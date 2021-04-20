«Мне нечего бояться»: экс-участница «Ранеток» рассказала о связях с девушками

Елена Третьякова, отвечая на вопросы подписчиков, сообщила в Stories в Instagram, что все ее партнерши были совершеннолетними и все происходило по взаимному согласию.

«Я никогда не планировала рассказывать о своем личном опыте, но в один момент меня так достал (иначе и не скажешь) шантаж на эту тему от бывшего продюсера, что я начала рассказывать об этом сама. Чтобы до него дошло: мне нечего бояться. Все мои эксперименты, отношения и прочее были по взаимному согласию с совершеннолетними людьми»,

— написала экс-участница группы «Ранетки».

Девушка не уточнила, каким образом бывший продюсер «Ранеток» Сергей Мильниченко ее шантажировал. Сам Мильниченко отказался комментировать «Газете.Ru» слова Третьяковой.

При этом Третьякова подчеркнула, что ее рассказ об отношениях с женщинами не стоит расценивать как каминг-аут. Блогерша возмутилась, что многие СМИ восприняли ее историю как признание в бисексуальности, о чем массово стали писать.

«Самое интересное, что в этом Stories нет ни слова про бисексуальность, но сообщила я почему-то о ней, — добавила Третьякова. — Различный опыт не делает меня бисексуальной».

В 2019 году звезда популярной в нулевые годы группы «Ранетки» впервые рассказала о сексуальном опыте с женщинами. Тогда она отметила, что не считает себя бисексуалкой, а просто любит экспериментировать.

«Был ли у меня опыт с девушками? Да. Делает ли это меня бисексуальной? Нет. Означает ли это, что я любитель экспериментов, а порой и вовсе действовала под давлением? Да. Меняет ли данное знание хоть что-то в вашей жизни? Нет, — поделилась в Instagram Третьякова. — Я не хочу, чтобы рядом со мной были люди, которые складывают свое отношение к человеку не по поступкам и его человеческим качествам, а по ориентации, вероисповеданию, цвету кожи, весу».

32-летняя Третьякова скрывает своего партнера. В 2018 году блогерша объявила о помолвке с бойфрендом, с которым она тот момент встречалась уже пять лет, опубликовав в своем аккаунте фотографию с кольцом и серию снимков в белом платье. Однако с тех пор она предпочитает не отвечать на вопросы о свадьбе. По мнению Третьяковой, люди, которые задают подобные вопросы, не задумываются о том, что могут ранить собеседника.

«В 30 без детей и мужа? Что с тобой не так? Вы тоже заметили, что в нашем обществе бытует установка, что счастье и успешность женщины заключается в муже и детях? Как будто без этого ты сразу неполноценная или дефектная. Ты можешь быть крутым специалистом, строить карьеру, помогать десяткам приютов, больным деткам и далее, но все равно в ответ услышишь: «Это все неважно. Тебе ведь в старости даже стакан воды подать будет некому!» — высказалась Третьякова в недавнем посте в своем блоге.

В группе «Ранетки» у Третьяковой был образ девочки-пацанки. В 2018 году она резко сменила имидж, похудев на 14 килограммов и сменив гардероб на более женственный. Сейчас девушка ведет блог, в котором рассказывает о сексуальности и принятии себя.