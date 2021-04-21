«Плачу от счастья»: Голливуд о суде над убийцей Джорджа Флойда

Телеведущая и продюсер Опра Уинфри сообщила, что почувствовала облегчение после того, как Дерека Шовена признали виновным по всем трем уголовным статьям — убийство второй степени, непредумышленное убийство второй степени и убийство третьей степени:
«Я не ожидала, что буду плакать от счастья в момент оглашения вердикта. Я благодарна свидетелям и присяжным».
«Начало... Маленькое зерно надежды на наше будущее», — написала в свою очередь Мэрайя Кэри в Twitter.
Певица также репостнула твит бывшего президента США Барак Обамы. С начала акций протеста «Black Lives Matter» (BLM) политик выступал за тщательное расследование смерти Джорджа Флойда. В своем обращении Обама похвалил присяжных, но отметил, что нельзя останавливаться на достигнутом.
«Сегодня присяжные поступили правильно. Но истинная справедливость требует гораздо большего. Мы с Мишель [супруга Обамы] молимся за близких Флойда. Мы выражаем поддержку всем тем, кто стремится гарантировать каждому американцу полное соблюдение его прав как гражданина, в чем было отказано Джорджу и многим другим», — поделился Обама.
Слова поддержки близким Флойда также выразили Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки, актриса Виола Дэвис, номинантка премии «Золотой глобус» за ленту «Скандал» Керри Вашингтон, певица Кэти Перри и звезда «Ривердейла» Лили Рейнхарт.
«Правосудие. Передаю свою любовь семье Джорджа Флойда и его друзьям»
«Виновен! Так и должно было произойти. Покойся с миром, Джордж Флойд. Тебя и твою сегодня реабилитировали»
«Его признали виновным. Однако на этом борьба за справедливость не заканчивается. У нас еще много работы, впереди еще бой. Но сейчас, пожалуйста, берегите себя. Мои молитвы и любовь семье Джорджа»
Ведущий американской программы The Late Show Стивен Кольбер (принимал участие в «Вечернем Урганте» в 2017 году) напомнил, что в США правоохранители систематически нарушают права темнокожих.
«Трудно праздновать, когда пострадавший мертв. Но есть чувство облегчения, что, по крайней мере, эта несправедливость не отметилась безразличием со стороны правосудия. Человеку грозит ответственность, — говорится в заявлении Кольбера, опубликованном в NY Times. — Но достижение справедливости — гораздо более трудная задача. Чрезмерный надзор полицейских и системный расизм идут рука об руку в Америке. Я надеюсь, это шаг к будущему, в котором полиция будет нести ответственность за свои действия».
Вслед за Кольбером Вупи Голдберг не поддержала всеобщего ликования на тему суда над Шовином. «Здесь нет победителей», — написал актриса.
Певец и актер Джастин Тимберлейк, в свою очередь, отметил, что «в огромной череде несправедливостей по отношению к темнокожему сообществу» суд над полицейским — первый шаг на пути к исправлению системы.
«Работа еще не закончена. Гораздо больше семей ждут правосудия», — подчеркнул артист.
Карди Би оказалась немногословна. «Исторически», — отреагировала рэперша в Twitter. В таком же ключе высказалась ведущая Эллен Дедженерес:
Певица Бейонсе призвала поклонников молиться за семью Флойда и за всех темнокожих, пострадавших от рук полицейских.
«После стольких лет ошибочного правосудия сегодня — по-настоящему хороший день. Я призываю всех молиться за близких Джорджа Флойда и за все семьи, которые жаждут справедливости по отношению к своим родным, ставшим жертвами многолетнего неравенства», — говорится в сообщении исполнительницы, опубликованном на ее официальном сайте.