Ушел из жизни последний защитник Брестской крепости. С него писали героя фильма

Ветеран Великой Отечественной войны Петр Котельников ушел из жизни в возрасте 91 года в Москве. Он был последним живым воином, защищавшим Брестскую крепость летом 1941 года. В фильме «Брестская крепость» рассказ ведется от лица Саши Акимова — воспитанника музыкантского взвода 333-го стрелкового полка. Одним из прототипов этого персонажа стал Котельников.

Режиссер «Брестской крепости» Александр Котт рассказал «Газете.Ru» о дружбе с ветераном. По словам постановщика, они общались и до съемок, и во время премьеры в 2010 году, и после выхода фильма. Через несколько лет Котт и Котельников ездили вместе в школу и рассказывали детям об обороне Брестской крепости.

«Он очень скромный, интеллигентный, какой-то теплый и надежный — всегда был со своей супругой, за нее держался. Он как-то очень точно формулировал ответы на вопросы, которые у нас возникали. Конечно, он нас вдохновлял, потому что он реальный защитник Брестской крепости, — заявил Котт.

— Он знал Петю Клыпу [активный участник обороны Брестской крепости — «Газета.Ru] и был одним из прототипов нашего героя Сашки. Конечно, жаль, что он ушел. Соболезную его близким, семье, супруге, детям, с которыми я сегодня общался».

Продюсер фильма Владимир Еремин отметил героизм и мужество людей, которые противостояли врагу в одном из первых сражений Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что подвиг Котельникова и других воинов стал широко известен благодаря другому человеку — Сергею Смирнову, который написал книгу под названием «Брестская крепость» и издал ее в 1960-е годы.

«Только тогда мы узнали о том, что была эта потрясающая, трагическая и героическая оборона Брестской крепости. Так что этот героизм передается из поколения в поколение, сохраняется и, слава богу, наводит на какие-то очень позитивные мысли и надежды», — подчеркнул Еремин в беседе с «Газетой.Ru».

Об уходе Котельникова из жизни сообщил телеканал «Беларусь 1». По данным источника, ветеран боролся с онкологическим заболеванием. Он родился в 1929 году в большой семье в Пензенской области. В 1933 году мама и младшая сестра Петра Котельникова умерли. Вскоре несчастный случай унес жизнь главы семьи. Сирот определили в детский дом под Ростовом, где Котельников начал играть на альте в оркестре. Коллектив занимал высокие места на творческих конкурсах, и нескольких музыкантов, включая Петра Котельникова, пригласили в музыкальный взвод 44-го стрелкового полка. Так в 1940 году он попал в белорусский военный городок Слобудка.

«Стрелковый полк носил малиновые петлицы, а у нас были интендантские, зеленые, как у пограничников, — рассказывал Котельников «Вечерней Москве». — Представляете, какая это гордость для пацанов — военная форма? Ровесники просто школьники, а мы вроде уже солдаты, бойцы Красной армии».

Весной 1941 года солдат начали стягивать в Брест. Юные музыканты тоже отправились в крепость и жили в казарме по расписанию как настоящие военные. По словам Котельникова, незадолго до нападения Германии над крепостью часто летали немецкие самолеты-разведчики.

«Под утро нас разбудил сильный удар. Пробило крышу. Меня оглушило. Увидел раненых и убитых, понял: это уже не учения, а война, — говорил Котельников. — Большинство солдат нашей казармы погибли в первые секунды после удара. Я вслед за взрослыми бросился к оружию, но винтовки мне не досталось. Тогда я с одним из красноармейцев кинулся тушить вещевой склад».

По воспоминаниям Котельникова, он и его ровесники помогали раненым, носили им боеприпасы, еду и воду, которую набирали ночью из реки. Затем он попал в лагерь для военнопленных в Бяла-Подляске, где прожил до 1944 года. К концу войны был сформирован эшелон, который эвакуировал местных сирот в Нижний Тагил. Там Котельников стал учеником слесаря на танковом заводе. Затем он участвовал в боевых действиях в Эфиопии, служил в Западной группе советских войск в Германии и стал полковником в отставке. Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени за участие в обороне Брестской крепости, орденом «Великая Победа», 18 медалями за службу и орденом Красной Звезды за выполнение интернационального долга в послевоенные годы.