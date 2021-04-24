Царь без панка: «Тень и кость» — фэнтези про страну, смутно напоминающую Российскую Империю

Сирота Алина Старкова (Джесси Мей Ли из предстоящего хоррора Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо») — молодая военнослужащая из страны Равки. Точнее, ее восточной части, которая давным-давно отделена от остального мира гигантским магическим каньоном, населенным кровожадными монстрами. За пределы каньона (который больше похож на стену) зло выйти не способно, поэтому большинству он не слишком мешает, но людям с востока приходится туда регулярно соваться, поскольку основная часть ресурсов находится в Западной Равке. Однажды лучшего друга Алины, следопыта Мела (Арчи Рено), включают в состав следующей каньонной группы. Чтобы не расставаться с любимым, девушка тоже присоединяется к команде. Когда на отряд ожидаемо нападают монстры, в Алине просыпается сила заклинательницы солнца — волшебная энергия, с помощью которой можно уничтожить каньон и снова объединить страну.

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Зимой мы включали сериал «Тень и кость», снятый по циклу писательницы Ли Бардуго, в список var puid49_content_type = "content"; var puid49_content_counter = 0;

Теперь, когда первый сезон шоу наконец вышел, свои чаяния хочется отозвать. «Тень и кость» и клюквой не назовешь: собственно, «царского» здесь кот наплакал, и сводится оно как раз к лингвистической эротике — ну, понятно, «гриши», смешные топонимы, иногда бормочут что-то вроде «moya tsaritsa», но как-то под нос. В остальном это выглаженное, усредненное фэнтези, которое в эстетическом смысле проигрывает даже «диснеевскому» китчу «Щелкунчик и Четыре королевства», что уж говорить про грандиозную «Великую». Вместо условного псевдорусского стиля с вырвиглазными куполами на экране маячит нечто околовикторианское; ничего экзотичнее пестрых шинелей и ушанок, вызывающих в памяти утепленных к зиме сотрудников полиции, в кадр не попадает.

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Но вот какое дело. Когда Netflix похожим образом поступил с «Ведьмаком», адаптация книг Анджея Саратовского все равно осталась премиальным продуктом, смотрящим в рот «Игре престолов». «Тень и кость» же комфортно устраивается в нише «нетфликсовского» подросткового фэнтези (из последнего, скажем, «Монахиня-воин» и «Проклятая») и не особенно пытается претендовать на что-то большее.

Пишет все это великолепие, видимо, и правда какая-то нейросеть, у которой, впрочем, явные проблемы с самообучением, поскольку лучше с годами не становится. Само по себе это не то чтобы возмутительно. Ну мыло и мыло. Бог с ними, с сомнительными актерскими работами (персонаж Бена Барнса забавно сочетает в себе пункты фильмографии артиста, игравшего в «Хрониках Нарнии» и «Дориане Грее»), топорными экспозиционными репликами, героями с предельно смутной мотивацией и удобным для сюжета бессмертием (монстры, луки, пулемет (!) — хоть бы хны). В процессе можно сколько угодно отвлекаться на телефон, а по дороге встречаются восхитительные вещи вроде чеховского, кхм, козленка — и на том, в общем, спасибо.

Другое дело, что от каждого третьего такого проекта разит упущенными возможностями. То ли Netflix, пропагандирующий глокал-философию, в некоторых случаях боится по-настоящему рисковать, то ли отдельные кинематографисты считают подобный уровень погружения в материал вполне достаточным, но в конечном счете выходит какое-то лукавство: платим мы вроде как за царьпанк, но получаем в лучшем случае просто панк. Да и тот — с префиксом «поп» в самом худшем смысле.