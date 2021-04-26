«Готов дискутировать»: блогер, назвавший Агутина масоном, отказался извиняться

Заслуженный артист России Леонид Агутин подал иск на 1 млн рублей к автору канала «Цельнозор» Илье Мамаеву, который заподозрил его в масонстве. Осенью 2020 года блогер опубликовал в YouTube видео с заявлением о программировании людей через клип на песню «Включите свет». В разговоре с «Газетой.Ru» пресс-секретарь Агутина Ольга Борхес-Яровая назвала оценку видео некорректной, а некоторые высказывания блогера — не соответствующими действительности. По мнению менеджера, Мамаев использовал имя Агутина с целью популяризации своего YouTube-канала и увеличения его доходности. Также собеседница предоставила «Газете.Ru» комментарий юриста, который занимается иском исполнителя.

«Мы полагаем, что действиями Мамаева нарушены права Агутина как автора произведения (правообладателя), а размещенный Мамаевым видеоролик порочит честь, достоинство и деловую репутацию Агутина и его команды, — говорится в сообщении.

— Нами были предприняты попытки досудебного урегулирования данного конфликта, однако Мамаев от наших предложений отказался. В силу чего спор был передан на рассмотрение соответствующего суда».

Представители Агутина пообещали дать дополнительные комментарии после вступления судебного решения по данному делу в законную силу. Согласно документу на сайте Арбитражного суда Орловской области, в данный момент иск Агутина остается без движения до 24 мая. При подаче заявления артист не приложил несколько документов и надлежащую справку об оплате госпошлины. В беседе с «Газетой.Ru» Мамаев рассказал, что получил досудебную претензию от Агутина в феврале.

«Досудебную претензию рассматривал суд общей юрисдикции, там Агутина послали в эротическое путешествие. Он не успокоился и подал в арбитражный суд. Я думаю, в этот раз его пошлют туда же, — заявил Мамаев.

— Ничего нового, это его выбор. Я не буду извиняться и выполнять его требования — это моя позиция, я готов дискутировать. Его планы, отраженные в ролике, не исполнятся».

Получив претензию, блогер опубликовал в соцсетях видео под названием «Агутин сбрендил и впендюрил иск в суд». На кадрах видны требования, схожие с составом нового иска: принести публичные извинения Агутину, удалить ролик и взыскать компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

Ранее в ролике «Какой свет включает Агутин» Мамаев выдвинул теорию об изобретении коронавируса масонами для уменьшения населения планеты. По мнению блогера, клип Агутина «имеет целью запудривание мозгов» и нацелен на зомбирование россиян масонами.

Из-за жалоб артиста на нарушение авторских прав ролик Мамаева несколько раз удалялся с различных сервисов. Третьим лицом в иске Агутина указана компания Google, поскольку видео блогера было опубликовано в YouTube. Перезаписанный ролик с аналитикой Мамаева доступен под названием «Разбор клипа Агутина с планом уничтожения населения» на «Одноклассниках» и в Telegram.

«Это ролик с демонстрацией клипа Агутина, но на фоне моих комментов и моего изображения! То есть добросовестное использование! Ни одного момента оригинального ролика не показано. Только со мной! <...> Это уже мое авторское право. Не смейте удалять повторно!» — написал Мамаев под видео.

Как объяснил блогер «Газете.Ru», целью его сообщества «Цельнозор» являются «мир во всем мире и построение коммунизма».