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Актриса Юн Ё Чжон, актер Дэниэл Калуя и актриса Фрэнсис Макдормэнд на церемонии вручения премии Оскар, 25 апреля 2021 года Актриса Юн Ё Чжон, актер Дэниэл Калуя и актриса Фрэнсис Макдормэнд на церемонии вручения премии Оскар, 25 апреля 2021 года

«Американцы видят в азиатах партнеров по бизнесу»: член Академии Бронзит об итогах «Оскара»

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Член Академии Константин Бронзит об «Оскаре» — победа «Земли кочевников»

Член Американской киноакадемии Константин Бронзит не ожидал, что «Земля кочевников» станет лучшим фильмом по версии «Оскара». В разговоре с «Газетой.Ru» режиссер-мультипликатор рассказал, что думает об итогах премии, лауреатах в категориях «лучший полнометражный / короткометражный мультфильм» и критике академиков из-за Чедвика Боузмана, оставшегося без посмертной награды.

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Константин Бронзит заявил, что обрадовался триумфу фильма «Земля кочевников» на минувшем «Оскаре». По мнению постановщика, лента заслуженно выиграла в трех основных номинациях — «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая женская роль» (Фрэнсис Макдорманд).

«Было ощущение, что «Земля кочевников» не получит главный «Оскар». Это довольно авторское кино. Оно по-голливудски неброское, не блокбастер, как, например, «Манк» — обычно Голливуд это приветствует. Но я приятно удивлен, что академики отметили «Землю кочевников». Причем фильм забрал лучшую «троицу». Молодцы», — сказал «Газете.Ru» Бронзит.

Автор драмы Хлоя Чжао стала второй в истории премии женщиной, удостоенной «Оскара» как лучший режиссер. Кроме того, это вторая подряд победа постановщика азиатского происхождения в этой номинации. В 2020 году им был кореец Пон Чжун Хо («Паразиты»).

«Тренд на азиатское кино не вчера обозначился, — заметил Бронзит. — Американцы давно смотрят на Восток. Мэтт Дэймон в «Великой стене». «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» в 2001 году получил «Оскар» как лучший иностранный фильм. Не в нашу же сторону американцам смотреть. У нас ничего нет. Они видят в азиатах партнеров по бизнесу».

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Номинация <b>&laquo;Лучший фильм года&raquo;</b> &mdash; <b>&laquo;Земля кочевников&raquo;</b>. Актер Питер Спирс, актриса Фрэнсис Макдормэнд, режиссер Хлоя Чжао, продюсеры Моллье Ашер и Дэн Джанви со статуэтками Номинация <b>&laquo;Лучший фильм года&raquo;</b> &mdash; <b>&laquo;Земля кочевников&raquo;</b>. Актер Питер Спирс, актриса Фрэнсис Макдормэнд, режиссер Хлоя Чжао, продюсеры Моллье Ашер и Дэн Джанви со статуэтками
Номинация <b>&laquo;Лучшая режиссура&raquo;</b>. Режиссер <b>Хлои Чжао</b> (фильм «Земля кочевников») Номинация <b>&laquo;Лучшая режиссура&raquo;</b>. Режиссер <b>Хлои Чжао</b> (фильм «Земля кочевников»)
Номинация <b>&laquo;Лучшая женская роль&raquo;</b> &mdash; актриса <b>Фрэнсис Макдормэнд</b> (фильм &laquo;Земля кочевников&raquo;) Номинация <b>&laquo;Лучшая женская роль&raquo;</b> &mdash; актриса <b>Фрэнсис Макдормэнд</b> (фильм &laquo;Земля кочевников&raquo;)
Номинации <b>&laquo;Лучшая мужская роль&raquo;</b> &mdash; актер <b>Энтони Хопкинс</b> (фильм &laquo;Отец&raquo;). Картина получила награду еще и в номинации <b>&laquo;Лучший сценарий-адаптация&raquo;</b>. В этом году Хопкинс не присутствовал на церемонии. На фото актеры Энтони Хопкинс и Оливия Колман, кадр из фильма &laquo;Отец&raquo; (2020) Номинации <b>&laquo;Лучшая мужская роль&raquo;</b> &mdash; актер <b>Энтони Хопкинс</b> (фильм &laquo;Отец&raquo;). Картина получила награду еще и в номинации <b>&laquo;Лучший сценарий-адаптация&raquo;</b>. В этом году Хопкинс не присутствовал на церемонии. На фото актеры Энтони Хопкинс и Оливия Колман, кадр из фильма &laquo;Отец&raquo; (2020)
Актриса <b>Юн Ё Чжон</b> победила в номинации <b>&laquo;Лучшая актриса второго плана&raquo;</b> (за роль в фильме &laquo;Минари&raquo;). Она получила статуэтку из рук актера Брэда Питта Актриса <b>Юн Ё Чжон</b> победила в номинации <b>&laquo;Лучшая актриса второго плана&raquo;</b> (за роль в фильме &laquo;Минари&raquo;). Она получила статуэтку из рук актера Брэда Питта
Номинация <b>&laquo;Лучшая мужская роль второго плана&raquo;</b> &mdash; актер <b>Дэниэл Калуя</b> (фильм «Иуда и чёрный мессия») Номинация <b>&laquo;Лучшая мужская роль второго плана&raquo;</b> &mdash; актер <b>Дэниэл Калуя</b> (фильм «Иуда и чёрный мессия»)
Номинация <b>&laquo;Лучший оригинальный сценарий&raquo;</b> &mdash; сценарист <b>Эмеральд Феннелл</b> (фильм «Девушка, подающая надежды») Номинация <b>&laquo;Лучший оригинальный сценарий&raquo;</b> &mdash; сценарист <b>Эмеральд Феннелл</b> (фильм «Девушка, подающая надежды»)
Номинации <b>&laquo;Лучшая операторская работа&raquo;</b> и <b>&laquo;Лучшая работа художника-постановщика&raquo;</b>. Оператор <b>Эрик Мессершмидт</b> (фильм «Манк»). На фото с актрисой Холли Берри Номинации <b>&laquo;Лучшая операторская работа&raquo;</b> и <b>&laquo;Лучшая работа художника-постановщика&raquo;</b>. Оператор <b>Эрик Мессершмидт</b> (фильм «Манк»). На фото с актрисой Холли Берри
Номинации <b>&laquo;Лучший монтаж&raquo;</b> и <b>&laquo;Лучший звук&raquo;</b> &mdash; фильм <b>&laquo;Звук металла&raquo;</b>. На фото монтажер Миккел И.Г. Нилсен Номинации <b>&laquo;Лучший монтаж&raquo;</b> и <b>&laquo;Лучший звук&raquo;</b> &mdash; фильм <b>&laquo;Звук металла&raquo;</b>. На фото монтажер Миккел И.Г. Нилсен
Номинация <b>&laquo;Лучший анимационный полнометражный фильм&raquo;</b> и <b>&laquo;Лучшая музыка&raquo;</b> &mdash; фильм <b>&laquo;Душа&raquo;</b>. На фото композиторы и музыканты Джон Батист, Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист Номинация <b>&laquo;Лучший анимационный полнометражный фильм&raquo;</b> и <b>&laquo;Лучшая музыка&raquo;</b> &mdash; фильм <b>&laquo;Душа&raquo;</b>. На фото композиторы и музыканты Джон Батист, Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист
Номинации <b>&laquo;Лучшая песня&raquo;</b> &mdash; <b>H.E.R. «Fight for You»</b> («Иуда и черный мессия») Номинации <b>&laquo;Лучшая песня&raquo;</b> &mdash; <b>H.E.R. «Fight for You»</b> («Иуда и черный мессия»)
Номинация <b>&laquo;Лучший документальный полнометражный фильм&raquo;</b> &mdash; <b>&laquo;Мой учитель &mdash; осьминог&raquo;</b>. На фото продюсер Марли Мэтлин, режиссеры Пиппа Эрлих и Джеймс Рид Номинация <b>&laquo;Лучший документальный полнометражный фильм&raquo;</b> &mdash; <b>&laquo;Мой учитель &mdash; осьминог&raquo;</b>. На фото продюсер Марли Мэтлин, режиссеры Пиппа Эрлих и Джеймс Рид
Номинация <b>&laquo;Лучшие визуальные эффекты&raquo;</b> &mdash; фильм <b>&laquo;Довод&raquo; </b>. На фото специалист по спецэффектам Скотт Р. Фишер Номинация <b>&laquo;Лучшие визуальные эффекты&raquo;</b> &mdash; фильм <b>&laquo;Довод&raquo; </b>. На фото специалист по спецэффектам Скотт Р. Фишер
Номинация<b> &laquo;Лучший анимационный короткометражный фильм&raquo;</b> &mdash; <b>«Если что-то случится, я люблю вас»</b>. И номинация<b> &laquo;Лучший художественный короткометражный фильм&raquo; &mdash; «Two Distant Strangers» (Два далёких незнакомца)</b>. На фото режиссеры Майкл Говье, Уилл Маккорма, Трэвон Фри и Мартин Десмонд Роу Номинация<b> &laquo;Лучший анимационный короткометражный фильм&raquo;</b> &mdash; <b>«Если что-то случится, я люблю вас»</b>. И номинация<b> &laquo;Лучший художественный короткометражный фильм&raquo; &mdash; «Two Distant Strangers» (Два далёких незнакомца)</b>. На фото режиссеры Майкл Говье, Уилл Маккорма, Трэвон Фри и Мартин Десмонд Роу
Номинация <b>&laquo;Лучший фильм на иностранном языке&raquo; </b>&mdash; <b>«Ещё по одной»</b> (Дания). На фото режиссер Томас Винтерберг Номинация <b>&laquo;Лучший фильм на иностранном языке&raquo; </b>&mdash; <b>«Ещё по одной»</b> (Дания). На фото режиссер Томас Винтерберг
Номинации <b>&laquo;Лучший дизайн костюмов&raquo;</b> и <b>&laquo;Лучший грим&raquo;</b>. Фильм <b>«Ма Рэйни: Мать блюза»</b>. На фото дизайнер Миа Нил, стилист Джамика Уилсон и визажист Серхио Лопез-Ривера Номинации <b>&laquo;Лучший дизайн костюмов&raquo;</b> и <b>&laquo;Лучший грим&raquo;</b>. Фильм <b>«Ма Рэйни: Мать блюза»</b>. На фото дизайнер Миа Нил, стилист Джамика Уилсон и визажист Серхио Лопез-Ривера
Актриса Юн Ё Чжон, актер Дэниэл Калуя и актриса Фрэнсис Макдормэнд на церемонии вручения премии Оскар, 25 апреля 2021 года Актриса Юн Ё Чжон, актер Дэниэл Калуя и актриса Фрэнсис Макдормэнд на церемонии вручения премии Оскар, 25 апреля 2021 года
Актер Брэд Питт во время церемонии вручения премии &laquo;Оскар&raquo;, 25 апреля 2021 года Актер Брэд Питт во время церемонии вручения премии &laquo;Оскар&raquo;, 25 апреля 2021 года

Что до мультфильмов, то, по мнению режиссера, выбор Американской киноакадемии оказался, напротив, очевидным. Победитель в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» в этом году — «Если что-то случится, я люблю вас» — Бронзита разочаровал. Сам мультипликатор был дважды номинирован на «Оскар» в 2009 и 2016 году за короткометражки «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса».

«Мне показалось, что там все совсем очевидно. Что «Душа», что «Если что-то случится, я люблю вас». Насчет последнего: это же не совсем кино, это социальная реклама, на мой взгляд. В этом смысле разочарование, — отметил он. — Понятно, что для американцев это святая тема — героизм, мысль о том, что в семье нужно любить друг друга, что бы ни случилось. Ну просто Кот Леопольд и его знаменитое «давайте жить дружно». Очевидный месседж».

В этом году премия также не обошлась без скандалов. В сети Американскую киноакадемию раскритиковали из-за решения не присуждать посмертно «Оскар» Чедвику Боузману. В номинации «Лучшая мужская роль» победу одержал Энтони Хопкинс, сыгравший в фильме Флориана Зеллера «Отец». По мнению Бронзита, решение академиков нельзя рассматривать как «выпад против темнокожих».

«Тогда получается, что все сводится к тому, что Академия присуждает награды не путем честного, тайного голосования, а есть оргкомитет, который как будто сидит и совещается, кому бы присудить «Оскар». При всем уважении к этому актеру, Хопкинс сильнее. Это же не выпад против темнокожих. Цвет кожи не повод давать «Оскар», — убежден он.

— Помню, как Хит Леджер получил посмертный «Оскар» за роль Джокера, и у меня тогда уже было странное ощущение, что его смерть повлияла на сознание академиков».

Лидером по количеству номинаций в этом году снова стал Netflix. Всего у фильмов, вышедших на стриминговой платформе, было 35 номинаций в 16 категориях (из них десять — у «Манка»). В итоге это конвертировалось в семь статуэток.

«Не вижу никакого подвоха. Это кино. На мой взгляд, совсем не важно, где оно вышло. Мы должны привыкнуть к этому и делать нормальное кино. Тем более стриминги работают на режиссеров, индустрию: чем больше площадок, тем больше возможностей себя показать», — заключил Бронзит.

Подробнее о церемонии «Оскара-2021», его номинантах, победителях и наиболее примечательных моментах — читайте в онлайне «Газеты.Ru».