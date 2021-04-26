«Американцы видят в азиатах партнеров по бизнесу»: член Академии Бронзит об итогах «Оскара»

Константин Бронзит заявил, что обрадовался триумфу фильма «Земля кочевников» на минувшем «Оскаре». По мнению постановщика, лента заслуженно выиграла в трех основных номинациях — «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая женская роль» (Фрэнсис Макдорманд).

«Было ощущение, что «Земля кочевников» не получит главный «Оскар». Это довольно авторское кино. Оно по-голливудски неброское, не блокбастер, как, например, «Манк» — обычно Голливуд это приветствует. Но я приятно удивлен, что академики отметили «Землю кочевников». Причем фильм забрал лучшую «троицу». Молодцы», — сказал «Газете.Ru» Бронзит.

Автор драмы Хлоя Чжао стала второй в истории премии женщиной, удостоенной «Оскара» как лучший режиссер. Кроме того, это вторая подряд победа постановщика азиатского происхождения в этой номинации. В 2020 году им был кореец Пон Чжун Хо («Паразиты»).

«Тренд на азиатское кино не вчера обозначился, — заметил Бронзит. — Американцы давно смотрят на Восток. Мэтт Дэймон в «Великой стене». «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» в 2001 году получил «Оскар» как лучший иностранный фильм. Не в нашу же сторону американцам смотреть. У нас ничего нет. Они видят в азиатах партнеров по бизнесу».

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Что до мультфильмов, то, по мнению режиссера, выбор Американской киноакадемии оказался, напротив, очевидным. Победитель в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» в этом году — «Если что-то случится, я люблю вас» — Бронзита разочаровал. Сам мультипликатор был дважды номинирован на «Оскар» в 2009 и 2016 году за короткометражки «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса».

«Мне показалось, что там все совсем очевидно. Что «Душа», что «Если что-то случится, я люблю вас». Насчет последнего: это же не совсем кино, это социальная реклама, на мой взгляд. В этом смысле разочарование, — отметил он. — Понятно, что для американцев это святая тема — героизм, мысль о том, что в семье нужно любить друг друга, что бы ни случилось. Ну просто Кот Леопольд и его знаменитое «давайте жить дружно». Очевидный месседж».

В этом году премия также не обошлась без скандалов. В сети Американскую киноакадемию раскритиковали из-за решения не присуждать посмертно «Оскар» Чедвику Боузману. В номинации «Лучшая мужская роль» победу одержал Энтони Хопкинс, сыгравший в фильме Флориана Зеллера «Отец». По мнению Бронзита, решение академиков нельзя рассматривать как «выпад против темнокожих».

«Тогда получается, что все сводится к тому, что Академия присуждает награды не путем честного, тайного голосования, а есть оргкомитет, который как будто сидит и совещается, кому бы присудить «Оскар». При всем уважении к этому актеру, Хопкинс сильнее. Это же не выпад против темнокожих. Цвет кожи не повод давать «Оскар», — убежден он.

— Помню, как Хит Леджер получил посмертный «Оскар» за роль Джокера, и у меня тогда уже было странное ощущение, что его смерть повлияла на сознание академиков».

Лидером по количеству номинаций в этом году снова стал Netflix. Всего у фильмов, вышедших на стриминговой платформе, было 35 номинаций в 16 категориях (из них десять — у «Манка»). В итоге это конвертировалось в семь статуэток.

«Не вижу никакого подвоха. Это кино. На мой взгляд, совсем не важно, где оно вышло. Мы должны привыкнуть к этому и делать нормальное кино. Тем более стриминги работают на режиссеров, индустрию: чем больше площадок, тем больше возможностей себя показать», — заключил Бронзит.

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