«Создавал уникальную атмосферу»: умер актер Кахи Кавсадзе из «Белого солнца пустыни»

Советский и грузинский актер театра и кино Кахи Кавсадзе, запомнившийся отечественному зрителю по роли Черного Абдуллы в фильме «Белое солнце пустыни», скончался на 86-м году жизни в Первой университетской клинике Тбилиси. Об этом сообщил телеканал Rustavi 2.

Согласно неподтвержденной информации СМИ, артист умер из-за осложнений, возникших после перенесенного им в ноябре коронавируса. В конце 2020-го, после трехнедельной терапии, актер был выписан из больницы, однако в феврале вновь оказался в госпитале — с двусторонней пневмонией.

Актриса Анастасия Вертинская вспоминает народного артиста Грузинской ССР как «замечательного и чудесного человека». Вертинская снималась в фильме «Житие Дон Кихота и Санчо», где Кавсадзе исполнял главную роль.

«Мягкий, добрый, очень интеллигентный, с большим юмором. Хороший был человек, очень», — подчеркнула Вертинская в комментарии «Газете.Ru».

«В «Дон Кихоте» у меня не было большого количества сцен с ним, но на площадке он создавал уникальную атмосферу. Не всегда актер, который исполняет главную роль, видит окружающих. В основном он бывает зациклен на самом себе. А Кавсадзе был невероятно внимательным человеком, его обожал весь персонал съемочной группы. Светлая ему память», — добавила актриса.

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Народный артист России Геннадий Хазанов признался «Газете.Ru», что благодарен судьбе за возможность находиться вместе с Кавсадзе на одной театральной сцене — оба актера играли в спектакле «Птицы» Московского театра эстрады.

«У нас с ним сложились изумительные отношения. В последний раз я его видел четыре года назад, он приходил за кулисы в Тбилиси, во время гастролей. Он пришел извиниться, что не может остаться на спектакле. Несмотря на то что мы не виделись все эти четыре года, я так часто про него думал, вспоминал... Мне очень повезло, что я был знаком с этим удивительным артистом и человеком», — рассказал Хазанов.

Режиссер Евгений Шеляхин, снявший фильм «Ч/Б», в котором Кавсадзе исполнил роль дедушки Магомеда, был очень подавлен, узнав о смерти актера. В комментарии «Газете.Ru» он отметил, что именно устами персонажа Кавсадзе в ленте прозвучала «режиссерская мысль, режиссерское высказывание на тему, по которой снята картина» — и для него это очень важно. Также постановщик вспомнил совет, который когда-то дал ему артист.

«Пока я имел возможность — на съемках, между съемками — я много разговаривал с Кахи Давидовичем. Потому что такую силу таланта, такой опыт мне, начинающем режиссеру, велела встретить сама судьба. Однажды я спросил: «Кахи Давидович, я молодой начинающий режиссер, это мой первый фильм. Можете ли вы мне что-нибудь посоветовать, что могло бы мне пригодиться в профессии, в которую я только вступил», — рассказал Шеляхин.

Он ответил: «Я в своей жизни видел много режиссеров, много снимался. И могу вам сказать, молодой человек, следующее. Мне кажется самое главное для режиссера — это умение любить людей, людей про которых ты снимаешь кино, людей, которые будут это кино смотреть», — вспомнил режиссёр.

«В этом коротком высказывании для меня спрятана невероятная сила. Этого совета я стараюсь придерживаться до сих пор и буду следовать ему всю жизнь — пока я буду в этой профессии. Спасибо ему огромное, царствие ему небесное и светлая память», — добавил Шеляхин.

Кахи Кавсадзе родился 5 июня 1935 года в городе Ткибули в семьe руководителя народного ансамбля песни и танца Грузии. Окончил Тбилисский театральный институт. Сыграл в более чем 100 фильмах, среди которых — «Годен к нестроевой», «Мелодии Верийского квартала», «Короли и капуста», «Покаяние», «Житие Дон Кихота и Санчо» и «Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара». Безусловно, его самой запоминающейся ролью стало перевоплощение в Черного Абдуллу в «Белом солнце пустыни».

В 2016 году за роль в фильме «Тэли и Толи» его наградили премией «Золотой журавль» на российском фестивале кино и театра «Амурская осень»; в 1996-м он был удостоен премии «Золотой овен» как лучший актёр года.