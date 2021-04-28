«Чувства важнее рейтингов»: как фанаты спасли россиянина, попавшего в плен на шоу талантов в Китае

Что такое Chuang 2021

Шоу талантов Chuang 2021 (или Produce Camp) — местная «Фабрика Звезд» по производству будущих айдолов. Перед тем как стать ими, нужно побыть так называемыми трейни — начинающими артистами, которые живут, тренируются и выступают в компании себе подобных под контролем наставников. В первый день трейни и судьи оценивают выступления по рейтингу A, B, C и F (где A — самое лучшее, F — худшее). По итогу участники объединяются в несколько команд. В каждом туре за них в специальном приложении голосуют зрители по всему миру. В финале конкурса 11 парней, оказавшихся в топе по результатам голосования, образуют группу и подписывают контракт с музыкальным агентством.

В этом году в шоу участвовали 90 трейни, в том числе 20 иностранцев. Среди них россияне Владислав Иванов (он же Влад Лелуш), Давид Колосов (выбыл после первого выпуска) и украинец Андрей Шамрай.

Кто такой Влад Лелуш и почему о нем говорят

В отличие от других трейни, Владислав Иванов мало улыбался и всячески высказывал свое недовольство из-за участия в проекте. Оказалось, парень попал туда случайно: японские друзья, которые приехали в Китай для участия в талант-шоу, попросили его помочь им с языком (да-да, россиянин учил японцев китайскому). Сам Иванов родом из Владивостока, но давно живет в Китае. Он — выпускник нескольких китайских вузов, включая престижный Фуданький. И это все в 27 лет.

Иванов отправился на кастинг Chuan 2021 с японцами в качестве переводчика и, сам того не ожидая, стал участником проекта. Продюсерам понравилась «холодная» внешность Владислава. К тому же, если верить СМИ, они никак не могли найти 90-го конкурсанта, поскольку многие не попали на смотр из-за проблем с визой. Иванов долго отпирался, но все же согласился — при условии, что вылетит из шоу, и чем скорее, тем лучше. В итоге парень стал суперзвездой и на три месяца попал в «плен» к продюсерам и фанатам.

«Плохо поет. Но он мне нравится»

Иванов взял себе псевдоним Лелуш в честь главного героя японского аниме «Код Гиасс: Восставший Лелуш». По сюжету наследный принц Британии вынужден скрываться под маской. Как бы Иванов ни пытался, побыть инкогнито на проекте ему не удалось.

Так вышло, что молодой человек не умеет ни петь, ни танцевать, поэтому он попал в команду неудачников (F). Это могло означать скорое выбывание из шоу. «F — значит freedom (свобода — прим. «Газета.Ru»)», — говорил Владислав. После каждого выступления он не скрывал, что планирует побыстрее уехать. По контракту, уйти сам он не мог — за это грозил огромный штраф.

В ход шли самые разные методы. Пока другие трейни трудились в студии, Иванов сидел в комнате отдыха, что породило кучу мемов. На уроках китайского он учил японцев, по его мнению, самым полезным на конкурсе фразам: «Я хочу отпроситься», «Я устал» и «Когда закончится занятие?». В первом туре Лелуш зачитал рэп на русском языке с каменным выражением лица и отсутствием хоть какой-то пластичности. Но и это не помогло.

«Плохо танцует. Плохо поет. Никаких эмоций. Но он мне нравится. Он особенный», — отреагировала одна из наставниц.

Моё настроение в конце учебного года просто #lelush pic.twitter.com/Uc2lTykHtO — Непослушный Лис (@UnrulyFoxy) April 25, 2021

Иногда Иванов буквально умолял зрителей не голосовать за него. «Все знают, что стать членом бойзбенда, — не моя мечта. Я не знаю, почему стою здесь. Это место должно принадлежать тому, кто реально умеет петь и танцевать. Надеюсь, зрители больше не будут голосовать за меня», — заявил Лелуш после одной из первых побед его команды. Но интернет-тролли есть интернет-тролли: в отместку за лодырничество китайцы продолжали отдавать голоса за Лелуша — тем более на сцену, следуя условиям контракта, он всегда выходил, да и номера ему ставить приходилось. Тогда спасать россиянина бросились соотечественники.

Главное не победа, а проигрыш

Большую роль в «освобождении» Лелуша сыграл блогер Руслан Усачев. Он запустил русскоязычный хештег #СвободуЛелушу, который за первые сутки занял третью позицию среди самых популярных тем русскоязычного Twitter. На тот момент Владислав уже попал в финал шоу, поэтому фанатам было важно не допустить победы участника и его попадания в группу.

Одна из зрительниц Chuang 2021, 35-летний историк и юрист Ольга Павлова, рассказала «Газете.Ru», что узнала об истории Лелуша, попавшего в «плен» китайского шоу-бизнеса, от блогера. Согласно ее словам, абсурдность и нелепость этой ситуации не могли не вызвать интерес.

«С одной стороны, хотелось, чтобы Влад наконец-то приобрел долгожданную свободу, с другой — чтобы оказался в финале и показал все, на что способен. Думаю, что такие противоречивые эмоции испытывали все его поклонники», — отметила собеседница.

По мнению Павловой, Лелуш цеплял зрителей своей непохожестью на других участников.

«Его невозмутимость, отстраненность и самоирония на фоне излишне эмоциональных и активных конкурентов делают его по-настоящему уникальным, — поделилась она. — Не обладая вокальными или танцевальными навыками изначально, Влад тренировался изо всех сил, чтобы не подвести свою команду. Лелуш как кот. Ему не обязательно быть энергичным и ловким. Ему достаточно просто быть».

Другая собеседница издания — 14-летняя Дильназ из Оренбурга — узнала о Лелуше из Tik-Tok. По ее словам, во многом россияне помогли иностранным поклонникам участника понять, что ему некомфортно находиться на проекте. «Его чувства и желания важнее рейтингов», — добавила Дильназ. Еще одна поклонница Владислава, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что лично голосовала против Лелуша.

«Мне стало очень жаль, что он не мог покинуть шоу добровольно, я решила посодействовать этому, — ответила она. — Лелуш понравился исключительно своей внешностью и голосом, но сейчас я слежу за его жизнью, потому что этот человек стал мне очень интересен».

Финал шоу Chuang 2021 прошел 24 апреля. В топ-11 Лелуш не попал — теперь он наконец свободен. Недавно Владислав вернулся в Пекин, где в аэропорту его встретили толпы фанаток. Переезжать во Владивосток он не планирует. В одном из своих интервью молодой человек признался, что мечтает создать в Китае собственный бренд одежды — учитывая его бешеную популярность (выше видео из аэропорта), участие в шоу ему в этом немало поможет.