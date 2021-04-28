Побег из концлагеря, репрессии, тайны: сын летчика Девятаева о фильме Бекмамбетова

— Что для вас значит эта картина?

— Очень многое, ведь жизнь моего отца отразила чуть ли не весь этап нашей истории до 2002 года. Он был ровесником Октября, поэтому голодные годы, коллективизация 20-х — это про него; 30-е, авиация, аэроклуб — это про него. Затем он стал летчиком и поднялся по социальной лестнице до немыслимых высот, как космонавт стал практически. Потом война, концлагерь — это отдельная громадная тема. Затем проблема сталинских репрессий и всего остального. А потом великая, всенародная слава, когда он вводил «Ракету» на подводных крыльях, «Метеор». Потом очень любил своих внучек, правнучек.

— Насколько фильм соответствует реальным событиям?

— Сам Тимур Бекмамбетов сказал, что в фильме ничего не будет сделано против воли нашей семьи. Так оно и было. Только потребность работы над художественным фильмом привела к необходимости сделать две новые линии, которых не было в жизни отца совершенно. Поэтому те, кто знает биографию, легко поймут, что это придумка.

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— Будет спойлером, если вы назовете эти линии?

— Нет-нет, мы об этом говорим. А что тут скрывать? Невозможно в художественном фильме представить героя реального, жизненного. Ведь так мы за него диалоги не сможем сделать, его личность проявить. И поэтому нужен сюжет, который явно придуманный, но соответствует истине. Первый придуманный сюжет — с бомбой, а второй — это вся линия его товарища, летчика, который ушел в немецкую власовскую армию.

— Это, можно сказать, и не придумка — ведь такое действительно происходило, просто не было связано с вашим отцом...

— То, что у нас летало несколько полков на стороне Гитлера, — не секрет. Всей целью немецкой пропаганды и агитации было перетащить на свою сторону советских летчиков, элиту, как говорится, армии. Они все для этого делали.

— Вы спокойно отнеслись к художественному вымыслу и романтизации истории?

— Сначала я был против. Это естественно. А потом Тимур Нуруахитович убедил меня в необходимости художественного вымысла, и я согласился с ним. Наверное, иначе бы получилось очень сухо. А тут диалоги появились живые. Ну им виднее, кто снимает это кино. Мы же, все-таки, только хранители памяти фактически.



— В биографии вашего отца было много интересных деталей. Например, удивительная история про замену бирки на одежде (В концлагере регистратор и парикмахер заменили на одежде Девятаева бирку летчика, приговоренного к смертной казни за попытку побега, на бирку только что умершего человека, это спасло ему жизнь — «Газета.Ru»). Она вошла в сюжет?

— Это есть в фильме. Конечно, это сюжет, без которого непонятно, как вообще он мог оказаться в ракетном центре Вернера фон Брауна [создатель первых баллистических ракет — «Газета.Ru»].

— Жалеете ли вы о том, что какие-то моменты не вошли в фильм?

— Я об этом не жалею, а надеюсь, что будет сериал, в котором удастся уже подробно рассказать о становлении личности, об интересных событиях его биографии. Не только во время войны, но и в послевоенное время. Поэтому нужен большой хороший сериал.

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— К вам уже обращались по поводу сериала?

— Нет. Об этом никто еще не думал. Я понимаю, что нужна очень большая работа. Для работы в кино нужно невероятно много чего найти, узнать, понять. А потом это все передать актерам, чтобы они справились со своей задачей.

— Актер Павел Прилучный, сыгравший Девятаева, был замешан в скандале из-за обвинения в домашнем насилии. Джонни Деппа из-за этого отстранили от ролей. Как вы считаете, должна ли личная жизнь актера влиять на его работу?

— Я вообще считаю, что личная жизнь любого человека – это его личная жизнь. Конечно, я понимаю, что есть публичные люди, — у них, так сказать, некая большая ответственность. Но актер, в первую очередь, должен быть актером. Мне кажется, он справился с ролью.

— С какой целью вы создали фонд памяти Михаила Девятаева?

— Мы будем более активно работать над тем, чтобы ответить на многие вопросы, которые не ясны до сих пор. Надеюсь, будет допуск к литературе, к архивным данным. Может быть, фильм поможет в этом.

— Среди этих вопросов — встреча Девятаева с Сергеем Королевым, о правдивости которой ходят споры?

— Никаких документов, подтверждающих, что отец встречался с Королевым, нет. Он встречался с офицером, ученым. А кто это был…

— Многие источники склоняются к тому, что это был именно Королев.

— Ну гипотеза такая есть. Она более реальная, но для того, чтобы так сказать, надо иметь документы. Все документы закрыты. Я надеюсь, что фильм даст возможность нашему фонду познакомиться с архивами и реально ответить на многие интересующие не только нас вопросы. Это же вопросы секретности «Фау-2». Биография фон Брауна расписана до последней минуты, все известно. А про отца ничего не сможем сказать, у нас нет документов. Отсюда и гипотезы, и предположения вполне возможные о роли этого побега, такой исторической роли в войне. Это тоже несомненно. Но только можно трактовать по-разному. Я имею в виду степень этой роли, значение и так далее.

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— Помогли ли технологии угнанного вашим отцом самолета Heinkel советской науке?

— Смотрите, «Heinkel-111» использовался как специальный самолет для пуска ракет «Фау-1» по Лондону. Это первые ракеты «воздух-земля». Ничего подобного ни у кого не было. И этим очень интересовался Королев. В то время он любил крылатые ракеты, если верить всем воспоминаниям. Потом уже судьба повернула его к баллистическим ракетам — это новое оружие. Каждый самолет, который попадал к нам в руки, тут же обследовался специальной группой. Потому что в каждом таком самолете могла быть важная информация. И технически, и так далее. Этого ничего мы не знаем, потому что архивы закрыты.

— Была ли у Девятаева какая-то обида на власть? Ведь после войны ему пришлось перенести много трудностей.

— Мне кажется, в фильме Тимура Бекмамбетова удалось показать, что он не только ненавидел, не только боролся с фашизмом, но еще и умел прощать. Он был великий человек. А на прощение по-настоящему способны только великие люди.

— В 2002 году режиссер Василий Пичул и продюсер Денис Филюков собирались снимать художественный фильм «Побег в небо. Девятаев», но его много раз переносили, а через 15 лет совсем отменили. Известно ли вам, почему?

— За него взялся человек, который участвовал в съемках фильма «Догнать и уничтожить» 2002 года [в титрах документальной ленты Филюков указан как монтажер — «Газета.Ru»]. Но заявить — это одно. У нас ведь часто много чего заявляют. А сделано ничего не было. Он просто фантазировал и писал, что фильм есть. Я тоже с интересом открывал интернет, там было написано: «Фильм о Девятаеве выйдет в таком-то году». Потом — «в следующем», потом — опять «в следующем». Но это все была авантюра. Назовем это так. Человек хотел снять, но для этого нужен режиссер с таким списком послужным и авторитетом, как Тимур Бекмамбетов. Ему-то сколько пришлось потратить сил, чтобы этот проект заработал и получился. Еще и преодолеть COVID плюс ко всему. А там это никому не известный, по-моему, даже не очень хорошо образованный в кино человек. Поэтому зачем сейчас об этом вспоминать? Этот прошедший период, уже все, его нет и не будет.

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— «Девятаев» — это первый художественный фильм о вашем отце, но ведь было много документальных...

— О папе снято более 30 хороших документальных фильмов. Начиная от картины Алексея Высоцкого, дяди Владимира Высоцкого, «Суровая память», который получал призы на разных международных фестивалях, — и до чудесного фильма «Догнать и уничтожить», снятого в 2002 году еще при жизни отца. Но документальный фильм, сами понимаете, смотрит не тот объем аудитории.

— Что вы можете сказать о «Догнать и уничтожить»?

— Сценарий был написан Ярославом Головановым — это главный журналист и специалист по космосу от «Комсомольской правды». Также в создании сценария участвовал Василий Песков — это человек, который написал трехтомник о Королеве. И поэтому делался очень серьезный фильм. Они первые забили тревогу: как же так, нет документов. Им не дали. Прошло 20 лет, а воз и ныне там.



— Как вы считаете, в чем актуальность фильмов о Великой Отечественной войне, которых сейчас снимается так много?

— Если мы хотим изучить историю, мы должны знать людей, которые ее совершали. О том, как человек лежал в окопах того же Сталинграда, фильм вам расскажет по-настоящему — с грязью, с потом, со смертью. Вот тогда вы, наверное, поймете, что такое Сталинград. А история общая — это просто обычное образование, знание неких дат ключевых. Это, конечно, должно быть, как у любого получившего образование человека. Но это не понимание истории.

— Какие фильмы о войне вам понравились больше всего?

— Если говорить вообще о войне, то я помню просто по названию «Перл-Харбор», который вышел 20 лет назад, а также знаменитые фильмы о Вьетнамской войне. Конечно, я помню всю нашу советскую классику от «В бой идут одни «старики» до «Чистое небо» и так далее. Конечно, я все это видел, и не раз. Ну а в сегодняшнее время я не смотрю уже.

— Как вы считаете, сможет ли фильм «Девятаев» стать в один ряд с самыми важными фильмами про войну?

— Я бы очень надеялся на это. Для этого мы и прикладываем усилия. Для этого, между прочим, мы и интервью даем, чтобы попытаться разъяснить какие-то вопросы. Хоть и понимаем, что на все никогда не ответишь.