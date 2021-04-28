«Подделка подписи и незаконное назначение»: вдова Грачевского подает в суд на руководство «Ералаша»

Вдова Екатерина Белоцерковская и экс-супруга Бориса Грачевского Анна объединились в борьбе против нового руководства ООО «Ералаш». По словам Белоцерковской, у Грачевского было доверенное лицо — «человек, который на протяжении 23 лет сопровождал хозяйственную деятельность компании». Руководители и режиссеры «Ералаша» не стали комментировать эту ситуацию «Газете.Ru». Согласно сайту киножурнала, новый гендиректор компании Аркадий Григорян работает в ней с 1998 года.

«Муж доверял ему полностью, — написала 36-летняя вдова Грачевского в Instagram. — Однако тот, воспользовавшись его доверием и злоупотребляя полномочиями, понимал, что Борис Юрьевич, как творческий человек, не уделяет внимания различным юридическим и корпоративным аспектами деятельности компании, получил полный контроль над центром. И фактически все наследие Бориса Юрьевича, которое он выстраивал 47 лет, перешло в руки этого человека».

Кроме того, Белоцерковская показала результаты почерковедческой экспертизы документа о воссоединении ООО «ЕРАЛАШ-ЛЭНД» (принадлежала Григоряну) и ООО «Ералаш» Грачевского. Согласно заключению специалиста, подпись Грачевского в документе была выполнена другим человеком. На сайте RusProfile сообщается, что после присоединения в 2014 году ООО «ЕРАЛАШ-ЛЭНД» было ликвидировано, а его правопреемником стало ООО «Ералаш». Наследники Грачевского считают, что эти манипуляции могли повлиять на соотношение долей в компании. По словам Белоцерковской, недавно она узнала о разделении капитала организации — оказалось, что Грачевскому принадлежат только 49% всего капитала, а большей половиной владеет Григорян. Вдова худрука «Ералаша» заявила, что намерена подать в суд на новое руководство киножурнала.

«Мы не присутствовали на собрании, там не были соблюдены корпоративные аспекты этого собрания. Нам не приходили письма о назначении его (Григоряна) генеральным директором, — цитирует Белоцерковскую Super. — Меня никто туда не допускает, я ничего не знаю, что там происходит, хотя я официальная супруга. <...>

Позавчера мы с ним (Григоряном) разговаривали, но все было бесполезно. Он видел экспертизу из наших рук, мы позавчера принесли ему в кабинет. Мы пришли честно, мы не воюем за себя, мы не говорим «отдай нам», мы говорим за всех наследников».

Как призналась Белоцерковская, она полностью доверяла Григоряну, потому что он был близким для Грачевского человеком. Однако, по ее словам, новый гендиректор сначала тянул с передачей документов по «Ералашу» нотариусу, затем принес договор с подделанной подписью — и «тишина, никто ничего не делает». Сам Григорян посоветовал Белоцерковской обратиться в соответствующие органы, потому что «его фамилии нигде не было». Бывшая жена Грачевского Анна подтвердила, что новое руководство «Ералаша» отказывается от общения с родственниками бывшего худрука.

«Видит Бог, Боря бы не допустил того, что сейчас происходит! У нас нет ответов на вопросы, на вопросы нам не отвечают, не считаются с нами... С супругой! С несовершеннолетними детьми! — написала Грачевская в Instagram. — Также хочу подчеркнуть тот факт, что назначение генерального директора ООО «Ералаш», произошло без соблюдения всех корпоративных аспектов».

В комментариях Белоцерковскую и Грачевскую поддержали Яна Поплавская, Лиза Арзамасова, Прохор Шаляпин, Ирина Безрукова и другие знаменитости. Артисты, крупные блогеры и неравнодушные пользователи активно репостят сообщения близких Грачевского на свои страницы.