Геи, трансперсоны, квиры, полиаморы: звезды и их разнообразные каминг-ауты

Элтон Джон

Еще в 1976 году британский музыкант заявил в интервью изданию Rolling Stone: «Нет ничего плохого в том, чтобы спать с человеком вашего собственного пола». Развивая мысль, певец предположил, что все люди в какой-то степени бисексуальны, а он сам «просто хочет быть любимым» — и не так уж важно, какого пола будет его партнер.

Впоследствии артист признавался, что не назвал себя геем в том интервью лишь для того, чтобы не травмировать поклонников. В 1984-м он — неожиданно для фанатов и окружения — женился на звукоинженере Ренате Блауэл. Брак, впрочем, оказался недолгим: с немкой Джон разошелся уже спустя четыре года, в 1988-м. Тогда же он стал открытым геем.

Последующие за разводом пять лет жизни певец, как считается, провел в депрессии, злоупотребляя алкоголем и наркотиками. Покончить со всем этим ему удалось в 1993 году, когда он встретил Дэвида Ферниша — своего нынешнего супруга, с которым они воспитывают двух сыновей от суррогатных матерей.

В 2019 году состоялась премьера кинобиографии Элтона Джона «Рокетмен», в которой описан его непростой путь к счастью. В России картину подвергли цензуре, вырезав, в частности, сцены с гей-сексом.

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Тильда Суинтон

В январе этого года актриса призналась, что является квир-персоной, то есть не связывает себя ни с одной из традиционных гендерных идентичностей.

«Для меня совершенно точно квир имеет отношение к чувственности. Я всегда ощущала себя квир-персоной — я просто была в поисках своего квир-цирка, и я нашла его. Теперь, когда я его нашла, это мой мир. Теперь моя семья — это Уэс Андерсон, Пон Чжун Хо, Джим Джармуш, Лука Гуаданьино, Линн Рамзи и Джоанна Хогг», — призналась она в интервью Vogue.

Суинтон долгое время состояла в отношениях с шотландским художником и драматургом Джоном Патриком Бирном, от которого в 1997 году родила двойняшек — сына Ксавье и дочь Онор Суинтон Бирн. С 2004 года обладательница «Оскара» встречается с художником из Новой Зеландии Сандро Коппом.

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Британский певец совершал каминг-ауты несколько раз. В 2014-м он объявил себя геем — как тогда подчеркивал артист, осознание собственной нетрадиционной сексуальной ориентации пришло к нему задолго до официального признания. Спустя несколько лет музыкант стал идентифицировать себя как гендерквира (под данное понятие попадает широкий спектр гендеров, отличных от бинарного мужского и женского), а позднее уточнил, что является бигендером — человеком с двумя гендерными идентичностями. Смит предпочитает, когда к нему обращаются в множественном числе («они»). В одном из недавних интервью британец также признался, что «после длительной войны» за собственную идентификацию наконец-то принял себя настоящего.

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Кейтлин Дженнер

В 2015 году на тот момент 65-летний олимпийский чемпион в десятиборье Уильям Брюс Дженнер сделал каминг-аут как трансгендерная женщина. Это случилось сразу после развода с Крис Дженнер — в браке с ней родились Кендалл и Кайли Дженнер, также Брюс являлся отчимом Ким Кардашьян.

Тогда же Кейтлин призналась, что начала ощущать себя девушкой еще за несколько десятков лет до каминг-аута, а прежде чем встретить Крис — практиковала переодевание в женскую одежду и начинала прием гормонов.

Уже в этом году стало известно о планах Кейтлин стать губернатором Калифорнии. Правда, ЛГБТК-сообщество поддержать ее в этом стремлении отказалось — все дело в давней симпатии к Дональду Трампу.

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Эллиот Пейдж

В конце 2020 года звезда «Джуно» и «Людей Икс» объявила себя трансмужчиной — до этого Пейдж считалась лесбиянкой, состояла в открытых отношениях с девушкой. В интервью газете Time 34-летний Пейдж, сменивший имя с Эллен на Эллиот, рассказал, что с раннего возраста чувствовал себя парнем и хотел носить короткую стрижку. Но из-за кинокарьеры, в которую окунулся с десяти лет, от него требовалось выглядеть «определенным образом».

По словам актера, ему особенно тяжело давались женственные роли в фильмах, — например, в драме «Джуно», вышедшей в 2007 году и получившей «Оскар» за лучший оригинальный сценарий (Пейдж тогда номинировали как лучшую актрису).

«Я не узнавал себя. Долгое время я даже не мог смотреть на свои фото», — признавался Эллиот.

Находясь в чужом теле, актер страдал от депрессии и панических атак. В 2018-м тогда еще Эллен сыграла свадьбу с хореографом Эммой Портнер, стала носить мужские костюмы на официальные мероприятия и сделала мужской гардероб одним из условий своего участия в новых проектах — однако этого не было достаточно:

«Разница в том, как я себя чувствовал до признания своей гомосексуальности и после этого, была огромной. Но ушел ли дискомфорт в моем теле? Нет, нет, нет, нет».

Внутренние противоречия достигли максимума в 2020-м году во время пандемии — на фоне самоизоляции и расставания с Портнер. По мнению актера, трансгендерность не обязательно предполагает операции: некоторые в этом не нуждаются, кто-то — не может себе позволить. Однако сам Пейдж признался, что хирургическое вмешательство помогло ему окончательно принять себя и спасло жизнь.

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Кара Делевинь

Британская модель и актриса заявила о своей бисексуальности в 2014-м году, выложив в Instagram фотографию в футболке с надписью «WE ARE YOU» — это было частью масштабной акции, призванной помочь людям с нетрадиционно сексуальной ориентацией раскрыть миру свое истинное «я». Текст под той публикацией гласил: «Не важно, кто ты и во что ты веришь, мы все одно целое». Позднее Делевинь стала называть себя пансексуалкой (человек, испытывающий влечение к людям вне зависимости от их пола, гендера, а также гендерной самоидентификации) и гендерквиром.

После каминг-аута Кара состояла в нескольких отношениях с девушками, а в 2020-м году стала косвенной участницей судебного разбирательства между экс-супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд. По слухам у модели был секс втроем с предпринимателем Илоном Маском и Херд, когда актриса еще была в браке со звездой «Пиратов Карибского моря».

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Актриса публично призналась в своей нетрадиционной сексуальной ориентации в 2013-и году — на «Золотом глобусе». Заявление знаменитости, которую до этого считали латентной лесбиянкой, вызвало слезы и аплодисменты среди ее коллег.

«Мне просто необходимо сказать что-то, чего я никогда ранее не говорила на публике... Это не будет громкий каминг-аут, ведь я совершила его еще тысячу лет назад, в те времена одна маленькая хрупкая девочка открылась самым верным друзьям, близким и коллегам, а потом — постепенно всем, кого знала», — рассказала тогда двукратная лауреатка «Оскара».

По словам Фостер, до того момента она не обсуждала свои предпочтения открыто, поскольку с раннего детства была публичной персоной и ей всегда приходилось «бороться за нормальную жизнь». До каминг-аута актриса состояла в длительных отношениях с мужчиной, у них было двое сыновей. На данный момент звезда «Молчания ягнят» жената на кинематографистке и фотографе Александре Хедисон.

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Руби Роуз

Исполнительница роли Бэтвумен идентифицировала себя как лесбиянку еще со школьных времен. Позднее она совершила каминг-аут как гендерфлюид — человек с переменчивой гендерной идентичностью. Артистка неоднократно признавалась, что у нее уже давно нет сложностей с самоидентификацией — и со своей сексуальной ориентацией она «живет в унисон».

«Я чувствую себя благословенной, ведь во многих местах по всему миру люди не могут заявить об этом. Мне повезло, я могу анализировать. У меня здоровая половая жизнь, и в этом есть что-то очень сильное, что расширяет права и возможности, что позволяет быть феминисткой, быть открытой и жить в гармонии с этим миром», — говорила она в интервью Cosmopolitan несколько лет назад.

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На этой неделе 20-летняя дочь актера Уилла Смита заявила о своей полиаморной сексуальной ориентации. Молодая актриса и певица (большинству она известна как Willow и по треку «Wait a Minute!») призналась, что состоит в отношениях, позволяющих с согласия партнера заводить связи на стороне.

В ходе интервью на эту тему она выразила мнение, что моногамия ведет к изменам, тогда как полиамория — более честный формат. В этом решении молодую звезду поддержала ее мать, также присутствовавшая на шоу.