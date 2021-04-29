Отец актера Вуди Харрельсона был киллером и получил два пожизненных. Также он утверждал, что убил Кеннеди

1 сентября 1980 года техасская полиция на протяжении шести часов пыталась остановить и арестовать человека, объявленного в розыск за убийство. Это был Чарльз Войд Харрельсон — отец будущего трехкратного номинанта «Оскара» Вуди Харрельсона.

Возможно, в тот день преступника бы так и не поймали, не находись он в состоянии наркотического опьянения: в разгар погони Харрельсон решил, что где-то под его капотом спрятана бомба, съехал на обочину шоссе и выпустил в автомобиль обойму. Когда мужчину задерживали, он кричал, что 17 лет назад был в Далласе и лично стрелял в президента США Джона Кеннеди.

Впоследствии Харрельсона приговорили к двум пожизненным срокам за убийство федерального судьи Джона Вуда-младшего, который был известен особо строгими приговорами за связанные с наркотиками преступления.

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Чарльз Харрельсон родился и вырос в Техасе, служил во флоте, а затем занимался ремонтом и продажей стоматологического оборудования. По воспоминаниям знакомых, мужчина пользовался успехом у женщин, отличался умом и обаянием. Однако подался в криминал.

Впервые Харрельсона судили за убийство в 1968 году, когда ему еще не исполнилось и 30-ти. Жертвой стал продавец ковров Алан Берг из Хьюстона. Следствие было уверено, что мелкого бизнесмена начинающему киллеру заказал его конкурент. Показания против Чарльза тогда дала девушка, якобы помогавшая ему в деле: она утверждала, что заманила Берга на место расправы, после чего Харрельсон выстрелил ему в голову. Останки продавца были найдены в канаве лишь спустя полгода после произошедшего.

Впрочем, несмотря на существенные улики, Чарльз был оправдан присяжными. На свободе он остался во многом благодаря адвокату Перси Форману, успешно работавшему с большими криминальными авторитетами и обычными преступниками. По легенде из примерно 1500 дел, которые могли завершиться для его подзащитных смертной казнью, он проиграл всего 53 — при этом реально исполнен смертный приговор был в отношении лишь одного его клиента.

Вскоре Харрельсон вновь оказался на скамье подсудимых, на сей раз — как главный подозреваемый по делу об убийстве техасского торговца зерном Сэма Дегелии. Мужчина был найден в собственном сарае с двумя пулями в голове. Согласно материалам следствия, схема преступления была фактически та же, разве что нанял Чарльза не конкурент жертвы, а его компаньон, которому причиталась страховка в связи с гибелью Дегелии. Тот судебный процесс сильно затянулся, из-за чего Харрельсон провел под стражей три года до вынесения приговора. В итоге его признали виновным и дали 15 лет тюрьмы, несмотря на предполагаемое содействие со стороны ряда присяжных.

Весь срок Харрельсон не отсидел, выйдя на свободу за «примерное поведение» в 1978-м, всего через пять лет после приговора. В самом заключении — как утверждал один из охранников — преступник жил на особых условиях, имея деньги, половые связи с девушками и высокий статус среди других осужденных.

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Утром 29 мая 1979 года, в день судебного разбирательства по делу наркобарона из Эль-Пасо Джамиля «Джимми» Чагры, застрелили судью Джона Вуда-младшего. До того случая федеральных судей на территории США не убивали в течение 100 с лишним лет. Для ФБР данное расследование стало крупнейшим со времен трагических событий 1963-го в Далласе.

Следователи почти сразу же заподозрили в громком преступлении Харрельсона, который уже скрывался от правосудия по делу о незаконном хранении оружия. На момент ареста в 1980-м, преступник находился в плохом состоянии, вызванном длительным употреблением тяжелых наркотиков.

Судебный процесс начался в сентябре 1982 года и продлился два с половиной месяца с участием 94 свидетелей. Главной уликой против Харрельсона были записанные разговоры с участием Чагры. Кроме того, наркобарон в рамках сделки со следствием признал собственную вину и назвал исполнителем именно Чарльза. Однако сам киллер заявил на суде, что не убивал Вуда. Мужчина утверждал, что он лишь взял на себя ответственность за «решение вопроса» с неудобным наркобарону судьей, чтобы получить от него щедрое вознаграждение.

Присяжные ему не поверили: Харрельсона приговорили к двум пожизненным срокам. Он скончался в тюрьме в 2007 году в возрасте 68 лет.

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У Чарльза Харрельсона была трое сыновей — Джордан, Бретт и Вудроу. Последний из них отлично известен всем поклонникам кино как Вуди Харрельсон. Он снялся в множестве популярных голливудских проектов, включая фильмы «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Семь жизней», а также мини-сериал «Настоящий детектив». Актер рос почти без отца: на момент первого суда над Харрельсоном-старшим по делу об убийстве мальчику не было и семи лет. А из семьи его родитель ушел и вовсе спустя три года после рождения сына.

Сам Вуди, как и его братья, уверен, что Чарльз не причастен к расправе над федеральным судьей.

«Я не говорю, что он святой. Но, по моему мнению, в этом деле его вины нет», — заявил артист в одном из интервью.

При этом актер не оспаривает, что на совести его отца другие заказные убийства.

«Мне было 11 или 12 лет, когда я услышал, как его имя упомянули по автомобильному радио, — вспоминал Вуди в 2012 году. — Я слушал, как диктор рассказывает о некоем Чарльзе Войде Харрельсоне, которого судят на убийство. Тогда я подумал, что второго Чарльза Войда Харрельсона быть не может — и речь идет про моего папу. Это было безумное осознание».

Актер также признавался, что потратил несколько миллионов долларов, пытаясь освободить отца: «Я годами пытался вытащить его из тюрьмы. Я хотел дать ему еще один шанс. Не знаю, заслуживал ли он его. Я просто был сыном, который хотел помочь своему отцу».

Помимо Вуди и его братьев, сомнения в правильности решения суда по делу об убийстве федерального судьи были и у ряда свидетелей. Согласно их утверждениям, следствие в попытке поскорее добиться жесткого обвинительного приговора нарушило нормы правосудия. Один из ключевых фактов, косвенно указывавших на непричастность Чарльза к громкой расправе, заключался в том, что почерк убийства судьи не соответствовал «стилистике» Харрельсона. Кроме того, за несколько лет до смерти киллера наркобарон Чагра отказался от своих же показаний, заявив о невиновности Чарльза.

Лимузин со смертельно раненным Джоном Кеннеди спустя несколько секунд после выстрелов, 22 ноября 1963 года

Justin Newman/AP

Что касается возможной причастности Чарльза к убийству Кеннеди, то с огромной долей вероятности данная версия не соответствует действительности. О роковом выстреле в 35-го президента США впервые заявил сам Харрельсон-старший. Однако впоследствии преступник объяснял данное признание помутнением рассудка, вызванным длительным приемом наркотиков. Знакомые киллера рассказывали, что также слышали от Чарльза эту байку, но воспринимали ее как обычное хвастовство.

Несмотря на это, совсем уж беспочвенной версию о причастности отца голливудского актера к покушению назвать нельзя. Как минимум по той причине, что Чарльз, вероятно, был знаком с Джеком Руби — якобы в свое время они вместе занимались контрабандой оружия. Руби прославился на весь мир 4 ноября 1963 года, когда застрелил Ли Харви Освальда, главного подозреваемого по делу об убийстве Кеннеди. Конспирологи использовали факт знакомства Харрельсона и Руби в качестве одного из «доказательств» теории заговора вокруг покушения на президента в Далласе как тщательно спланированного на высшем уровне действа, а не преступления одного конкретного человека. Кстати, адвокатом Руби был все тот же Форман, некогда спасший Харрельсона от тюрьмы, а супругу киллера (и мать номинанта «Оскара») по жуткому стечению обстоятельств звали Дайана Лу Освалд.

По материалам The Telegraph и Spotify-подкаста «Сын наемного убийцы»