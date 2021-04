Плейлист недели: Билли Айлиш, Shortparis, Girl in Red и Black Midi

30 июля Билли Айлиш представит второй студийный альбом «Happier Than Ever». Пока можно послушать третью композицию с него, «Your Power» — акустическую балладу, в которой певица поет о возлюбленном, пытавшемся ее контролировать. Вместе с песней вышел клип. В нем Айлиш медленно душит змея.

Black Midi — «Slow»

Британцы Black Midi вернулись с новым синглом с их предстоящего альбома «Cavalcade» и клипом к нему. В видео, как и в песне, творится полное безумие. «Оно соответствует колеблющейся динамике композиции. Вас будто бросает из стороны в сторону — от спокойствия к хаосу», — рассказал режиссер Густав Холтенас. По сюжету главный герой создает с помощью искусственного интеллекта фантастические миры.

Saluki и 104 — «Outro»

Рэперы Saluki (Арсений Несатый) и 104 (Юрик Четверг) объединились на альбоме «Стыд или слава». В него вошли 12 треков, в их числе фиты с Анной Пурцен (она же Anikv) и Биликом, OSA, Andy Panda и другими. Ранее Saluki и 104 работали друг с другом над песнями «Улыбка» и «Трубки».

Леон Вайнхолл — «Worm (& Closer & Closer)»

У британского диджея и продюсера Леона Вайнхолла вышла новая пластинка «Rare, Forever», записанная в локдаун в прошлом году. При ее создании музыкант вдохновлялся мифом об Уроборосе — змее, поедающем самого себя. По итогу вышла довольно тревожная работа — с джазовыми сэмплами и искаженными голосами. Это второй по счету студийник Вайнхолла. Его дебютник «Nothing Is Still» вышел в 2018 году.

Royal Blood — «Limbo»

На новом альбоме «Typhoons» Royal Blood (Майк Керр и Бен Тэтчер) добавили к ревущим гитарам синтезаторы и немного блесток. И пока некоторые фанаты негодуют, что получилось так «гладко», что аж блестит, критики ставят релизу высокие оценки и прогнозируют скорое возвращение британцев на фестивали в качестве хедлайнеров.

MC Сенечка — «dudz city»

Семена Лисейчева, он же МС Сенечка, называют самым добрым рэпером в индустрии. Его новая композиция «dudz city» станет идеальным саундтреком к майским праздникам. «Не важно, гуляете вы по вечернему городу, встречаете рассветы в такси или путешествуете с друзьями», — считает музыкант.

Burial — «This Journey Vip»

Электронщик Burial представил мини-альбом «Shock Power of Love». На нем всего четыре трека, включая десятиминутную декламацию о силе любви «Dark Gethsemane». В мае ждем от музыканта еще один релиз под названием «Chemz / Dolphins».

Shortparis — «Говорит Москва»

Как бы в Shortparis не утверждали, что группа вне политики, с каждым новым синглом выходит наоборот. «Говорит Москва» — очередное мощное высказывание о стране и обо всем наболевшем.

Girl in Red — «midnight love»

«If I Could Make It Go Quiet» — дебютный альбом норвежской исполнительницы Мари Ульвен, известной под моникером Girl in Red. Вместе с Ульвен над пластинкой работали Матиас Теллез и брат Билли Айлиш Финнеас О'Коннелл.