«Пищеблок», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Любовь, смерть и роботы» и еще 18 сериалов мая

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«В поисках любви» («The Pursuit of Love») — мини-сериал

С 9 мая на BBC One / с 10 мая на «Кинопоиске HD»

Романтическая драмеди по мотивам романа Нэнси Митфорд о молодой аристократке и ее кузине, которые мечтают найти свое счастье, пока человечество застыло между Первой и Второй мировыми войнами. В главных ролях — Лили Джеймс («Война и мир», «Темные времена»), Эмили Бичем («Мерлин»), Доминик Уэст («Прослушка») и Эндрю Скотт («Шерлок», «Дрянь»).