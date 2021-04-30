Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Сериалы

close
Кадр из сериала &laquo;Пищеблок&raquo; (2021) Кадр из сериала &laquo;Пищеблок&raquo; (2021)

«Пищеблок», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Любовь, смерть и роботы» и еще 18 сериалов мая

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Какие сериалы смотреть в мае 2021 года: выбор «Газеты.Ru»

Вампиры в пионерлагере, подростки в России 90-х, мультики от Дэвида Финчера и Тима Миллера, а также байопик Роя Холстона от Райана Мерфи (с Юэном Макгрегором!), стареющие супергерои из комиксов Марка Миллара, альтернативная история от режиссера «Лунного света» Барри Дженкинса и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в мае, и рассказывает о самых интересных.

Скопировать ссылку

1
«Интергалактик» («Intergalactic») — 1 сезон

С 1 мая на Sky и в «Амедиатеке»

Сайфай о банде женщин-заключенных, которые пускаются в межгалактические бега на угнанном космическом корабле.

2
«Поза» («Pose») — 3 сезон

Со 2 мая на FX

Продолжение драматического шоу Райана Мерфи («Американская история ужасов», «Хор», «Голливуд») об афро- и латиноамериканском дрэг-коммьюнити Нью-Йорка конца XX века.

3
«Девушка по вызову» («The Girlfriend Experience») — 3 сезон

С 3 мая на Starz и в «Амедиатеке»

Третий сезон антологии по мотивам фильма Стивена Содерберга об проституированных женщинах. Героиней новых серий станет лондонская специалистка по бихевиоризму и предсказательной аналитике Айрис (Джулия Голдани Теллес из «Любовников»), которая по ночам погружается в мир эскорта.

4
«Звездные войны: Бракованная партия» («Star Wars: The Bad Batch») — 1 сезон

С 4 мая на Disney+

Новый мультсериал про далекую-далекую галактику. Действие шоу развернется между событиями «Войны клонов» и третьим эпизодом саги. В центре сюжета окажется экспериментальный отряд клонов с генетическими мутациями.

5
«Наследие Юпитера» («Jupiter's Legacy») — 1 сезон

С 7 мая на Netflix

Экранизация комиксов Марка Миллара («Kingsman», «Особо опасен», «Пипец») о нескольких поколениях супергероев. Старейшие получили свои силы еще в 1930-е и теперь теряют хватку, тогда как их потомки пытаются выйти из тени предков.

6
«Мистический квест» («Mystic Quest») — 2 сезон

С 7 мая на Apple TV+

Второй выпуск комедийного шоу о команде разработчиков популярной видеоигры, которые теперь возвращаются в офис после карантина и стремятся повторить успех своего хита.

7
«В поисках любви» («The Pursuit of Love») — мини-сериал

С 9 мая на BBC One / с 10 мая на «Кинопоиске HD»

Романтическая драмеди по мотивам романа Нэнси Митфорд о молодой аристократке и ее кузине, которые мечтают найти свое счастье, пока человечество застыло между Первой и Второй мировыми войнами. В главных ролях — Лили Джеймс («Война и мир», «Темные времена»), Эмили Бичем («Мерлин»), Доминик Уэст («Прослушка») и Эндрю Скотт («Шерлок», «Дрянь»).

8
«Кастлвания» («Castlevania») — 4 сезон

С 13 мая на Netflix

Заключительный сезон анимационного сериала по мотивам серии игр о борьбе с Дракулой.

9
«Холстон» («Halston») — мини-сериал

С 14 мая на Netflix

Мини-сериал Райана Мерфи («Американская история ужасов», «Хор», «Голливуд») о легендарном американском дизайнере Рое Холстоне, создателе бренда Halston. В главной роли — Юэн Макгрегор.

10
«Любовь. Смерть. Роботы» («Love, Death & Robots») — 2 сборник

С 14 мая на Netflix

Второй сборник анимационной антологии, которую курируют Дэвид Финчер и режиссер «Дэдпула» Тим Миллер. Новая часть будет вдвое короче первой: вместо 18 короткометражек в нее войдут восемь картин. Российских мультипликаторов в этот раз не будет.

11
«Подземная железная дорога» («The Underground Railroad») — мини-сериал

С 14 мая на Amazon Prime Video

Шоу в жанре альтернативной истории от автора «Лунного света» Барри Дженкинса. По сюжету накануне Гражданской войны темнокожая рабыня Кора бежит с хлопковой плантации в штате Джорджия. Ее путь к свободе пролегает через «Подземную железную дорогу» — в реальности так называлась тайная сеть по переброске афроамериканцев с Юга на Север, а в сериале это буквальная чугунка, проходящая под землей.

12
«Не с первой попытки» («Trying») — 2 сезон

С 14 мая на Apple TV+

Продолжение милой драмеди о семейной паре, которая решила усыновить ребенка.

13
«Пищеблок» — 1 сезон

С 19 мая на «Кинопоиске HD»
Экранизация романа Алексея Иванова («Пищеблок») о советском пионерлагере, кишащем вампирами. Постановкой занимался хоррормейкер Святослав Подгаевский, снявший «Русалку. Озеро мертвых» и «Ягу. кошмар темного леса».

14
«Клиника счастья» — 1 сезон

С 19 мая на Kion

Эротическая мелодрама с Дарьей Мороз, которая играет сексологиню с авторской методикой помощи пациентам.

15
«Соло» («Solos») — 1 сезон

С 21 мая на Amazon Prime Video

Драматическая антология с элементами научной фантастики, размышляющая о том, что значит быть человеком — и что связывает нас друг с другом. В проекте снялись Морган Фриман, Хелен Миррен, Энн Хэтэуэй, Энтони Маки и другие, среди режиссеров — Сэм Тейлор-Джонсон <>i(«Стать Джоном Ленноном», «Пятьдесят оттенков серого») и звезда «Клиники» Зак Брафф.

16
«Мастер не на все руки» («Master of None») — 3 сезон

С 23 мая на Netflix

Долгожданный третий сезон шоу комика Азиза Ансари про неудачливого нью-йоркского актера индийского происхождения.

17
«Метод Комински» («The Kominsky Method») — 3 сезон

С 28 мая на Netflix

Заключительный выпуск сериала Чака Лорри («Теория Большого взрыва») о дружбе пожилого актера (Майкл Дуглас) со своим агентом (Алан Аркин).

18
«Паника» («Panic») — 1 сезон

С 28 мая на Amazon Prime Video

Приключенческий янг-эдалт о молодежи небольшого городка в Техасе. Каждое лето там проводят опасное соревнование среди выпускников. В рамках мероприятия разыгрывается большой денежный приз — билет в светлое будущее вдали от здешней глухомани.

19
«Чудовище должно умереть» («The Beast Must Die») — мини-сериал

С 27 мая на BritBox / с 28 мая в «Амедиатеке»

Криминальная драма о матери, чей ребенок погиб в ДТП. Героиня преследует виновного, надеясь отомстить, но внезапно все случается без ее участия. Одну из главных ролей в шоу исполнил звезда «Безумцев» и «Чернобыля» Джаред Харрис.

20
«Мир! Дружба! Жвачка!» — 2 сезон

В мае на ТНТ и Premier

Продолжение хитового сериала о тинейджерах, растущих в России 90-х.