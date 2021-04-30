«Заказное дело»: Пашаев вступился за лжесвидетелей по делу Ефремова после приговора

Пресненский суд Москвы признал Тевана Бадасяна, Александра Кобца и Андрея Гаева виновными по части 1 статьи 307 УК РФ «Заведомо ложные показания» за лжесвидетельство на суде по делу актера Михаила Ефремова. Они заявляли, что в день смертельной аварии на Садовом кольце видели другого человека на водительском кресле в машине артиста. Согласно РИА «Новости», мужчинам вменили наказание в виде исправительных работ: Бадасян будет трудиться 1 год, а Кобец и Гаев — по 1 году 6 месяцев. Ежемесячно 10% их заработка будет удерживаться государством. Никто из них свою вину не признал. Адвокат Эльман Пашаев, который привлек свидетелей к даче показаний в пользу Ефремова, прокомментировал решение суда «Газете.Ru».

«Приговор был «вынесен» еще до возбуждения уголовного дела, — уверен Пашаев. — Сегодня его просто огласили. Это заказное дело, им сверху что говорят — то они и исполняют».

Юрист заявил о готовности помогать Бадасяну и Кобцу материально. По словам Пашаева, он чувствует свою ответственность за их положение: «Конечно, если штраф будет, я всю сумму погашу. Это же я их привлек [к делу Ефремова], я же их просил: «Помогите, расскажите, как было». Обещал, что их не брошу».

Также он прокомментировал деятельность новых защитников Ефремова и высказался о грядущем обжаловании приговора. По мнению адвоката, его коллеги не смогут добиться снятия или снижения срока заключения артиста.

«Знаете, с такими адвокатами — непонятно, зачем они подают [обжалование]. В этом [обжаловании приговора] есть смысл, но только не с такими адвокатами. Это же ПТУшные адвокаты. Если бы были другие адвокаты, то, конечно, ему можно было бы снизить срок. На каком основании ему дали этот срок? У Ефремова ведь были все смягчающие обстоятельства, — сказал Пашаев.

— На снятие срока рассчитывать, к сожалению, нельзя. Только на снижение. Как минимум до пяти лет в колонии-поселении».

Смертельное ДТП на Садовом кольце с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня 2020 года. Артиста признали виновным в гибели курьера Сергея Захарова и вменили ему наказание в виде 8 лет колонии общего режима (позднее срок сократили до 7 лет 6 месяцев). Свидетель Кобец впервые давал показания в пользу артиста в августе. Он рассказал, что вечером 8 июня пил пиво с Гаевым во дворе неподалеку. Затем они якобы отправились гулять, случайно стали очевидцами аварии и заметили за рулем машины не Ефремова, а «славянской внешности мужчину лет 38, с черными волосами и знакомым лицом». По словам Кобца, мужчина встал с водительского сидения и прошел мимо него на расстоянии вытянутой руки. Также свидетель заявил, что рядом сидел Ефремов с красным следом на шее и держался за горло. При этом Кобец признался, что с детства имеет слепоту одного глаза и близорукость второго, поэтому он мог не рассмотреть некоторых деталей, передает ТАСС.

«Я могу утверждать на 100%, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье сразу после аварии. Я когда увидел, что в СМИ обсуждают, что Ефремов был за рулем, меня аж передернуло. Я сказал своему другу, который был также очевидцем ДТП, что Ефремова топят», — сказал Кобец.

Его друг Гаев, в свою очередь, не узнал себя ни на одном видео с камер наблюдения. Позднее Бадасян также заявил, что актер находился в автомобиле не один. Свое долгое молчание свидетель объяснил недоверием следствию. Он отметил, что человек за рулем точно не был похож на Ефремова.