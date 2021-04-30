«Бременские музыканты» — супергерои»: что известно о комиксе с персонажами «Союзмультфильма»

По словам Романа Коткова, сотрудничеством с Bubble в «Союзмультфильме» заинтересовались еще задолго до успеха полнометражного «Майора Грома». Изначально студия заметило издательство благодаря их «Крутиксам». В настоящий момент «Союзмультфильм» готовит одноименный анимационный сериал, в основу которого лег сюжет популярного комикса.

«Мы самостоятельно сделали пилот мультсериала «Критиксы», набрали команду классных людей, которые работали в том числе над комиксом. И представили пилот на Суздальском фестивале. Там нас увидели люди из «Союзмультфильма» и предложили нам такое сотрудничество, захотели сами делать мультсериал по «Крутиксам». Это было задолго до экранизации «Грома», в прошлом или позапрошлом году», — рассказал главный редактор Bubble.

Котков не стал раскрывать подробностей сюжета грядущего комикса, однако заявил, что строится он, вероятно, будет вокруг «Бременских музыкантов».

«Относительно сюжета грядущего комикса — пока много подробностей дать не могу. Мы бы хотели в первую очередь построить сюжет грядущего комикса вокруг первой классной суперкоманды советского пространства — «Бременских музыкантов». На мой взгляд, они настоящие супергерои. А дальше — посмотрим, будем отталкиваться от них. Хотели бы, конечно, сделать мегакрутой кроссовер на западном уровне», — сказал он.

По словам главреда Bubble, в планах издательства — объединить популярных героев из разных мультфильмов. Не исключено, что, например, в одном из комиксов лично «познакомятся» условные Дядя Федор и Крокодил Гена.

«Мне кажется, что реальноcть комикса — она в принципе достаточно фантастическая. Так что — да, эти герои могут пересекаться, встретиться. Понятно, если это позволят юридические права. Но в любом случае это будет классный опыт. Надеюсь, наша фантастическая составляющая и комиксная фантазия позволят сделать просто классную историю с большим количеством разных персонажей. И мы, конечно, хотели бы, чтобы [персонажи разных проектов «Союзмультфильма»] пересекались», — заверил Котков.

Он также подчеркнул, что речь идет именно про пересечение между собой героев «Союзмультфильма» — а не их кроссовер с персонажами Bubble, тем же Майором Громом.

Над сценарием первого комикса по наследию «Союзмультфильма» работают сам главный редактор и Алексей Волков. На его счету, в частности, комиксы «Мир» и «Вор теней». По словам Коткова, коллаборация с мультстудией в идеале должна охватить не только детей, но вообще всю аудиторию вне зависимости от возраста.

«От ностальгирующих людей — то есть возраст 35+ — до детей. Мы бы хотели сделать универсальный проект: примерно 6-12+, но без ограничений, чтобы удовольствие от него могли получить вообще все», — заключил он.

Издательство Bubble наиболее известно по комиксу «Майор Гром». В 2017 году компания выпустила короткометражный фильм по мотивам «Грома», а уже в этом состоялась премьера полнометражного фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», главные роли в котором исполнили Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Сергей Горошко, Алексей Маклаков, Дмитрий Чеботарев и другие. Подробнее о картине читайте в интервью Коткова и рецензии «Газеты.Ru».

В числе наиболее известных персонажей «Союзмультфильма» — герои «Ну, погоди!», «Простоквашино», «Винни-Пуха», «Малыша и Карлсона», а также «Чебурашки».