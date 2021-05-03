«Дьявол заставил убить»: история судебного процесса, по которому сняли «Заклятие 3»

Суд над убийцей Арне Шайенном Джонсоном — один из самых странных и необычных процессов XX века. На одном из заседаний преступник произнес фразу «Devil Made Me Do It» («Дьявол заставил меня это сделать»). Адвокат подсудимого полностью поддерживал эту версию.

С дьяволом Джонсона «познакомил» 11-летний Дэвид Глатцель — брат его девушки Дебби. Сначала окружающие несерьезно относились к заявлениям мальчика о присутствии «темных сил». Но со временем, когда в доме Глатцелей стали происходить необъяснимые вещи, по-настоящему обеспокоились и прислушались к рассказам ребенка.

Родители Дэвида рассказывали, что он видел демона в образе необычного зверя. Иногда в светлое время суток мальчик начинал говорить на латыни и читать фрагменты из Библии наизусть (никто не замечал, чтобы он изучал ее ранее). На шее Дэвида оставались следы от чьих-то рук, ночами мальчик бился в конвульсиях и жаловался родителям, что его телом управляет злая сила. Также Дэвид предупреждал, что демон угрожает другим членам семьи, требуя от них поскорее убираться из «проклятого» дома.

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После визита священника мальчику становилось только хуже, и родители обратились к экзорцистам Эду и Лоррейн Уоррен. Поговорив с мальчиком, Лоррейн заявила, что увидела за его спиной сгусток черного тумана, подтверждающий присутствие дьявола. Борцы с призраками начали готовиться к обряду экзорцизма — в последние дни перед ним Дэвид почти не приходил в сознание. По словам родственников, мальчик тогда агрессивно относился к окружающим и предсказывал некое «страшное преступление», которое в ближайшем будущем совершит бойфренд его сестры. Экзорцисты заявили полиции о возможном преступлении.

Сам Джонсон не придал значения пророчеству бредившего мальчика и решил лично присутствовать на обряде. Впоследствии он признавался, что в момент возможного изгнания дьявола испытал странные ощущения, но сначала отнесся к ним скептически. Впрочем, вскоре Джонсон в полной мере ощутил переход злого духа в его тело — управляя автомобилем, он не смог сопротивляться потусторонним силам и врезался в дерево. В сериале «A Haunting» на Discovery Channel он сообщил, что после этого пошел во двор семьи Дебби, чтобы посмотреть в колодец. Ранее экзорцисты говорили, что дьявол часто прятался именно там. Согласно Джонсону, он заглянул в колодец, столкнулся с нечистью лицом к лицу — и глаза демона стали его последним четким воспоминанием перед убийством.

Изменения в поведении молодого человека заметила его девушка и предложила переехать в съемную квартиру. Тем не менее, состояние Джонсона продолжало ухудшаться, как и в случае с братом Дебби. Мужчина испытывал приступы агрессии, о которых потом не помнил.

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Предсказанное мальчиком преступление Джонсон совершил 16 февраля 1981 года. Мужчину не устроило поведение работодателя его девушки Алана Боно, который в нетрезвом состоянии агрессивно отнесся к юной кузине Дебби. Когда девочка ушла, Джонсон (якобы находясь в состоянии транса) нанес Боно пять ножевых ранений.

До этого в тихом Брукфилде не было зафиксировано ни одного убийства. Полиция обнаружила Арне недалеко от места преступления — он еще находился в невменяемом состоянии, даже не думал скрываться и не мог объяснить, что произошло. На следующий день Уоррены заявили прессе, что Джонсон убил человека в бессознательном состоянии по воле дьявола. Большая часть города встала на сторону Джонсона, который был спокойным юношей, пел в церковном хоре, занимался спортом и не выглядел как человек, способный на злодеяние.

На суде адвокат молодого человека Мартин Минелла подтвердил версию, что в момент преступления убийцей управлял дьявол. Это стало всего третьим случаем вообще и первым для США, когда в качестве судебной защиты юрист выбирал одержимость нечистой силой. Судья, однако, решил, что доказательства не могут строиться на «мистических и ненаучных фактах, не имеющих ничего общего с правдой». Для смягчения наказания адвокату пришлось представить убийство Боно как необходимую самооборону.

24 ноября 1981 года Арне Шайенна Джонсона признали виновным и приговорили к заключению, ему был назначен срок от 10 до 20 лет лишения свободы. Преступник провел в тюрьме только пять лет. Считается, что участники процесса все-таки поверили в версию с дьяволом — поэтому преступник и оказался на свободе так скоро.

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Мужчина вернулся к обычной размеренной жизни и женился на Дебби, больше он не совершил ни единого преступления. Его история нашла отражение в фильме «The demon murder case» (1983) и книге «Дьявол в Коннектикуте» Джеральда Бриттла. В 2006 году Дэвид, который был тем самым мальчиком, в которого изначально якобы вселился дьявол, подал на писателя в суд на нарушение неприкосновенности личной жизни. Также мужчина обвинил автора в клевете, заявив, что данную историю Уоррены придумали для самопиара и оправдания Джонсона. При этом, по словам самого писателя, все члены семьи Глатцель одобрили публикацию книги и давали ему интервью. Джонсон и его супруга также неоднократно защищали версию борцов с призраками о причастности к убийству дьявола.

4 июня на российские экраны выйдет «Заклятие 3», в его основу легла именно история Глатцеля-Джонсона. Для киновселенной «Заклятия» хоррор станет уже восьмым проектом — в нее также входят три части «Проклятия Аннабель», «Проклятия монахини» и «Проклятие плачущей». К ролям охотников за призраками в ленте вернутся Вера Фармига и Патрик Уилсон.

Что касается их прототипов, то деятельность Уорренов неоднократно подвергалась сомнениям и откровенной критике. Многие исследователи их паранормальных расследований считают, что чете удалась массовая мистификация, благодаря которой им удалось разбогатеть на книгах, музее, гонорарах от кинопродюсеров.