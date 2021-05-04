«Отдал жизнь цирку»: умер знаменитый дрессировщик Михаил Багдасаров

Народный артист России и дрессировщик хищных животных Михаил Багдасаров скончался в 75 лет от коронавирусной инфекции. Гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный рассказал «Газете.Ru» о близкой дружбе с дрессировщиком.

«Дядя Миша Багдасаров был предан цирковому искусству, отдал всю жизнь цирку. Он начинал свой творческий путь как ассистент моего папы — Вальтера Запашного, поэтому мы семьями дружим всю жизнь», — поделился артист.

Также Запашный рассказал о тесном общении с детьми Багдасарова и отметил, что в их семьях существует много «жизненных переплетений».

«Мой брат Аскольд вообще родился в один день с Артуром [сын Багдасарова — «Газета.Ru»], — рассказал дрессировщик. — Дядя Миша вырастил двух очень хороших людей, артистов и дрессировщиков — своих детей Карину и Артура.

Боец по жизни, правдоруб, никогда не боялся на собраниях начальству говорить правду. За это одни его боялись, другие — ненавидели, третьи — уважали. В общем, он был по-настоящему сильной личностью. Конечно, очень жаль, что эта поганая болезнь сгубила его».

Багдасаров родился 23 мая 1945 года в Баку. Работать с животными он начал в возрасте 14 лет, когда стал конюхом в Бакинском цирке. В соцсетях Росгосцирка отмечается, что во время гастролей укротительницы хищников Маргариты Назаровой в Баку ее тигры вырвались на свободу, а Багдасаров сумел загнать их в клетки. Дрессировщица обратила внимание на умение незнакомца обращаться с опасными животными и пригласила его в свою труппу. С 16 лет Багдасаров начал работать у Назаровой униформистом (то есть обсуживать арену во время выступлений), а в 18 стал артистом и дрессировщиком.

В 1973 году он поставил собственный номер «Забавные ослики», а в 1979-м — программу «Давид Сасунский», в которой под музыку Арама Хачатуряна из балета «Спартак» на арену выходят крупные кошки: тигры, львы, пантеры, леопарды, ягуары и пумы. Два года спустя Багдасаров запустил свой новый аттракцион «Тигры-шоу» с участием 18 уссурийских тигров. Номера с хищниками принесли дрессировщику большую популярность и обеспечили аншлаги на выступлениях. Народным артистом России Багдасаров стал в 1997 году. В 2012-м дрессировщик занял пост художественного руководителя Нижегородского цирка. С 2019 года он работал в генеральной дирекции Росгосцирка в Москве.

К участию в программах он привлек своих детей Карину и Артура, которые стали профессионалами циркового искусства. С 2003 года дети Багдасарова являются заслуженными артистами России. Уже более 20 лет их аттракцион «Тигры-шоу» с уссурийскими и бенгальскими тиграми с успехом гастролирует по многим циркам России и мира. В настоящее время Карина и Артур считаются одними из самых красивых и профессиональных дуэтов в Российском цирке. В 2006 году на одном из выступлений произошел инцидент: тигр вышел из-под контроля и напал на Артура. Усмирить животное и заставить его отпустить дрессировщика смог лишь Михаил Багдасаров с помощью выстрелов из шумового пистолета. Артиста в тяжелом состоянии отправили в Институт Склифосовского, где медики провели несколько сложных операций. Тогда сестра Багдасарова сказала, что четырехлетний тигр был в цирке с рождения, и никто не мог ожидать от него агрессии. Тем не менее, она заявила, что труппа продолжит работу с этим животным.