«Довольно симпатичная»: 90-летний актер Краско может жениться в пятый раз

По словам Ивана Краско, женщина, которую сватают в его супруги, просто за ним ухаживает. При этом сам артист, согласно его же признанию, к ней даже «не пристает».

«Нашлась какая-то женщина, довольно симпатичная. Мы на дачу съездили. Она моя поклонница и ухаживает за мной. Я ей говорю: «Ты обратила внимание, что я к тебе не пристаю? Мне это не нужно». Она говорит: «Да, здесь все честно. С моей стороны тоже никаких материальных претензий к тебе нет», — цитирует Краско «КП-Петербург». — Она готова на свадьбу. Но пока ни о какой женитьбе речь идти не может, хотя поклонницы у меня действительно есть».

В другом разговоре с журналистами актер признался, что «увидел в Наталье искренние чувства и доброту».

«Это та женщина, которая у меня ничего не просит. <...> Летом Наташенька хочет меня пригласить на Алтай, не лишним будет поправить свое здоровье, — поделился артист. — Я не могу жить один. <...> В моем доме должно пахнуть женщиной и уютом. Просыпаться я тоже должен рядом с женщиной».

Сама Наталья также заверила, что, находясь рядом с Краско, не преследует никаких материальных интересов.

В свою очередь арт-директор актера Вячеслав Смородинов выразил мнение, что «хорошим эти «отношения» не закончатся. Помощник актера предполагает, что для Краско это обернется очередным «серьезным ударом».

«Он еле-еле восстановился после развода с прежней женой, не хочу даже называть ее имени, — та самая, которая на шестьдесят лет была моложе Ивана, — сказал Смородинов «Собеседнику». — Вы поймите, я ему хоть помогал, он за мной был, как за каменной стеной, а теперь она меня просто отодвигает в сторону. Кто она такая? Они всего пару месяцев знакомы. <...> Она преследует цель законного брака, чтобы остаться в истории супругой Народного артиста Ивана Краско».

Также директор отметил, что у артиста есть проблемы со здоровьем — ему, в частности, необходима операция на глазах.

Как выяснили СМИ, новая спутница Краско более чем в два раза младше актера — ей 42 года. Женщина родом из Белгорода, имеет ребенка от предыдущего брака.

Для самого Краско этот брак может стать уже пятым. С Екатериной, первой супругой, он познакомился еще в молодости. У пары родилась дочь, однако спустя всего четыре года супруги развелись. Со второй женой Кирой актер прожил вместе более 40 лет, женщина родила ему сына и дочь. В 1997-м Краско стал вдовцом.

Несмотря на почтенный возраст артист после кончины второй жены еще дважды вступал в брак — его третьей супругой стала Наталья Вяль, от Краско она родила двух сыновей. Этот союз продержался десять лет.

Наконец, до сих пор последняя жена актера — Наталья Шевель-Краско, в узаконенных отношениях с ней он состоял в 2015-2018 гг. Про данный брак активно писали СМИ: общественность была поражена, что артист, которому тогда было более 85 лет, влюбился в молодую девушку 1990 года рождения. На момент начала романа Краско был старше ее более чем в три раза.

Иван Краско является легендой театра имени Комиссаржевской — на его сцене артист выступает с 1965 года. Также на его счету более 100 киноработ, включая такие проекты, как «Сын полка», «Принц и нищий», «Господин оформитель».

Во втором браке у Краско родился сын Андрей, который пошел по стопам отцам. Краско-младший наиболее известен по ролям в «Блокпосте», «Я остаюсь» и «Грозовых воротах». В 2006 году Андрей скончался от сердечной недостаточности.