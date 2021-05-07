Предчувствие гражданской войны: что готовит приквел «Игры Престолов»

Феноменальный успех «Игры престолов» (даже с учетом неудачного финального сезона) сразу предполагал, что создатели сериала не остановятся на достигнутом. Еще до финала стало известно о разработке проектов во вселенной Вестероса. В течение последних двух лет в СМИ регулярно появлялись крупицы информации о готовящемся приквеле — «Дом Дракона».

Теперь же компания HBO опубликовала первые кадры из сериала, что сразу же дало фанатам новую пищу для догадок. О «Доме Дракона» известно уже немало, однако только сейчас можно получить представление о том, как будут выглядеть герои.

Были обнародованы три кадра. На первом показан Деймон Таргариен — младший брат короля Вестероса Визериса Таргариена. Деймона сыграл британский актер Мэтт Смит, известный своей ролью 11-го доктора в фантастической саге «Доктор Кто». Таргариен-младший ведет диалог с принцессой Рейнирой Таргариен — старшей дочерью Визериса. Ее в сериале сыграла Эмма Д'Арси.

Согласно описанию HBO, Рейнира — первая наследница короля. В ней течет чистейшая Валирийская кровь.

«Многие скажут, что ей досталось от рождения все, но она не была рождена мужчиной», — заявляют создатели сериала.

Деймона создатели описывают как бесстрашного воина, в котором течет истинная кровь дракона. Но, как известно, «когда рождается Таргариен, бог подбрасывает монетку».

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На втором кадре представлены Отто и Алисента Хайтауэр в исполнении Риса Иванса и Оливии Кук. Отто — Десница короля и бесконечно предан Визерису.

«Он видит, что Деймон представляет собой главную угрозу правителю», — следует из описания авторов сериала.

Алисента — «самая привлекательная женщина Семи королевств». Она близка к королю и его соратникам, а также обладает выдающимся политическим чутьем.

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Последний кадр представляет фанатам лорда Корлиса Велариона в исполнении Стива Туссэна. Дом Веларионов настолько же древний, насколько и дом Таргариенов. В их жилах течет чистая валирийская кровь. Корлис — «самый знаменитый мореплаватель в истории Вестероса». Он добился выдающихся успехов, и сделал свой семью богаче Ланнистеров. Все осложняется тем, что в распоряжении Корлиса имеется «крупнейший флот в мире».

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Показанные кадры подтверждают слухи о том, что «Дом Дракона» расскажет о гражданской войне между Таргариенами. Алисента Хайтауэр станет второй женой Визериса, в то время как Рейнира объявит себя королевой Вестероса.

Короля Визериса Таргариена сыграет звезда «Острых козырьков» Пэдди Консидайн. Железный трон Визерис получил в наследство от своего деда Джейхейриса Таргариена. Он описан как добрый и порядочный человек, но именно эти качества, согласно книге Джорджа Р. Р. Мартина, помешают ему стать великим правителем.

В результате из-за Визериса начнется династический кризис, который приведет к кровопролитной войне между двумя ветвями дома Таргариенов, известной как «Танец драконов».

Премьера сериала «Дом Дракона» назначена на 2022 год. Съемки проекта стартовали в апреле 2021-го.