«Оби-Ван», три спин-оффа «Мандалорца» и глава Marvel: чего ждать от вселенной «Звездных войн»

«Звездные войны: Бракованная партия»/«Star Wars: The Bad Batch»

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Руководство Lucasfilm на волне успеха «Мандалорца» вспомнило о забытом мультсериале «Атака клонов», который был в свое время встречен теплее, чем лукасовская полнометражная «Атака клонов». Проект был запущен в 2008 году и продержался шесть сезонов. В 2019 году было принято решение его возродить, и в феврале прошлого года вышел седьмой сезон.

«Бракованная партия» снята в похожей стилистике и продолжает развитие линии о клонах, перенося зрителя на несколько лет вперед. Император Палпатин в «Мести ситхов» озвучил свой знаменитый Приказ 66, после которого созданные джедаями клоны обратились против Республики. Новый сериал рассказывает о группе клонов из экспериментальной партии с особенными генетическими способностями. Они не попали под воздействие приказа и стали угрозой для Империи.

«Книга Боббы Фетта»/«The Book of Boba Fett»

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Уже сейчас стало ясно, «Мандалорец» оказался важнейшей вехой для развития всей франшизы «Звездные войны». Сериал еще не окончен, и в будущем выйдет третий сезон, однако проект уже породил несколько спин-оффов. Один из них — «Книга Боба Фетта», которой также будет заведовать Джон Фавро.

Легендарный охотник за головами вернулся во втором сезоне «Мандалорца» и получил свой собственный сериал на Disney+. Всенародному любимцу уже давно хотели подарить больше экранного времени. Долгое время ходили разговоры о полнометражном фильме, но в нынешние времена было принято, пожалуй, самое верное решение — уйти на малый экран, где «Звездные войны» переживают ренессанс.

Боббу Фетта сыграет хорошо знакомый Темуэра Моррисон, который появился впервые в этой роли еще в «Атаке клонов» Джорджа Лукаса. Подробного синопсиса создатели пока не раскрыли, но известно, что события сериала будут происходить уже после того, как Бобба Фетт вернулся в «Мандалорце». Премьера «Книги» назначена на декабрь этого года.

«Видения»/«Visions»

В этом году выйдет еще один проект по «Звездным войнам». Пока о нем мало что известно кроме того, что Disney расширяет не только канон франшизы, но и ее географию. «Видения» — мини-сериал в жанре аниме. Всего разными японскими аниме-студиями будет снято десять эпизодов. Также готовится к выходу роман «Ронин», который будет сюжетно связан с «Видениями».

Проект напоминает «Аниматрицу» — девятисерийный сборник коротких эпизодов, объединенный вселенной суперхита Вачовски. Тогда к созданию сериала приложили руку Синьитиро Ватанабэ («Ковбой Бибоп»), Кодзи Моримото («Акира») и Махиро Маэда («Евангелион 3.33»). Кто из корифеев аниме придет в «Видения», пока держится в тайне.

«Оби-Ван Кеноби»/«Obi-Wan Kenobi»

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Пожалуй, самый ожидаемый проект Lucasfilm — мини-сериал из шести эпизодов «Оби-Ван Кеноби». Привлекает он внимание прежде всего своим кастом. Наставника Энакина Скайуокера сыграет Юэн Макгрегор, который выступил в этой роли во второй трилогии Лукаса. А в костюм Дарта Вейдера оденется Хейден Кристенсен, который после фильмов Лукаса лишь изредка мелькал на экранах. Правда, увидеть его лицо вряд ли получится — Вейдер, как мы помним, нечасто снимал маску.

События сериала развернутся примерно через десять лет после «Мести ситхов». Оби-Ван остался на Татуине присматривать за подрастающим Люком Скайуокером. Тетю и дядю будущего спасителя Республики сыграют Джоэл Эдгертон и Бонни Пирс, которые появились в концовке «Мести ситхов». Со второй трилогии Джорджа Лукаса прошло уже достаточно времени, поэтому «Оби-Ван Кеноби», прежде всего, обращается к ностальгирующей публике. И не исключено, что противостояние Кеноби и Дарта Вейдера в «Новой надежде» получит подробную предысторию.

«Андор»/«Andor»

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Еще один проект, который обещают выпустить в следующем году, — приквел картины «Изгой-один» под названием «Андор». Как следует из названия, сериал будет посвящен Кассиану Андору в исполнении Диего Луны. Действие будет происходить за пять лет до «Изгоя-один».

Фильм Гарета Эдвардса рассказывал о том, как повстанцы похитили планы «Звезды смерти», что в результате дало Люку Скайуокеру возможность уничтожить в «Новой надежде» страшное оружие Империи. Андор был капитаном Альянса и сыграл важную роль в успехе всей операции.

«Асока»/«Ahsoka»

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Скорее всего «Мандалорец» войдет в историю, как один из важнейших сериалов не только во вселенной «Звездных войн», но и в истории компании Disney. После провала «Скайуокер. Восход» и спин-оффа про Хана Соло детище Джона Фавро не только смогло вдохнуть новую жизнь в, казалось, умирающую франшизу, но породить целый ряд сюжетных ответвлений.

Джедайка Асока Тано появилась во втором сезоне «Мандалорца» лишь в одной серии, но фанаты сразу поняли, что создатели готовят отдельный сериал про героиню Розарио Доусон. Асока Тано была одним из любимых персонажей мультсериала «Войн клонов» и теперь получит собственный тайтл, причем игровой. Точной информации о сюжете пока нет, но Кэтлин Кеннеди намекала на то, что Асока сыграет важнейшую роль в становлении Новой Республики после уничтожения Дарта Вейдера и Дарта Сидиуса. Также не исключено, что она будет появляться в других сериалах и фильмах вселенной в будущем.

«Рейнджеры Новой Республики»/«Rangers of the New Republic»

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Третий спин-офф пресловутого «Мандалорца». С «Рейнджерами Новой Республики» ситуация складывается самым непредсказуемым образом, и сейчас даже неизвестно, кто будет главным героем. Изначально планировалось, что сериал про группу солдат Новой Республики расскажет историю Кары Дюн. Однако исполнительница роли Кары Джина Карано была уволена компанией из-за политических твитов, и персонажа, похоже, в дальнейшем вычеркнут из канона.

«Ландо»/«Lando»

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Вышедший в 2018 году «Хан Соло: Звездные войны. Истории» стал первым по-настоящему крупным провалом Disney, прежде всего — финансовым. Картина выступила в прокате с большим убытком и сильно изменила планы корпорации. Во всяком случае, молодого Хана Соло мы вряд ли увидим на экранах в ближайшем будущем.

Однако при всех недостатках фильма у него было светлое пятно — юный Ландо Калриссиан в исполнении Дональда Гловера. И персонаж получился самым запоминающимся, и Гловер сыграл интереснее всех. Не удивительно, что студия объявила о готовящемся сериале «Ландо» о похождениях космического контрабандиста. По всей видимости Disney будет делать ставку скорее на молодого Гловера, нежели на 84-летнего Билли Ди Уильямса, который 40 лет назад впервые воплотил Ландо в гениальном сиквеле «Империя наносит ответный удар».

«Прислужник»/«Acolyte»

Самый интригующий проект для сервиса Disney+ — «Прислужник». Этакий приквел приквелов. Действие сериала развернется примерно за 100 лет до «Призрачной угрозы». Еще не родились Палпатин, Оби-Ван и Энакин. Орден джедаев переживает расцвет во времена Высокой Республики. Однако не все так хорошо в галактике. Если джедаи чувствуют себя вполне комфортно, то Высокая Республика приходит в упадок, чем постараются воспользоваться последователи Темной стороны Силы.

Пока о сериале известно, что ведущим персонажем будет женщина, а шоураннером назначена Лесли Хэдланд — автор хита Netflix «Матрешка».

Полнометражные фильмы

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В развитии «Звездных войн» Disney делает основную ставку на сериалы. Это логично — «Мандалорец» пользуется огромным успехом, фанаты ждут продолжение, спин-оффы и возвращение полюбившихся старых героев. Формат сериала позволяет придумывать и раскрывать истории вселенной с большой свободой и почти без ограничения хронометражем. Тем не менее, корпорация не забывает о кинотеатральных блокбастерах, правда, отложила их до лучших времен.

Пока ближайшей премьерной датой значится 22 декабря 2023 года. До нее еще надо дожить, и очевидно, что к этому времени выйдет много проектов для малого экрана. На эту дату назначен выход картины «Эскадрилья «Изгой» («Rogue Squadron»), которую поставит Пэтти Дженкинс, известная по фильмам о Чудо-женщине. Дженкинс уже рассказала, что у картины будет самостоятельный сюжет, не повторяющий серию одноименных видеоигр. Фильм будет относиться к так называемой серии «антологий», куда входят «Изгой-один» и «Хан Соло» — самостоятельные истории без сиквелов и приквелов.

Также есть возможность заглянуть и в более отдаленное будущее. Сейчас неизвестно, когда выйдут следующие полнометражные фильмы, и о чем они будут, но в них будут задействованы громкие имена.

Во-первых, Кэтлин Кеннеди подтвердила, что новозеландец Тайка Вайтити снимет фильм во вселенной «Звездных войн». О нем неизвестно ничего кроме того, что, по словам президента Lucasfilm, Вайтити привнесет во франшизу свое «свежее, неожиданное и уникальное» видение. Вайтити сейчас работает на марвеловским «Тор: Любовь и гром», так что к «Звездным войнам» приступит нескоро.

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Во-вторых, вселенной заинтересован сам босс всея Marvel Кевин Файги. Совместно с Кэтлин Кеннеди он разрабатывает новый фильм.

В-третьих, нельзя списывать в утиль Райана Джонсона — режиссера «Последних джедаев». Его фильм, конечно, вызвал возмущение среди многих фанатов-пуристов, но стал финансово успешным и впервые в истории франшизы попытался хоть как-то сдвинуть канон с заржавевших рельсов. К слову, успех среди критиков у ленты был неимоверный. Сейчас Райан Джонсон занимается сиквелами «Достать ножи» после того, как Netflix купил на них права за баснословные $400 млн. Сам режиссер утверждает, что все еще находится в процессе переговоров с Lucasfilm о создании новой трилогии во вселенной «Звездных войн».