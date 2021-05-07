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Владимир Качан (18 мая 1947 &mdash; 7 мая 2021 года) Владимир Качан (18 мая 1947 &mdash; 7 мая 2021 года)

Умер звезда «Бедной Насти» народный артист Владимир Качан

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От коронавируса скончался народный артист России Владимир Качан

Народный артист РФ Владимир Качан умер от коронавируса на 74-м году жизни в клинике в Коммунарке. Он известен широкому зрителю своими ролями в сериале «Бедная настя» и фильмах «Петровка,38», «Соучастники» и «Гибель богов».

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В Москве в возрасте 73 лет умер народный артист России Владимир Качан. Информацию подтвердил худрук театра «Школа современной пьесы» Иосий Райхельгауз.

«Владимир Качан скончался в Коммунарке от коронавируса», — приводит слова Райхельгауза РИА «Новости».

Последние несколько дней актер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, не мог дышать самостоятельно.

Райхельгауз также поделился подробностями последних дней жизни артиста.

«Мы разговаривали неделю назад. Он заболел и харахорился, а потом попал в Коммунарку и оттуда уже не вышел», — цитирует слова режиссера «Вечерняя Москва».

Постановщик в разговоре с изданием назвал Качана одним из основателем Театра «Школа современной пьесы».

«Это человек, который выпустил огромное количество дисков, книг. Он интереснейший композитор, писатель, интереснейший артист», — заключил Райхельгауз.

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Актер Владимир Качан (18 мая 1947 &mdash; 7 мая 2021) Актер Владимир Качан (18 мая 1947 &mdash; 7 мая 2021)
Кадр из фильма &laquo;Первая конная&raquo; (1984) Кадр из фильма &laquo;Первая конная&raquo; (1984)
Кадр из фильма &laquo;Тайна Снежной Королевы&raquo; (1986) Кадр из фильма &laquo;Тайна Снежной Королевы&raquo; (1986)
Кадр из фильма &laquo;Время собирать камни&raquo; (2005) Кадр из фильма &laquo;Время собирать камни&raquo; (2005)
Вечер авторской песни, посвященный Булату Окуджаве. На снимке: выступает Владимир Качан, 1997 год Вечер авторской песни, посвященный Булату Окуджаве. На снимке: выступает Владимир Качан, 1997 год
Актеры Альберт Филозов и Владимир Качан (слева направо) в сцене из спектакля Иосифа Райхельгауза &laquo;Звездная болезнь&raquo; в Школе современной пьесы, 2009 год Актеры Альберт Филозов и Владимир Качан (слева направо) в сцене из спектакля Иосифа Райхельгауза &laquo;Звездная болезнь&raquo; в Школе современной пьесы, 2009 год
Сцена из спектакля &laquo;Провокация&raquo; по пьесе Игоря Вацетиса. В роли дежурного&nbsp;- Владимир Качан (слева), в роли барона Тигеля&nbsp;- Валерий Еременко, 2000 год Сцена из спектакля &laquo;Провокация&raquo; по пьесе Игоря Вацетиса. В роли дежурного&nbsp;- Владимир Качан (слева), в роли барона Тигеля&nbsp;- Валерий Еременко, 2000 год
Актеры театра &laquo;Школа современной пьесы&raquo; Анжелика Волчкова в роли Нины Заречной и Владимир Качан в роли Бориса Тригорина (слева направо) в сцене из спектакля &laquo;Чайка. Классическая оперетта&raquo; по пьесе Чехова в постановке режиссера Иосифа Райхельгауза, 2004 год Актеры театра &laquo;Школа современной пьесы&raquo; Анжелика Волчкова в роли Нины Заречной и Владимир Качан в роли Бориса Тригорина (слева направо) в сцене из спектакля &laquo;Чайка. Классическая оперетта&raquo; по пьесе Чехова в постановке режиссера Иосифа Райхельгауза, 2004 год
Актеры Владимир Качан в роли Тригорина и Ирина Алферова в роли Аркадиной (на снимке) в спектакле &laquo;Чайка.Классическая оперетта&raquo; в Московском театре &laquo;Школа современной пьесы&raquo;, 2004 год Актеры Владимир Качан в роли Тригорина и Ирина Алферова в роли Аркадиной (на снимке) в спектакле &laquo;Чайка.Классическая оперетта&raquo; в Московском театре &laquo;Школа современной пьесы&raquo;, 2004 год
Актер Владимир Качан на премьере фильма Александра Мельника &laquo;Территория&raquo;, 2015 год Актер Владимир Качан на премьере фильма Александра Мельника &laquo;Территория&raquo;, 2015 год
Актер Владимир Качан Актер Владимир Качан

О дате и месте прощания с актером будет объявлено позже.

Владимир Качан сыграл более 40 ролей в фильмах, однако более известен как театральный актер. В начале карьеры он работал в составе труппы Театра юного зрителя. В 1974 году он сыграл д'Артаньяна в спектакле «Три мушкетера», после чего перешел в труппу Театра на Малой Бронной. Львиную долю своей карьеры Качан был одним из ведущих актеров театра «Школа современной пьесы», у истоков которого он стоял. Он сыграл главные роли во множестве спектаклей Райхельгауза, а также смог поставить собственный — «Ниоткуда с любовью».

Одной из последних работ Качана стала роль в спектакль Кирилла Серебренникова «Околоноля» в театре-студии Табакова.

В кино Качан запомнился прежде всего ролью графа Александра Бенкендорфа в популярной сериале «Бедная Настя». Сериал стал первым крупным успехов компании «Амедиа» и телеканала СТС, где состоялась его премьера. Проект удалось продать за рубеж, и сериал с переменным успехом транслировался в 34 странах, включая США (там его показывали на CBS с одноголосым переводом).

В России «Бедную Настю» несколько раз повторяли на федеральных каналах. Наибольшего успеха за рубежом сериал добился в Китае, где его посмотрели 20 млн зрителей.

Владимир Качан также известен по ролям в фильме по повести Юлинана Семенова «Петровка, 38», драме «Соучастники» с Леонидом Филатовым в главной роли и картине Владимира Меньшова «Зависть богов», где ему досталась эпизодическая роль.

Голос Качана хорошо известен любителям кино. Он исполнял песни в популярных фильмах «Звезда пленительного счастья» и «Ширли-мырли». Качан с 1994 по 2009 годы записал более десятка альбомов авторских песен.

Еще в студенческие годы Качан увлекался музыкой. Он поступил в Театральное училище имени Щукина в один год с Ниной Руслановой и Александром Кайдановским. Однако судьба его свела с Леонидом Филатовым, который оказался его соседом по общежитию. Там они в соавторстве написали несколько песен, ставших в будущем популярными — «Оранжевый кот», «Ленка» и другие.

Несмотря на дружбу с Филатовым, Качана не позвали в Театр на Таганке, где Филатов быстро стал звездой, после чего Леонида Алексеевича начали приглашать сниматься в кино. Качан же долгое время довольствовался эпизодическими ролями, пока не получил предложение сняться в «Бедной Насте».

В 1996 году Владимир Качан получил звание заслуженного артиста России, а в 2004-м — народного артиста Российской федерации.