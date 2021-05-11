«За год не скукожится»: что будет с «Золотым глобусом» после бойкота Тома Круза и NBC

К звездам первой величины в лице Скарлетт Йоханссон и Марка Руффало, раскритиковавшим «Золотой Глобус», присоединился один из самых влиятельных актеров современности Том Круз. Он вернул три своих награды, которые получил в разное время за фильмы «Рожденный 4 июля», «Джерри Магуайр» и «Магнолия».

Одновременно с бойкотом Круза одна из крупнейших американских телесетей NBC объявила, что не будет транслировать церемонию 2022 года. «Для таких глобальных изменений, о которых заявляют организаторы премии, требуется много времени, поэтому мы отказываемся от трансляции церемонии в 2022 году. Мы надеемся, что Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) сможет претворить свои планы в жизнь и в 2023 году мы сможем снова договориться о показе», — говорится в заявлении канала.

Известный российский режиссер-мультипликатор, член Американской киноакадемии Константин Бронзит в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что опасности для существования «Золотого глобуса» пока нет.

«Я не думаю, что прямо сейчас «Золотой глобус» возьмут и отменят. В конечном итоге, организаторы могут сказать, что будут давать премию только тому, кто будет с ними дружить. Вообще любая премия любой организации существует ровно до тех пор, пока хоть какие-нибудь фильмы будут представляться на соискание, — сказал Бронзит. — Даже с учетом ухода Netflix организаторы смогут найти, чем заменить фильмы компании.

«Золотой глобус» — статусная премия, которая за один год не скукожится. На это все равно нужно время. Я думаю, что в итоге перебесятся и как-то решат эту проблему — сядут за стол переговоров и договорятся».

Режиссер-мультипликатор отметил, что HFPA — самостоятельная организация, созданная сообществом журналистов-кинокритиков, и не подчиняется никаким регулирующим органам.

«Она независимая. Если совсем грубо сравнивать, то это наш «Белый слон». Как вы знаете, недавно произошел скандал с нашим «Белым слоном», когда произошел внутри раскол из-за присуждения премии фильму [Алексея] Навального. Но они этим самым подчеркивают, что они не зависят ни от какого мнения», — считает Бронзит.

«Что касается жеста Тома Круза, то он сейчас звезда такого уровня, что может себе это позволить», — заключил режиссер.

Тем временем HFPA опубликовала на своем сайте обновленный план по реформированию организации и изменениям, которые будут внесены в правила премии «Золотой глобус».

Согласно заявлению HFPA, ассоциация уже на этой неделе собирается приступить к поиску кандидатов на должность советника по инклюзивности и харассменту на рабочем месте. Как только новый сотрудник будет утвержден, организация намерена инициировать тренинги среди сотрудников. Уже на последней неделе мая ассоциация приступит к обсуждению поправок в свод правил HFPA.

Ключевые же шаги, к которым призывают кинокомпании и голливудские звезды, HFPA назначила на июль. Во второй половине месяца будет запущен процесс отбора новых членов ассоциации, а 2 августа они должны быть приняты. В этот же день состоится обновление совета директоров. Все члены совета во главе с генеральным директором подадут в отставку, будут избраны новые лица на руководящие должности.

Проблемы у «Золотого глобуса» начались еще в феврале, за неделю до 78-й по счету церемонии. Тогда журналисты Los Angeles Times выяснили, что среди без малого 100 членов Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), организатора премии, нет ни одного темнокожего. Ассоциация тут же столкнулась с угрозой бойкота со стороны влиятельных компаний, но получила отсрочку — руководству организации дали время до начала мая, чтобы предоставить конкретный план реструктуризации.