Перезапуск «Пилы», «Кролик Питер 2», триллер с Джоли: премьеры недели

«Пила: Спираль» («Spiral: From the Book of Saw»); Даррен Линн Боусман

Премьера перезапуска «Пилы» состоится с опозданием на год из-за пандемии. Роли главных героев, расследующих серию жестоких убийств, исполнили Крис Рок, Сэмюэл Л. Джексон и Макс Мингелла. Девятым фильмом франшизы занимались продюсеры Марк Бург и Орен Коулс, которые работали над оригинальной «Пилой» 2003 года. Режиссерское кресло занял Даррен Линн Боусман, снявший вторую, третью и четвертую части серии.

«Те, кто желает мне смерти» («Those Who Wish Me Dead»); Тейлор Шеридан

В триллере «Те, кто желает мне смерти» Анджелина Джоли сыграла спасательницу парашютного отряда Ханну. Переживая трагическую гибель троих коллег, она изнывает от чувства вины и отправляется в лес. Там Ханна выполняет функции лесника и во время одного из обходов находит мальчика, который оказывается мишенью для убийц.

«Скажи ей»; Александр Молочников

Драма Александра Молочникова «Скажи ей» рассказывает о сложных взаимоотношениях внутри семьи, живущей в Санкт-Петербурге в 1990-х. После развода родителей мальчик Саша (Кай Гетц) разрывается между мамой Светой (Светлана Ходченкова) и папой Артемом (Артем Быстров). Мама влюбляется в американца (Вольфганг Черни) и берет сына с собой в США. В апреле картина «Скажи ей» открыла российские программы Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

«Легенда о пианисте» («La leggenda del pianista sull'oceano»); Джузеппе Торнаторе

В преддверии 65-летия Джузеппе Торнаторе в кинотеатрах выходит отреставрированная версия его музыкальной драмы «Легенда о пианисте» (1998). Также показы приурочены к 60-летию исполнителя главной роли Тима Рота. Картина снята по мотивам романа «1900. Легенда о пианисте» итальянского писателя Алессандро Барикко. Главный герой истории — гениальный музыкант, который провел всю жизнь на корабле.

«Кролик Питер 2» («Peter Rabbit 2»); Уилл Глак

После многочисленных переносов семейная лента «Кролик Питер 2» выходит на экраны. В фильме продолжается история непоседливого кролика, который отправляется в большой город на поиски приключений. В России мультфильм дублировали Марина Кравец, Антон Эльдаров, Natan, Максим Виторган и Сергей Бурунов.

«The Box» («Deo bakseu»); Ян Джон-ун

Южнокорейский музыкальный фильм рассказывает историю молодого уличного музыканта по имени Джи Хун. Его сыграл начинающий актер и рэп-исполнитель Пак Чхан-ель, который ранее снялся в нескольких сериалах. По сюжету молодой человек знакомится с продюсером и отправляется с ним в судьбоносное путешествие.

«Иваново счастье»; Иван Соснин

Альманах «Иваново счастье» включает в себя пять историй мужчин по имени Иван из разных уголках России. Их объединяет закадровый голос Антона Адасинского в образе вахтовика, работающего за тысячи километров от родного дома. В полнометражный дебют режиссера Ивана Соснина вошли снятые им за несколько лет короткометражки, в том числе 17-минутное «Интервью» с участием Алексея Серебрякова. В 2020 году оно получило награду фестиваля «Золотой орел» в категории «Лучший короткометражный фильм».