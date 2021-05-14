Плейлист недели: Paris Texas, «Комсомольск», Boulevard Depo и Jeembo

Paris Texas — «A Quick Death»

Загадочный хип-хоп-дуэт из Лос-Анджелеса, выступающий под моникером Paris Texas, выпустил дебютный EP «Boy Anonymous». Группа пошла по пути ранних релизов Odd Future — тут и бунтарский дух, и попытка показать факи всей индустрии (чего стоит читка под искаженные гитарные рифы в сингле «Heavy Metal»). Тем ироничнее, что слушатель, прорываясь сквозь классические рэп-максимы вроде упоминания девочек и денежных чеков, в конце слышит трек «Force of Habit», который, собственно, о том, что от токсичной маскулинности страдают сами мужчины.

St. Vincent — «Somebody Like Me»

Энни Кларк (она же St. Vincent) вернулась с шестой студийной пластинкой «Daddy's Home». В ее основу легла история отца Кларк, недавно освобожденного из тюрьмы после десятилетнего заключения. Певица вдохновлялась музыкой 70-х — Стиви Уандером и Sly and The Family Stone, а также фильмами Джона Кассаветиса. Спродюсировал альбом небезызвестный Джек Антонофф (работает с Ланой Дель Рей и Тейлор Свифт).

J.Cole — «Punching the Clock»

Спустя три года затишья J. Cole представил сольник «The Off-Season». Изначально проект задумывался как микстейп на биты других артистов, но по итогу перерос в полноценную пластинку. На ней гостят 21 Savage, Lil Baby, Cam'Ron и Lil' Jon. Среди продюсеров числятся Timbaland, Boi-1da, T-Minus и еще порядка десяти имен. Ранее J. Cole в интервью объявил, что уходит из рэпа, но, судя по всему, просто погорячился.

«Комсомольск» — «Яйцо»

Девушки из группы «Комсомольск» представили ироничную пластинку «Ретро». На фитах здесь Варя Краминова из «Хадн Дадн» и «Созвездия отрезок», Игорь Журавлев из «Альянса» и даже рэпер Archanga. По традиции вдохновлялись музыкой и эстетикой 60-х.

Wolf Alice — «No Hard Feelings»

11 июня у Wolf Alice выйдет третья студийная пластинка «Blue Weekend». На днях группа выпустила еще одну песню — «No Hard Feelings» и клип к ней. Меланхоличную композицию о разрыве отношений сочинила вокалистка и гитаристка Элли Роуселл. Ранее у Wolf Alice уже вышли два трека с предстоящего альбома — «Smile» и «The Last Man on Earth».

Джорджа Смит — «Home»

У соул-певицы Джорджи Смит вышел мини-альбом «Be Right Back». Это небольшой проект (всего 26 минут), в который также вошли ранее выпущенные композиции «Gone» и «Addicted». Дебютник Смит вышел в 2019 году, с тех пор поклонники артистки ждут от нее полноценного лонгплея.

Boulevard Depo и Jeembo — «Ритуал»

Рэперы Boulevard Depo (Артем Кулик) и Jeembo (Давид Джангирян) знакомы еще с 2010 года, но для совместного проекта созрели только сейчас. «Если послушать этот релиз шесть раз подряд, то можно стать сверхчеловеком», — советует Jeembo. Альбом получил название «Омофор» — это элемент богослужебного одеяния епископов.