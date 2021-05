От Дэвида Гетты до Энрике Иглесиаса: все гимны футбольного Евро

Евро-1992. Тоуэ Яарнек и Петер Йобак — «More Than a Game»

Дебютный чемпионат Европы по футболу был проведен еще в 1960-м, однако лишь спустя 32 года турнир впервые обзавелся официальным гимном. Саундтрек шведского Евро-1992 с незамысловатым названием «More Than a Game» исполнил местный дуэт музыкантов Тоуэ Яарнек и Петер Йобак, а одним из авторов композиции выступил Лассе Хольм — представитель страны на «Евровидении-1986». Несмотря на потенциально запоминающийся припев, ABBA-подобная песня успеха не сыскала: футбольным болельщикам она показалась слишком попсовой и лиричной. Более того, даже в шведских чартах «More Than a Game» стала лишь 30-е — и это с учетом хайпа вокруг домашнего Евро.

Евро-1996. Simply Red — «We're in This Together»

В 1996 году чемпионат Европы проходил в Англии, и, естественно, саундтрек к нему написали местные музыканты, а именно — манчестерская группа Simply Red во главе со знаменитым Миком Хакнеллом. В отличие от «More Than a Game» британский гимн избежал полного провала — вне футбольной среды песня показала себя вполне успешно, в том числе и в общеевропейских чартах. Однако ни выступления Хакнелла на церемониях открытия и закрытия турнира, ни запоминающийся клип с использованием кадров из симулятора FIFA, ни популярность самого исполнителя не заставили болельщиков сделать выбор в пользу этой композиции как «народного» саундтрека. Конкуренцию за сердца фанатов у «We're in This Together» вчистую выиграл «Three Lions», с тех пор являющийся неофициальным гимном английской сборной.

Евро-2000. E-Type — «Campione»

«Campione» — это не просто первый действительно успешный гимн Евро, но и одна из главных футбольных песен вообще. Без трека не обходится, кажется, ни одно мероприятие, где празднуется какое-либо чемпионство — в этом плане посоперничать с ним может разве что «We Are the Champions» группы Queen, причем рефрен «Campione, Campione, olé-olé-olé» в минуты радости нередко исполняют и сами футболисты. Автором хита является швед E-Type, хотя сам турнир в 2000 году принимали Голландия и Бельгия.

Евро-2004. Нелли Фуртадо — «Força»

Канадская суперзвезда Нелли Фуртадо, разрывавшая нулевые своими «Say It Right» и «Promiscuous», — португалка по происхождению и в свое время нередко выступала на исторической родине. В ходе одной из таких поездок певица придумала «Força». Как объясняла сама артистка, на создание ее вдохновило одноименное сленговое выражение, часто используемое в Португалии: «Força» можно перевести как «Не останавливайся». В итоге особую популярность песня получила именно в европейской стране, которая в 2004 как раз принимала чемпионат Европы, и для организаторов выбор по гимну был очевиден. Тем более что и в музыкальном плане композиция идеально сопоставлялась со страной-хозяйкой.

Евро-2008. Энрике Иглесиас — «Can You Hear Me»

У российских болельщиков «Can You Hear Me» ассоциируется с большим футбольным счастьем. Композиция была официальным саундтреком австрийско-швейцарского Евро-2008, где отечественная команда сенсационно завоевала бронзовые медали при ярчайшей игре — это до сих пор лучший результат сборной, если не учитывать советский период. Автором трека выступил Энрике Иглесиас, известный футбольный болельщик, отец которого (да, тот самый Хулио) лишь из-за жуткой авиакатастрофы не стал звездой мадридского «Реала». Гимн Иглесиаса-младшего добился широкой популярности, которая не прекращалась и долгое время после окончания Евро. При этом музыкальные критики композицию разгромили, назвав «дрянной» и «безвкусной».

Евро-2012. Oceana — «Endless Summer»

Немецкая певица Oceana добилась широкой популярности за несколько лет до Евро-2012 благодаря хиту «Cry Cry». Полякам, которые в 2012 году принимали чемпионат Европы вместе с Украиной, она была также отлично знакома по местной версии «Танцев со звездами». Так что при выборе исполнителя гимна организаторы логично остановились на знаменитой в стране артистке. В клипе на «Endless Summer» снялся Роберт Левандовски, один из лучших нападающих поколения. Что касается самой песни, то после Евро она добилась вирусного статуса — во многом благодаря удачному мотиву, который идеально подошел для официального интро турнира. И, следовательно, просто не мог не запомниться зрителям.

Евро-2016. Дэвид Гетта и Сара Ларссон — «This One's for You»

Вероятно, самый очевидный выбор во всем списке — француз и по совместительству самый популярный диджей планеты Дэвид Гетта попросту не мог не выступить автором саундтрека для Евро в его родной стране. В записи также поучаствовала певица Сара Ларссон, шведка по происхождению. «This One's for You», как и большинство других работ диджея, добился весомого успеха во многих странах мира. Чисто в концептуальном плане он схож с «Endless Summer» — запоминающийся мотив был использован во всех перебивках и заел в головах футбольных болельщиков.

Евро-2021. Мартин Гаррикс, Боно и The Edge — «We Are The People»

Юбилейный (со скидкой на ковидный перенос) Евро-2021 пройдет сразу в нескольких странах, включая Россию (конкретно — Санкт-Петербург) — впервые в истории у турнира будет более двух хозяев. Логично, что на этом фоне организаторы заказали максимально объединяющий гимн. Его авторами выступили легендарный Боно и его напарник по U2 The Edge, а также голландский диджей Мартин Гаррикс. У саундтрека к предстоящему чемпионату Европы есть все шансы стать большим хитом и войти в категорию лучших официальных песен Евро — здесь есть одновременно и классная лирика, и заедающий танцевальный мотив. Прежде сонграйтеры, работавшие на УЕФА, почему-то боялись подобного совмещения.