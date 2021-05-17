Главное из мира шоу-бизнеса: старт «Евровидения», полиция в ЦДМ, конец шоу Эллен Дедженерес

Манижа в кокошнике и платье на открытии «Евровидения»

16 мая в Роттердаме прошла церемония открытия «Евровидения». Участница от России Манижа, выступающая на конкурсе с песней «Russian Woman» («Русская женщина»), вышла на дорожку в восточном платье и кокошнике. Вместе с ней прошлись ее бэк-вокалисты.

«Трудные времена моей жизни заставили меня написать эту песню. Сейчас я могу почувствовать, как посыл этой песни помогает мне самой стоять на сцене «Евровидения», — рассказала Манижа журналистам, пообещав, что выступит в том самом платье, сшитом из лоскутков тканей со всей России. Тем временем у одного из членов исландской делегации обнаружили коронавирус. Какие меры будут предприняты на это счет, пока неизвестно.

Эллен Дедженерес закроет свое ток-шоу после 19 лет в эфире

Следующий, 19-й сезон «Шоу Эллен Дедженерес», который стартует в сентябре 2021 года, будет последним. Минувшим летом BuzzFeed со ссылкой на бывших и действующих сотрудников программы написало о расизме и атмосфере страха при ее подготовке. Некоторые работники также пожаловались на сексуальные домогательства со стороны продюсеров. Компания Warner Bros. тогда провела внутреннее расследование и уволила трех продюсеров, а сама Дедженерес извинилась перед сотрудниками и зрителями.

В интервью The Hollywood Reporter ведущая заявила, что этот скандал был очень болезненным для нее, но решение о закрытии ток-шоу она приняла не из-за этого. По ее словам, проект перестал быть «вызовом обществу».

Машков подал заявку на участие в праймериз «Единой России»

Актер и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков примет участие в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы. Это уже не первый раз, когда Машков участвует в думских выборах от партии власти — в 2011 году артист даже вошел в первую тройку регионального списка кандидатов по Кемеровской области, но после кампании отказался от мандата, объяснив, что продолжит заниматься творчеством.

На встречу с актерами «Майора Грома» в ЦДМ пришли тысячи человек. Мероприятие пришлось прервать и вызвать полицию

По информации Baza, на встречу в Центральный детский магазин пришли 5 тыс. человек. В соцсетях появились сообщения об очередях и давке. На место вызвали полицию, которая, как утверждает Telegram-канал, забрала организатора встречи в отдел из-за несоблюдения санитарных норм.

Меньше, чем через час после начала мероприятия организаторы попросили фанатов разойтись: «Мы недооценили ваше количество, вина на нас, но сейчас речь уже идет просто-напросто о безопасности». Позднее актеры Сергей Горошко и Дмитрий Чеботарев, а также главред Bubble Comics Роман Котков записали видеообращение. Они заявили, что не ожидали такого ажиотажа, так как аналогичная встреча в том же месте в апреле собрала гораздо меньше поклонников. Возбуждено административное дело. ЦДМ грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток.

Более 5000 человек пришли сегодня в Детский мир на Лубянскую площадь ради того, чтобы встретиться с актерами нового русского фильма "Майор Гром". Организаторы оказались сами шокированы подобным ажиотажем и теперь переживают о возможных последствиях



Все вакцинированы, наверное.. pic.twitter.com/dyN6QF5Kvq — Nata-Lia (@hnv_NaTa) May 16, 2021

Лоза подал в суд на Первый канал из-за кавера на песню «Плот»

По утверждению Юрия Лозы, телеканал нарушил права на композицию, написанную им в 1982 году. Участница шоу «Голос» Алина Виардо в октябре 2020 года исполнила хит Лозы на слепых прослушиваниях. Как уточняет «Коммерсант», включение песни в шоу не было согласовано с автором. За нарушение авторских прав и моральный вред Лоза потребовал от телеканала 5 млн рублей (4 млн рублей — за нарушение авторских прав, 1 млн — за моральный вред), хотя в 2020 году собирался отсудить только 1 млн рублей. Но тогда он еще не определился, к кому подавать иск — к Первому каналу или к Виардо.

Адвокат истца Роман Лукьянов, уточнил, что подобный прецедент стал первым в судебной практике. Аналогичных требований, связанных с требованием к федеральному каналу заблокировать контент из-за музыки в составе программы, не было.

Sony показала первые кадры фильма «Золушка». Билли Портер играет в нем гендерно-нейтральную фею

Роли Золушки и ее возлюбленного в фильме исполнят певица Камила Кабельо и британский актер Николас Голицын. Звезда сериала «Поза» Билли Портер сыграет гендерно-нейтральную фею-крестную. Актер заявил, что картина станет «классической сказкой для нового поколения». Премьера мюзикла состоится в сентябре 2021 года на стриминговой платформе Amazon Prime Video. Режиссером выступит Кей Кэннон («Секса не будет!!!», «Студия 30»).

Квятковский уходит с поста главного режиссера Росгосцирка

В Росгосцирке пояснили, что решение связано с личными творческими планами Юрия Квятковского. Он был назначен главным режиссером в феврале 2020 года. Перед ним стояла задача актуализировать цирк и привлечь молодежь. За это время постановщик стал лауреатом театральной премии «Золотая маска». Благодарность за проделанную работу Квятковскому выразил генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков. Квятковский продолжит работать педагогом Школы-студии МХАТ и помощником художественного руководителя театра «Практика».

Ченнинг Татум написал книгу для своей дочери — и она сразу стала бестселлером

Сказка «Единственная и неповторимая Спаркелла» рассказывает про девочку Эллу. Она любит все яркое и блестящее, из-за это над ней смеются одноклассники. Девочка решает изменить свой образ, но любящий отец советует ей быть собой и никого не слушать. Книга дебютировала 4 мая, 13 мая New York Times включил ее в список бестселлеров. Сам Ченнинг Татум не может в это поверить:

HBO Max показал тизер спецэпизода сериала «Друзья»

В нем также анонсировали дату выхода долгожданного спецвыпуска. Премьера назначена на 27 мая 2021 года — выйдет раньше, чем предполагали поклонники. Эпизод снимали в калифорнийском городе Бербанке в начале апреля. Работу над ним несколько раз переносили из‑за пандемии. Изначально планировалось, что «Друзья» вернутся на экраны в марте прошлого года. По словам Дэвида Швиммера, актеры оригинального шоу появятся в спецэпизоде не в образах своих персонажей.