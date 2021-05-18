«Ее вклад в детскую литературу бесценен»: умерла писательница Екатерина Вильмонт

Автор детских детективов и женских романов Екатерина Вильмонт ушла из жизни 16 мая в Москве. Об этом сообщило издательство АСТ. Писатель Вадим Селин в комментарии «Газете.Ru» назвал Вильмонт одним из знаковых авторов детской литературы конца 1990-х.

«Она написала очень много книг для популярнейшей серии детских детективов «Черный котенок». Книгами Екатерины зачитываются подростки вот уже больше 20 лет, ее детские детективы постоянно переиздаются, они не теряют своего интереса и актуальности», — сказал автор книг для подростков.

По словам писателя, секрет творчества Вильмонт заключался в захватывающих сюжетах произведений, которые по структуре похожи на сценарии для фильмов. «В них очень много диалогов и много действия. Человек, читая книги Екатерины, как будто смотрит фильм. Очень жаль, что не стало этой писательницы, я в детстве зачитывался ее книгами», — добавил Селин.

Молодая писательница Юлия Като рассказала «Газете.Ru», что произведения Вильмонт вдохновили ее писать детективы. Девушка отметила, что после знакомства с серией «Черный котенок» и циклом «Сыскное бюро «Квартет» перед ней «распахнулся мир невероятных приключений», который разворачивался не в вымышленной реальности, а в России.

«Героями были такие же школьники, как и я, — подчеркнула Като. — В ее историях было все, что я очень любила: тайны, крепкая дружба и герои, на которых хотелось быть похожей.

Мне хотелось писать так же. И я писала детские детективы до конца 11 класса. Это было счастливое время. Екатерина Вильмонт задала направление моему творчеству, укрепила желание писать. Ее вклад в детскую литературу бесценен».

Как стало известно сайту mk.ru, утром 16 мая Вильмонт почувствовала слабость и тошноту из-за пониженного давления. В тяжелом состоянии врачи госпитализировали ее в больницу им. Давыдовского, но не смогли спасти.

Писательница родилась 24 апреля 1946 года в Москве. Ее родители работали переводчиками — отец Николай Вильям-Вильмонт был германистом, а мать Наталия Ман переводила с английского, немецкого и французского. Детство Вильмонт прошло среди творческой советской элиты СССР. Согласно слухам, в ее отца была влюблена Марина Цветаева, а на дачу Вильмонтов часто наведывался Александр Солженицын — и даже писал там свою нобелевскую речь. Также в гости к семье приезжали Арсений Тарковский и Борис Пастернак.

Родители убедили Вильмонт пойти по их стопам и заняться переводами. До 49 лет она работала переводчицей и не писала оригинальных произведений. Из-за того, что у Вильмонт не было профильного образования, ей было нелегко завоевать репутацию — заказчики считали, что за нее работают родители. Со временем ей удалось доказать свою профпригодность.

В 1990-е профессия переводчика стала менее востребованной, и Вильмонт решилась на смену деятельности ради заработка. По совету знакомого она занялась писательством, и в 1995 году выпустила дебютную книгу «Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры». Также в начале карьеры она писала детские детективы. Большая часть детективов Вильмонт выходила в рамках серии «Черный Котенок» издательства «Эксмо», а любовные романы печатались в редакции АСТ. Наиболее известными циклами произведений Вильмонт для детей и подростков стали «Сыскное бюро «Квартет», «Даша и Ko» и «Гошка, Никита и Ко». Также она написала множество женских романов с хлесткими заголовками: «Полоса везения, или Все мужики козлы», «Девственная селедка», «Гормон счастья и прочие глупости», «Фиг ли нам, красивым дамам» и другие. Лирическая проза писательницы не раз экранизировалась — например, в 2006 году вышел сериал «Три полуграции» с участием Михаила Ефремова, Федора Бондарчука и Юрия Стоянова. Последний роман Вильмонт «Птицы его жизни» был опубликован в 2020 году.