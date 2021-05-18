Премьеры недели: Тилль Линдеманн, девятый «Форсаж» и «Конец фильма»

В девятой части гоночной франшизы Доминик Торетто противостоит своему брату Джейкобу. В одном из трейлеров последний говорит, что Доминик отвернулся от него много лет назад, но что именно произошло между братьями — неизвестно. Действие боевика происходит в Лондоне, Токио, Тбилиси и даже в секретном бункере в Азербайджане. Помимо Вин Дизеля, Мишель Родригес, Хелен Миррен, Шарлиз Терон в проект вернулся Сон Ган, персонаж которого — Хан — считался погибшим после третьего фильма. Роль Джейкоба исполнил Джон Сина из «Отряда самоубийц».

«Спирит Непокорный» («Spirit Untamed»); Илэйн Боган, Эннио Торресан

Главная героиня мультфильма, юная бунтарка Лаки Прескотт мечтает сбежать от отца и стать наездницей, как ее мама. Девочка знакомится с диким мустангом Спиритом, но его похищает ковбой. Чтобы спасти друга, Лаки отправляется в опасное путешествие. Анимационная лента основана на сериале «Спирит: Скачки на свободе» на Netflix и является продолжением мультфильма «Спирит: Душа прерий». В оригинале роли озвучили Эйса Гонсалес, Изабелла Мерсед, Джейк Джилленхол, Джулианна Мур и Уолтер Гоггинс.

«Конец фильма»; Владимир Котт

По сюжету ленты Владимира Котта режиссер Митя переживает творческий кризис. На съемках очередного сериала призрак итальянского актера Марчелло Мастроянни подговаривает его покинуть площадку. Теперь Мите предстоит решить, каким режиссером он хочет быть: великим, гениальным или просто нормальным. Главные роли в картине исполнили Валентин Самохин, Яна Троянова, Егор Бероев и Наталья Суркова.

«Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»» («Demon Slayer the Movie: Mugen Train»); Харуо Сотодзаки

В российский прокат выходит японский мультфильм «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»». Картина является продолжением оригинального сериала и рассказывает о приключениях юноши Тандзиро, который объявил войну демонам, убившим его семью. В начале мая этого года проект обогнал экранизацию «Мортал Комбат» по количеству кассовых сборов в США.

Обладатель «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля, фильм «Новый порядок» рассказывает, как роскошная свадьба представителей высшего общества обернулась бунтом рабочих и всплеском насилия в стране. В одном из интервью режиссер Мишель Франко рассказал, что сценарий основан на его жизни в Мексике, где большинство населения — бедные люди. Это четвертая по счету работа постановщика.

«Lindemann: Live in Moscow»; Сергей Грей, Тилль Линдеманн

15 марта 2020 года лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн и шведский мультиинструменталист и продюсер Петер Тэгтгрен сыграли в Москве два концерта. На экраны выходит его полная версия. «Грандиозная вечеринка перед глобальным локдауном», — говорится в описании.