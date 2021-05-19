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Певица Манижа (Россия) Певица Манижа (Россия)

«Это тренд «Евровидения»: что говорят о выступлении Манижи

Как отреагировали на выход Манижи в финал «Евровидения»

Манижа вышла в финал «Евровидения». На сцене певица появилась в огромном платье, сшитом из тканей из разных уголков России. Она пообещала, что следующий номер будет немного безумнее. Бывшая участница конкурса Мария Кац и продюсер Иосиф Пригожин рассказали «Газете.Ru» о впечатлениях от выступления и оценили ее шансы на победу.

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Первая участница «Евровидения» от России Мария Кац, известная как Юдифь, ранее осудила травлю Манижи после ее победы в национальном отборе. При этом она подчеркивала, что сама композиция ее не впечатлила, поскольку не раскрывает все таланты исполнительницы. После полуфинала Юдифь не изменила свое мнение: «Russian Woman», по ее мнению, не песня, а «танцевальный трек», который полностью отвечает трендам конкурса.

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Певица Манижа (Россия) Певица Манижа (Россия)
Певица Манижа (Россия) Певица Манижа (Россия)
Певица Манижа (Россия) Певица Манижа (Россия)
Певица Манижа (Россия) Певица Манижа (Россия)
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Группа &laquo;Hooverphonic&raquo; (Бельгия) Группа &laquo;Hooverphonic&raquo; (Бельгия)

«Это не вокальный номер. В треке превалируют бит, звук, подача. В песне же, в первую очередь, гармония и мелодия. Воды никакой нет в этой композиции. «Russian Woman» — это танцевальный трек, но в этом нет ничего плохого. Просто это стиль, тренд «Евровидения» на сегодняшний момент. Это можно было наблюдать вчера. Песен было мало, в основном были треки», — поделилась Юдифь в разговоре с «Газетой.Ru».

Больше всего певице запомнились конкурсанты из Мальты и Норвегии. Говоря о шансах России в финале «Евровидения», она предположила, что Манижа попадет в десятку. «Но я, к сожалению, не видела остальных. Мало ли там есть те, о ком я еще не знаю, но они готовы здорово ворваться в борьбу», — заключила Юдифь.

Иосиф Пригожин, в свою очередь, заявил, что выступление Манижы в полуфинале ему понравилось. Саму композицию продюсер «не понял».

«Прекрасный номер и посыл, артистка хорошая. Вопросов нет совсем. Но песня не вызывает никаких эмоций, повторюсь еще раз. Ну, не въезжаю я», — пояснил Пригожин.

Продюсер оценил задумку с платьем, из которого Манижа вышла в ходе выступления. «Когда она вышла из платья, я сначала подумал, что это баба на чайнике, а потом мне Лера (певица Валерия, жена Пригожина — прим. «Газета.Ru») говорит: «да ты посмотри номер до конца». Я досмотрел и понял, что номер оригинальный и прикольный. Мне очень понравилось, — заключил он, добавив, что не берется давать прогнозы о финале конкурса, поскольку не видел выступления остальных участников. — Я был бы самым богатым человеком на свете, если б родился Вангой. Для того чтобы дать оценку, надо видеть другие номера».

В полуфинале принимали участие 16 конкурсантов, и десять из них прошли в следующий этап. Организаторы музыкального конкурса на этой стадии не объявляют баллы, с которыми участники проходят в решающий раунд, а только зачитывают список.

Однако популярность песни «Russian Woman», с которой Манижа представляет Россию в этом году, среди зрителей не вызывает сомнения. На момент написания заметки видео с выступлением певицы в полуфинале посмотрели за десять часов почти 1,2 млн раз. Ближайшим конкурентом Манижи по популярности на YouTube стала украинская группа Go_A, набрав 840 тыс. просмотров.

После полуфинального выступления российская певица поделилась своими планами на финал конкурса.

«Есть только один план. В музыке, на «Евровидении» — где угодно — быть собой. И сегодня я была собой. Так что да, в финале я буду немного более сумасшедшей, чем сейчас, но я буду собой. Это то, что делает тебя успешным. Неважно, какое место ты займешь. Просто будь собой», — заявила артистка на пресс-конференции по итогам отборочного тура.

Во время этого мероприятия была также проведена жеребьевка порядка выступления в решающей стадии конкурса. По ее результатам стало известно, что Манижа выступит в первой части финала. Точный порядковый номер пока неизвестен.

Первый полуфинал «Евровидения» состоялся во вторник, 18 мая. На нем выступили представители 16 стран, и десять конкурсантов продолжили борьбу. Вместе с Манижей, в финал международного музыкального состязания вышли исполнители из Литвы, Швеции, Кипра, Норвегии, Бельгии, Израиля, Азербайджана, Украины и Мальты.

Второй отборочный раунд пройдет 20 мая, в котором также будут выбраны десять участников.

Согласно регламенту «Евровидения», шесть стран имеют право выступать в финале без отбора. Это страны-основатели конкурса — Италия, Германия, Франция, Великобритания, Испания, а также действующий победитель — Нидерланды.