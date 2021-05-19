Избивал и склонял к наркотикам: еще одна жертва Мэнсона подала в суд

Эшли Уолтерс, на тот момент 26-летний фотограф, и Мэрилин Мэнсон познакомились в 2010 году. Рок-музыкант лайкнул ее снимок в MySpace и вскоре предложил сотрудничество. Женщина утверждает, что Мэнсон позвал ее к себе домой на фотосессию, в ходе которой потребовал, чтобы она была голой. Уолтерс не возражала против «провокационного искусства», но то, как сильно Мэнсон настаивал, ее насторожило. Женщина согласилась снять рубашку и осталась в одном бюстгальтере.

В ходе фотосессии Мэнсон толкнул ее на кровать, прижал руки и попытался поцеловать, говорится в иске. Уолтерс вырвалась, после чего исполнитель укусил девушку за ухо и засунул ее руку себе в трусы. После этого она выбежала на парковку и уехала. Уолтерс не понимала, можно ли считать произошедшее нападением, ведь Мэнсон «остановился» и отпустил ее. После предполагаемого инцидента артист, по словам женщины, «засыпал» ее признаниями в любви. Мэнсон предложил Уолтерс стать его ассистенткой, пообещав «двойную зарплату». Фотограф согласилась, решив, что это «невероятная возможность» попасть в творческую индустрию.

На деле Уолтерс работала по 48 часов подряд в постоянном страхе. По ее словам, Мэнсон угрожал ей, бросал в нее посуду и толкал во время вспышек агрессии. Чтобы она не засыпала, артист якобы принуждал ее употреблять кокаин. Однажды музыкант прислал ей фотографию бывшей возлюбленной Эсме Бьянко, на спине которой было выцарапано «Посмотри, что с тобой будет».

Однажды Уолтерс стала свидетельницей агрессии Мэнсона по отношению к еще одной бывшей девушке, актрисе Эван Рэйчел Вуд: «Он с такой силой бросил в Вуд бутафорский череп, что у нее на животе остался большой синяк». Уолтерс описывает в жалобе случай на вечеринке, когда Мэнсон прилюдно ее домогался. По ее словам, актер заявил своим друзьям, что они могут «поиметь» ее, если захотят, и хвастался тем, что ему уже сходило с рук изнасилование женщин. Собеседник The Cut на условиях анонимности подтвердил этот инцидент.

«Это заставляло меня чувствовать себя куском мяса», — говорит бывшая ассистентка.

Уолтерс рассказала, что Мэнсон «приказывал» своим сотрудникам носить нацистскую символику. Когда дело доходило до выяснения отношений, музыкант доставал диктофон и грозился подать на них в суд за оскорбление.



Мэнсон регулярно вел себя неподобающе и опасно, в том числе под воздействием наркотиков. По словам Уолтерс, к лету 2011 года он превратился в параноика. Артист обвинил ассистентку в том, что она пыталась испортить его карьеру. В октябре того же года Уолтерс была уволена.

Член юридической компании рокера, комментируя иск, оказавшийся в распоряжении USA Today, категорически отрицает обвинения в неподобающем поведении своего подзащитного. На данный момент полиция Лос-Анджелеса начала расследование.

В феврале 2021 года актриса Эван Рейчел Вуд («Мир Дикого Запада»), вокалистка Элли Роуселл из Wolf Alice и другие обвинили Мэнсона в насилии и побоях. Позднее к ним присоединилась актриса Эсме Бьянко, сыгравшая в сериале «Игра престолов». Еще одна бывшая девушка Мэнсона – звезда «Зачарованных» и активистка – Роуз Макгоуэн также поддержала коллег. Экс-жена рокера Дита фон Тиз, в свою очередь, заступилась за него, подчеркнув, что не сталкивалась с подобным поведением.