«Не могу поверить, что они такие старые»: каким будет спецвыпуск «Друзей» — и что говорят фанаты

Всего за 17 часов после публикации трейлер набрал на YouTube более 6 млн просмотров — и это только видео с официального канала HBO MAX (именно там спецвыпуск выйдет 27 мая), без учета множества копий.

Еще до премьеры было известно, что в эпизоде-реюньоне звезды оригинального сериала не вернутся к полюбившимся зрителям ролям, а будут собой. Теперь же стало понятно, что конкретно будет происходить в спецвыпуске: весь основной каст впервые за долгие годы соберется вместе в локациях хитового ситкома и с головой окунется в воспоминания, обсудит нереальный успех проекта, поностальгирует вокруг самых ярких эпизодов.

Исполнители главных ролей в лице Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизы Кудроу, Мэтта Леблана, Мэттью Перри и Дэвида Швиммера, например, сыграют в игру на знание шоу — из-за точно такого же квиза в четвертом сезоне Рэйчел и Моника проиграли свою квартиру Джоуи и Чендлеру. Также актеры воспроизведут сцену из эпизода, в котором друзья окончательно узнают о романе Моники и Чендлера — и Кудроу повторит свою знаменитую фразу «Мои глаза! Мои глаза!». Кроме того, в рамках спецвыпуска звезды дадут интервью ведущему вечернего шоу на CBS Джеймсу Кордену и встретятся с исполнителями второстепенных ролей Томом Селлеком (Ричард), Мэгги Уилер (Дженис) и многими другими. Наконец, Энистон, комментируя расставание Росса и Рейчел, пойдет против своей же героини и выразит мнение, что на момент измены бойфренда у пары был перерыв.

Среди приглашенных знаменитостей в спецвыпуске появятся Кара Делевинь и Кит Харингтон — кажется, что он предстанет в том самом костюме Рождественского броненосца, известному по одной из самых уморительных серий ситкома.

Выход трейлера фанаты восприняли крайне эмоционально. Вместе с восторженной реакцией относительно предстоящей премьеры поклонники посетовали, что любимые актеры столь заметно постарели: всем им уже за 50.

«Наблюдать за тем, как наши любимые актеры становятся старше, — одна из самых сложных задач»; «Мэттью выглядит подавленным. Он почти ничего не говорит по ходу этого трейлера. Хочу, чтобы он был таким же счастливым в реальной жизни, каким был его персонаж»; «Безусловно, им нужно было снять это раньше. Сейчас они выглядят совсем иначе»; «Не могу поверить, что они такие старые»; «Я: «Не существует такого двухминутного видео, которое может заставить плакать». HBO: «Подержи мой спецвыпуск «Друзей»; «Это сломает интернет. Нужно прямо сейчас инвестировать в компанию по производству носовых платков», — писали пользователи под роликом в YouTube.

При этом — несмотря на нередкие замечания о настигнувшей ведущих актеров старости — из десятков тысяч комментариев лишь единицы выступили против самой идеи спецвыпуска и написали об отказе от просмотра. У всех остальных 27 мая в календаре выделено как праздничный день.

Оригинальные «Друзья» выходили в 1994-2004 гг., растянувшись на десять сезонов и 236 серий. Ситком и поныне считается одним из лучших сериалов в истории — даже безотносительно жанра. Шоу было удостоено множества наград, включая пять «Эмми» и «Золотой глобус».

Кстати, еще до официального анонса о спецвыпуске на YouTube выходило множество фейковых трейлеров реюньона «Друзей». Один из них даже набрал 19 млн просмотров.