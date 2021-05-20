«Штраф за разглашение до 10 миллионов»: как устроено шоу «Маска»

По словам создателей российской версии проекта, участники вынуждены следовать строгому — и нетипичному для других музыкально-развлекательных шоу — регламенту. Он необходим для сохранения анонимности конкурсантов, в том числе и среди них самих.

«Все участники передвигаются в черных худи с капюшоном с надписью «Без комментариев» и зеркальных масках, полностью скрывающих их лица. У каждого участника есть администратор, который помогает ориентироваться, сопровождает его везде — от машины до гримерки, от гримерки до сцены. И даже в туалет, — уточнили «Газете.Ru» авторы «Маски». — Участники приезжают только к своему выступлению, а сразу после — уезжают из съемочного павильона: если участник попадает в номинацию, то все время до финального голосования он находится в гримерке. Гримерки участников расположены на разных этажах и в разных сторонах «Главкино» — так, чтобы участники не пересекались и не встречались».

Близкие конкурсантов зачастую также не знают, что член их семьи является одним из «масок». Правда, иногда делаются исключения — это происходит в тех случаях, когда скрывать участие банально невозможно.

«Что касается родных и близких, то по правилам проекта никто не должен знать об участии в шоу, но были случаи, когда самые близкие родственники, например, супруги или родители, знали об участии. Это обсуждается отдельно с каждым участником, поскольку бывают ситуации, когда кто-то из них не может скрывать свое участие от кого-то из близких, и дополнительно согласовывается с продюсерами проекта, — рассказали в «Маске». — Например, у Марины Кравец знал только муж, у Юсифа Айвазова — жена Анна Нетребко, а вот Иосиф Пригожин скрыл свое участие ото всех, включая супругу и по совместительству члена жюри Валерию. Как и Влад Топалов, чья жена Регина Тодоренко также занимает судейское место. И отец Филиппа Киркорова — Бедрос Киркоров, который был в шоу в качестве приглашенной «маски».

Пожалуй, главным фактором, который помогает сохранять интригу, являются штрафы. Согласно создателям шоу, все участники, сотрудники и зрители, которые находятся в студии при записи, заранее подписывают договор о неразглашении. Сумма штрафа разнится: для зрителей она равняется миллиону рублей, сотрудники в случае спойлера будут обязаны выплатить до 3 млн, а участники — и вовсе вплоть до 10 млн. При этом в случае с конкурсантами сумма штрафа также корректируется «в зависимости от героя», добавили авторы проекта.

Держать личности участников в тайне до последнего момента было проще в течение первого сезона — он снимался в начале пандемии, и зрителей в студии попросту не было. Однако уже во втором сезоне они присутствовали на съемках каждого из выпусков, и в связи с этим организаторам пришлось использовать повышенные меры безопасности.

«В прошлом году из-за пандемии и ограничительных мер безопасности пришлось отказаться от зрителей. В 2021 году зрители присутствовали на каждой программе. Однако перед тем, как герой должен снять маску, зрители покидали зал. Такое решение было принято для того, чтобы минимизировать количество сливов, ведь после первого съемочного дня второго сезона, еще до эфира на НТВ, в интернете стали появляться сообщения о том, кто попал в номинацию», — добавили создатели.

Российская «Маска» — не оригинальный проект, но адаптация международного формата «Masked singer». Его дебют состоялся на корейском телевидении в 2015 году, впоследствии франшиза была опробована во многих других странах — от Австралии и ОАЭ до США и Франции.

Первой сезон российской версии стартовал на НТВ в марте 2020 года, его победителем стала певица Анита Цой. Второй — проходил в феврале-мае 2021-го, победа тогда досталась музыканту Jony. Также в шоу в разное время принимали участие Лариса Долина, Елена Катина из «Тату», Ольга Бузова, Светлана Хоркина, Тимур Батрутдинов, Юрий Стоянов — одна из фишек проекта заключается в том, что его конкурсантами становятся не только певцы, но и другие знаменитости, включая актеров, спортсменов и телеведущих.

Согласно правилам проекта, участники выступают перед звездным жюри и зрителями в различных костюмах, полностью скрывающих их внешность, — это может быть как волк или олень, так и яйцо с солнцем. Реальные голоса конкурсантов можно услышать исключительно во время их музыкальных выступлений. По ходу сезона и путем голосований участники постепенно покидают проект, наконец снимая маску. Победитель определяется в финале шоу.

Как стало известно недавно, двумя сезонами российская версия шоу не ограничится. Уже официально объявлено, что «Маска 3» будет показываться с 13 февраля следующего года. Ее участники, естественно, не раскрываются.