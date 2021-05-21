«Мишень для российских консерваторов»: что говорят о Маниже в мире

«Манижа точно знает, чем удивить»

«Смешение духовых, звенящих струн с реггетоном и рэпом — своего рода безумная музыкальная смесь, которая заслуженно прославилась на «Евровидении», и Манижа точно знает, чем удивить», — пишет британская газета The Guardian. Манижа борется за права женщин и против домашнего насилия, поддерживает ЛГБТК-коммьюнити — и именно за это, по мнению журналиста, ее невзлюбили на родине. Он цитирует депутата Госдумы Елену Драпеко («Мне жаль российский флаг») и сравнивает ее с Оливером Доуденом, политиком-консерватором и министром цифровизации культуры и СМИ в Великобритании. «А еще Манижа правда умеет читать рэп, что на «Евровидении» большая редкость», — заключает автор.

«Манижа будет представлять Россию в финале «Евровидения-2021». Но вся страна не будет поддерживать ее», — так начинается статья французского Le Point. Накануне вышел материал, целиком посвященный критике певицы со стороны консерваторов.

«В песне «Russian Woman» она бросает вызов российскому патернализму и призывает женщин бороться за себя. Текст и воинственный дух Манижи, беженки из Таджикистана, далеки от принципов, транслируемых на телевидении. То, что зрители федерального телеканала выбрали ее в качестве представителя России на «Евровидении», стало большим сюрпризом», — говорится в тексте.

Le Point отмечает, что Манижа была мишенью для консерваторов еще до «Евровидения». В 2019 году она запустила приложение для жертв домашнего насилия — «тема, которую в России предпочитают замалчивать», заявляет автор.

О травле конкурсантки на родине также рассуждает бельгийский портал Le Vif: «Быть таджичкой по происхождению и защищать права женщин и меньшинств — оскорбительно и унизительно, считают в России».

Говоря о шансах Манижи, немецкий Spiegel пишет, что она может рассчитывать на «хорошие баллы» (какое место россиянка может занять на конкурсе, издание угадывать не берется). В отличие от выше упомянутых СМИ, в статье говорится не только о критике, с которой столкнулась певица, но и о самой композиции. «Russian Woman» автор называет «манифестом о самоотверженных русских женщинах».

«В последние годы от России выступали конкурсанты с песнями на английском языке. Это были любовные баллады без малейшего социального или политического послания. Приятные, тщательно поставленные номера, которые часто приносили высокие баллы», — рассуждает журналистка.

Победа Манижи в национальном отборе, по ее мнению, означает, что консерваторы сдают свои позиции: «29-летняя москвичка, незамужняя, бездетная, родом из Таджикистана, не побоялась открыть рот и в блестящей, ироничной форме спела о том, с чем сталкиваются женщины в России». Spiegel считает, что Манижа попыталась изменить представления о русскости, чем спровоцировала ненависть. Издание приводит в пример реакцию спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, несколько раз указывая на то, что она — «доверенное лицо Владимира Путина»:

»Она дала голос национальным меньшинствам, которые делают Россию такой разной. Это больше, чем страна, которая становится все более и более консервативной при президенте Путине. В этом свете удивительно, что государственный Первый канал поддержал ее, несмотря на ненависть и критику».

«Респект, Манижа!»

Хотя по оценкам букмекеров Манижа не входит в десятку «Евровидения», интерес к ее номеру крайне высок. На YouTube-канале конкурса выступление россиянки посмотрели аж 8 млн человек — это самое популярное видео среди других участников полуфинала. В соцсетях многие, в том числе иностранные слушатели, как правило, поддержали Манижу. «Газета.Ru» собрали самые яркие реакции.

«Я чувствую, как эта песня пробуждает русскую женщину внутри меня. А я — итальянский мужчина». Этот комментарий набрал более 7 тыс. лайков на YouTube.

Shoutout to Manizha because there are millions of little girls at the moment, not just in a big country like Russia but around the world witnessing this very important message. Be ready for the change because you are the change! #RUS #Eurovision pic.twitter.com/OaCXLJeEz6 — Common Eurofan Girl (@CommonESCGirl) May 18, 2021

«Респект, Манижа! Ведь сейчас миллионы девочек не только в такой огромной стране, как Россия, но и по всему миру видят и слышат это очень важное послание: будьте готовы к переменам, потому что перемены — это вы!»

«Я не понимаю по-русски. Но эта песня заставляет меня подпевать».

«Когда женщины поддерживают друг друга, происходят замечательные вещи. С любовью из Сербии».

«Заметьте, что, в отличие от других участников, у Манижи были бэк-вокалисты, а не танцоры. Настоящий лайв!»

«Когда она сказала: «Встала и пошла!», а затем буквально вышла из огромного платья, мне как будто заткнули рот. Сильно».

I might be in love with Manizha.



I love the giant dress still on stage like a backup singer. I love them screaming DON'T BE AFRAID.



The end made me tear up. God I love Eurovision.#Eurovision — Catherynne M. Valente (@catvalente) May 18, 2021

«Кажется, я влюбилась в Манижу. Круто, что гигантское платье осталось на сцене, словно на подпевке. И еще как здорово они кричали: «Не бойтесь». Я не смогла сдержать слез», — поделилась в Twitter американская писательница Кэтрин М. Валенте.