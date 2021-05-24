«Евровидение» без голоса: россиян пытаются отстранить от судейства

Российские члены профессионального жюри Евровидения не должны оценивать украинских артистов, а украинцам не стоит оценивать россиян. Об этом в своей колонке для портала «Обозреватель» написал украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк.

«Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора! Для меня лично агрессор всегда на последнем месте независимо от вида соревнования!» — заявил Кондратюк, в этом году бывший членом профессионального жюри конкурса от Украины.

По его мнению, критерии оценки конкурса должны быть изменены. Он также выразил мнение, что если музыка может быть «аполитичной», то сами артисты – нет.

«Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы — никогда (речь о тех из них, у кого есть мозги и честь)», — добавил украинский продюсер.

На его слова отреагировал российский музыкальный критик Илья Легостаев. Он заявил RT, что музыка хоть и остается вне политики, на нее влияет актуальная повестка. «Обстановка в последнее время довольно напряженная в международных отношениях, от этого никуда не деться», — признал Легостаев. Он призвал дать организаторам Евровидения право самостоятельно определять критерии конкурса и выразил надежду на благополучное разрешение ситуации.

По итогам Евровидения — 2021, победила Италия. Украинская команда набрала 364 балла, оказавшись на пятом месте. Российская артистка Манижа – на девятом месте с 204 баллами. Профессиональные жюри России не поставило украинскому артисту ни одного балла — как и украинское жюри российской певице.

В этом году Украину представляла группа Go_A. Музыкантов поздравил министр культуры Украины. Победитель конкурса — вокалист итальянской группы Давид Дамиано — назвал песню «Шум» украинских артистов лучшей на конкурсе. Россию представляла Манижа, ее выступление с песней «Russian Woman» вызвало большой общественный резонанс в России и российском сегменте соцсетей из-за политических и эстетических разногласий комментаторов.

Война голосов

Политические баталии между Украиной и Россией разворачиваются на сцене Евровидения не первые год. В 2016 году основное сражение развернулось между россиянином Сергеем Лазаревым и украинкой Джамалой. Певица посвятила песню «1944» депортации крымских татар, некоторые российские политики усмотрели в ней политический подтекст. Специальная комиссия Европейского вещательного союза никаких нарушений правил в композиции не нашла и допустила ее к конкурсу. В финале победила именно Джамала, Лазареву досталось третье место (при этом, по результатам зрительского голосования он занял первое).

В 2017 году певица Юлия Самойлова должна была представлять Россию на «Евровидении» в Киеве, но власти Украины отказали ей во въезде из-за выступления в Крыму. После введения запрета глава Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре обратилась к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой отменить это решение. В ответ Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) призвала «уважать суверенитет страны». В итоге Россия отказалась участвовать в конкурсе, а Первый канал не стал транслировать шоу.

В 2019 году певица Maruv победила в украинском отборе «Евровидения», но отказалась на него ехать «из-за кабальных условий контракта». Среди пунктов, касающихся в основном общения с журналистами (артистка, как ожидалось, должна была стать рупором мнения украинского общества) и импровизации на сцене, был также запрет на гастроли в России — правда, по словам исполнительницы, не в нем была основная причина разногласий с НОТУ. «Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции наших политиков», — объясняла она.