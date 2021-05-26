«Чужой» на сцене, рейв в Чернобыле и еще 7 фильмов Beat Film Festival

Что смотреть на фестивале Beat Film Festival в 2021 году: выбор «Газеты.Ru»

2 июня в Москве стартует фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival. Как и в прошлом году, смотр пройдет сразу оффлайн и онлайн (на «Кинопоиске HD»). Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков изучил программу Beat Film Festival – 2021 и выбрал 11 самых интересных пунктов. Среди них — ленты об электронщиках Моби и Лоране Гарнье, истории о попытках энтузиастов поставить спектакль по «Чужому» и провести рейв в Чернобыле, а также запись бродвейского мюзикла солиста Talking Heads Дэвида Бирна от режиссера Спайка Ли.