Петров, Вдовиченков, Чадов: кто еще из актеров попал под новые персональные санкции Киева

Украинские власти ввели персональные санкции в отношении 11 российских граждан — за нарушение посещения Крыма, проведение там гастролей и участие в киносъемках. Об этом сообщает ТАСС.

Запрет на въезд, отказ в предоставлении виз и применение других ограничений на пересечение украинской границы коснулись Владимира Вдовиченкова (известен по фильмам «Бумер», «Левиафан», «Батя»), актрисы Жанны Эппле, Дмитрия Орлова («Первый после Бога»), Александра Петрова («Т-34», «Стрельцов», «Полицейский с Рублевки»). Попали под санкции также актер Евгений Пронин («Елки 1914»), Евгений Стычкин (трилогия «Гоголь», сериал «Фарца»), Павел Трубинер («Крым») и Алексей Чадов («Война», «9 рота»), Ольга Кабо («Бесы», «Черный коридор»).

Коснулись ограничения певицы Славы (Анастасия Сланевская) и певца Ярослава Сумишевского.

Российских артистов обвинили в Киеве в «демонстративном и умышленном» нарушении правил въезда на полуостров.

Черные списки

Полностью перечень деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности» страны был опубликован украинским министерством культуры 8 августа 2015 года. В настоящий момент в него входят более 150 человек.

В 2017 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому российские артисты должны получать у Службы безопасности Украины разрешение на выступление на украинской территории. Документ надлежит предоставлять в СБУ за месяц до даты планируемого выступления. В законе указано, что при проведении гастрольных мероприятий не допускаются призывы к пропаганде сепаратизма, коммунистического или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики.

Запрещается также проведение гастрольного мероприятия участником, который внесен в перечень лиц, создающих, по мнению украинских властей, угрозу национальной безопасности страны.

В 2019 году министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что «если модель поведения человека оправдывает и поддерживает российскую агрессию в отношении Украины, то его фильмы нужно запретить и запретить такому человеку въезд».

«Неважно, все — он человек, который упорно поддерживает режим Путина, он человек, который поддерживает агрессию против Украины», — сказал Бородянский, рассуждая о санкциях в отношении режиссера Никиты Михалкова. «Как я на это реагирую? Вы знаете, я на это реагирую так же, как если бы мне запретили въезд в Германию в 1939 году», — сказал Михалков в эфире радио «Говорит Москва». Он отметил, что на его творческие планы решение СБУ никак не повлияет.

Кроме Михалкова тогда в черных списках Украины оказались Олег Табаков (умер в 2018 году), Людмила Чурсина, Михаил Боярский, Наталья Бондарчук, Леонид Ярмольник, Александр Баширов, Валентин Гафт (умер в 2020 году), Сергей Безруков и многие другие. Запрещен въезд в страну также звезде сериала «Сваты» Федору Добронравову (суд впоследствии отменил запрет), певице Лолите, режиссерам Карену Шахназарову и Павлу Лунгину.