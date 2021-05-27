«Должен быть нравственный потолок»: Лещенко о творчестве Моргенштерна

В последние месяцы против Моргенштерна завели два административных дела. Его обвиняют в оскорблении чувств верующих и пропаганде наркотиков в песнях.

На сайте Зюзинского районного суда Москвы сообщается, что 3 июня в 9:45 пройдет заседание по рассмотрению административного протокола по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием интернета), ответчик — Моргенштерн А.Т.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что вокруг рэпера образовалась «агрессивная среда».

«Он профессионально занимается своим делом — нужно ли применять такие серьезные способы борьбы с ним? Может быть, лучше просто поговорить с ним в плане того, что концертные организации, которые принимают его, должны ставить какие-то условия по поводу репертуара и прочего. Мне кажется, это не дело правоохранительной системы», — выразил мнение артист.

Он рассказал, что познакомился с Моргенштерном на шоу «Музыкалити» Максима Галкина. Критиковать творчество рэпера Лещенко не стал, отметив, что «искусство бывает разным».

«У него есть своя среда, свои какие-то почитатели. Он живет в своем музыкальном пространстве. Если кому-то что-то не нравится, можно не ходить на его концерты и не слушать. Я видел, как симметрично толпа посылала его «на три буквы», например, — поделился Лещенко. — Мы проходили историю худсоветов и прочего. Пожалуй, в плане рекомендаций каких-то — существование худсоветов возможно и сегодня. Я думаю, что у нас достаточно много умных людей, которые смогут в этом всем разобраться».

Собеседник напомнил, что в советское время все решали художественные советы, которые могли «убрать какие-то песни и номера «на полку». По мнению Лещенко, подобная организация будет полезна и сегодня.

«У нас сейчас в некоторых театрах на сцене ругаются матом и ходят голые. Мне это не нравится, но если это существует, это нужно как-то регулировать. Должен быть какой-то нравственный потолок. А кто сейчас определит нравственность или мораль? Я думаю, что есть смысл вернуться к худсоветам, — считает Лещенко.

Однако артист пояснил, что они должны быть организованы не в том виде, в каком они существовали в советское время.

«В плане каких-то совещательных вещей, предложений, советов. Посоветовать человеку, убедить его, что то, что он делает — безнравственно. А судебные разбирательства — я считаю, это жестковато», — отметил Лещенко.

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что любого человека нужно судить, если есть состав преступления и факты, и Моргенштерн — не исключение. Он также высказался за необходимость внедрения худсоветов в российский шоу-бизнес.

«Я согласен с мнением Хабиба Нурмагомедова о том, что творчество Моргенштерна нужно подвергнуть цензуре. Я давно выступаю за цензуру и художественные советы, — сказал Соседов. — Без худсоветов мы погибнем. Все говорят: «Вот были старые песни, старая эстрада, старое искусство, а сейчас ничего нет». Но ведь только благодаря худсоветам все держалось на уровне! Так что, конечно, должна быть цензура, причем очень строгая, жесткая».

По словам критика, любая система должна держаться на жестком контроле, иначе «все развалится». Он заявил, что у каждого произведения должна быть тема, идея и мысль, выраженные художественно через мелодии, гармонию, ритм и рифму. Критик подчеркнул, что раньше такие установки выдвигались Министерством культуры.

«После проверки приводилось заключение о том, соответствует произведение требованиям или нет. Великие композиторы Богословский, Колмановский, Фрадкин туда входили — это были монстры! Они давали рекомендации, как улучшить произведения. Они говорили это молодым композиторам Мартынову, Мигуле, Антонову. Сейчас Антонов поет свои старые песни, потому что они совершенны, доработаны. Он поет «Крышу дома», «Мечта сбывается», «Анастасия» и так далее — в тех версиях, которые были утверждены худсоветами», — заявил Соседов.

Ранее адвокат Моргенштерна Сергей Жорин рассказал РИА Новости, что полицию не устроили тексты песен «Розовое вино 2» и «Family». Также он сообщил, что Моргенштерн будет присутствовать на заседании 3 июня. Позднее ТАСС со ссылкой на Екатерину Мизулину сообщил, что Лига безопасного интернета нашла пропаганду наркотических средств в новом альбоме рэпера Million Dollar: Happiness.