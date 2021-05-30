«Осло»: как Эндрю Скотт и Рут Уилсон мирят Израиль с Палестиной в фильме Спилберга

«Осло» — это американский фильм про норвежцев, которые организуют переговоры между палестинцами и израильтянами. В этой геополитической, так скажем, пресыщенности кроется корень здешних проблем. Точнее, в его (кино) американской прописке, которая закономерно предполагает западоцентричную оптику. В вакууме это неплохая, в общем, историко-политическая драма с чудными артистами (Рут Уилсон и Эндрю Скотт прежде встречались во втором сезоне «Темных начал»), работающая как часы: просто, без изысков, в основном по делу.

Но «Осло» не находится в вакууме, оно довольно некстати выходит на фоне очередного израильско-палестинского кризиса — и оттого местами фильм кажется наивным и неуместным. Понятно, что кино на историческом материале не предполагает большого пространства для маневра, однако здесь все могли бы исправить самые крошечные смены акцентов.

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Уилсон и Скотт играют норвежскую дипломатку Мону Юль и ее мужа Терье Руда-Ларсена, которые в 1993 году организуют тайные переговоры Израиля с Организацией освобождения Палестины в Осло. Они — главные герои этого фильма, единственные персонажи, наделенные историей и личной мотивацией. Тогда как ключевые участники процесса — палестинцы и израильтяне, непосредственно ведущие переговоры, — все время норовят сползти на второй план и служат, по большому счету, функциями. Харизматичными, конечно, но не до конца живыми людьми. (На всякий случай: речь не о том, как было на самом деле, глупо отрицать вклад Юль и Руда-Ларсена в заключение «Декларации принципов о временных мерах самоуправления», речь о том, как это снято.)

Это вроде бы понятное драматургическое решение: герои-проводники, чьими глазами предлагается взглянуть на разборки стран Ближнего Востока. Но само предположение, что зрителю канала HBO для вникания в курс дела необходимы специальные проводники (естественно, гетеросексуальная белая пара), изначально проблематично. В результате «Осло» как будто воспроизводит троп «белый спаситель», при этом, естественно, игнорируя роль и вину всамделишных «белых спасителей» в разжигании палестино-израильского конфликта после Второй мировой.

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К счастью, иногда фильм словно сам собой пытается восстановить естественный баланс и забывает про своих скучных норвежцев, сосредотачиваясь на жарких спорах двух чиновников — и показывая, как между участниками переговоров вызревают личные, человеческие отношения. Тогда от «Осло» становится не оторваться.

К сожалению, к финальным титрам лента остается при своем — и под занавес дает кадры с Ицхаком Рабином и Ясиром Арафатом, которые торжественно жмут руки возле улыбающегося Билла Клинтона. Церемония происходит в Вашингтоне осенью 1993-го. Первый будет убит спустя два года, второй — спустя девять лет. Фильм сообщит об этом, но так и не сможет удержаться от того, чтобы положить на хронику страшно воодушевляющую музыку. У нас тут все-таки голливудское кино.