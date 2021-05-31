Главное в шоу-бизнесе: «неадекватный» концерт Бузовой, Ревва-силовик и фильм Кадырова

Бузова опоздала на концерт и выругалась на сцене

Жители Волгограда пожаловались на «неадекватное» поведение певицы Ольги Бузовой на фестивале ParkSeason Fest. Она вышла на сцену с опозданием на час и нецензурно выругалась в микрофон, передает портал «Блокнот».

«Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура, — сказала Бузова. — Когда я закончу, можете уходить. Хотя нет, решайте сами».

Исполнив три песни, артистка ушла за кулисы, оставив подтанцовку на сцене. Танцовщики продолжили выступление без нее. Источник утверждает, что Бузова продолжила что-то неразборчиво говорить в микрофон из-за кулис, вернулась через несколько минут в другом костюме и показала зрителям средний палец. По мнению зрителей, артистка была «не в адеквате» и, вероятно, находилась «в состоянии алкогольного или наркотического опьянения». Источник из пресс-службы ParkSeason Fest не подтвердил эту информацию в разговоре с «Газетой.Ru» и заявил, что певице было тяжело выступать на жаре после операции. Также Бузова возмутила подписчиков фотографией в купальнике на фоне храма в Волгограде.

Спецвыпуск «Друзей» подвергся цензуре в Китае

На платформе HBO Max и в «Амедиатеке» состоялась премьера спецвыпуска сериала «Друзья». Актеры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Лиза Кудроу, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер воссоединились и посетили главные локации шоу — квартиру Моники, кофейню Central Perk и знаменитый фонтан. Также они встретились с исполнителями эпизодических ролей и рассказали о забавных случаях со съемок.

В Китае из «Воссоединения» вырезали около шести минут — выступление Леди Гаги и Лизы Кудроу с песней «Драный кот» (в китайской версии Кудроу поет одна), появление Джастина Бибера в костюме Спудника и признание южнокорейской группы BTS в любви к «Друзьям». Подробнее о спецвыпуске — в материале «Газеты.Ru».

Брэд Питт выиграл у Анджелины Джоли суд об опеке над детьми

Актер Брэд Питт добился в суде совместной опеки над детьми от экс-супруги Анджелины Джоли. Разбирательства между знаменитостями продолжаются с сентября 2016 года. На прошлой неделе в соглашение об опеке были внесены «существенные изменения», согласно которым Питт сможет больше времени проводить с детьми. Как пишет Daily Mail, к суду были привлечены очевидцы и эксперты. Источник издания сообщил, что Джоли планирует оспорить решение суда.

Александр Ревва снялся в клипе лидера Rammstein

Немецкий музыкант Тилль Линдеманн опубликовал в Instagram два анонса к новому клипу Сергея Грея, снятому в России. В роликах лидер группы Rammstein в норковой шапке гуляет по Красной площади, появляется в образе пионера, из глаз гипсового бюста Владимира Ленина сочится кровь, а комик Александр Ревва предстает в форме силовика. В подписях к постам Линдеманна говорится «Ich hasse kinder. Coming soon» («Я ненавижу детей». Скоро»).

Минкульт и Кадыров снимут фильм о Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров и министр культуры России Ольга Любимова станут соавторами документального фильма о культурных объектах Чечни. По словам главы Минкульта, в ленте будут освещаться древнейшие памятники архитектуры, отображенные в живописи, легендах и песнях. В комментарии ТАСС Кадыров заявил, что власти республики стремятся восстановить и сохранить все культурные объекты, расположенные на территории Чечни.

Элджея остановили за пьяное вождение

Хип-хоп исполнителя Элждея (Алексея Узенюка) остановили в Москве за вождение в нетрезвом виде. Вместе с рэпером в автомобиле BMW i8 находилась его жена, телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева. Как сообщает kp.ru, у Элджея забрали водительское удостоверение. Через несколько дней после инцидента певец выпустил трек «Первая полоса», в котором заявил, что не садился за руль в состоянии алкогольного опьянения, а «просто угорал». По словам Элджея, он «подул в трубочку, и там были нули». Предположительно, задержание было инсценировано для рекламы новой композиции.

Украина запретила въезд еще семи российским артистам

В «черный список» министерства культуры и информационной политики Украины вошли еще семь российских артистов. Въезд на Украину теперь запрещен Вере Алентовой, Евгению Александрову, певице Эльвире Тугушевой (Elvira T.), пианисту и композитору Игорю Брилю, джазменам Денису Каганцу и Якову Окуню, а также основателю кинокомпании «Таврида Фильм» Одиссею Пипия. Об этом сообщает РИА Новости. Сейчас черный список украинского минкульта состоит из 199 человек.

Друзья Заворотнюк рассказали о рецидиве рака у актрисы

Близкие к семье Анастасии Заворотнюк люди рассказали, что актриса переживает рецидив онкологического заболевания. По словам друзей, врачи разрешили Заворотнюк плавание, и ей стало плохо в бассейне. Обследование показало, что головокружение произошло из-за рецидива рака. Инсайдер kp.ru утверждает, что за границей Заворотнюк лечить не будут, и сейчас она почти не выходит из дома.

Картину Бэнкси с Лениным в образе панка продали за $960 тысяч

Картина британского уличного художника Бэнкси с революционером Владимиром Лениным в образе панка продана на торгах в Гонконге за $960 тыс. Художник сопроводил лот подписью: «Искусство должно утешать обеспокоенных и причинять беспокойство прибывающим в комфорте». Об этом сообщается на сайте аукционного дома Christie's. Картина «Ленин на виду» была написана в 2004 году.

В новом альбоме Моргенштерна заметили пропаганду наркотиков

Лига безопасного интернета обнаружила пропаганду запрещенных веществ в трех новых песнях рэпера Моргенштерна — «Бебебе», «Ретро рейв» и «Ты ослеп». Организация направила обращение в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Ранее экспертиза подтвердила наличие пропаганды наркотиков в двух клипах исполнителя — «Розовое вино-2» и Family. Зюзинский районный суд Москвы рассмотрит это дело 3 июня.