«Важный экзамен»: Денис Мацуев впервые дал концерт в Чечне

Организатором мероприятия выступила Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт».

Пианист собрал полный зал Дворца торжеств имени Дагуна Омаева, который открылся в Грозном только в прошлом году. Афиши о приезде Дениса Мацуева были развешены по всему городу. По словам директора Национальной библиотеки Чеченской Республики Сациты Исраиловой, музыканты, признанные во всем мире, приезжают в регион не часто. Обычно концерты дают эстрадные артисты. Классическую музыку можно послушать только в исполнении местного симфонического оркестра или детских коллективов.

«После большого перерыва, связанного с пандемией коронавируса, культурная жизнь чеченской столицы начала постепенно оживать. Одним из таких лучей жизни стал великолепный концерт Дениса Мацуева», - сказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

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Министр культуры Ольга Любимова тоже отметила несравненный талант пианиста и заявила, что необходимо поддерживать выступления выдающихся российских музыкантов.

«Выступление Дениса Мацуева совместно с уникальной творческой командой стало возможно благодаря реализации Всероссийского гастрольно-концертного плана, включающего программы «Мы — Россия» и «Большие гастроли». Считаем важным поддерживать расширение географии гастролей наших выдающихся исполнителей, ведь обеспечение доступа жителей нашей страны к богатому культурному наследию — одна из важнейших стратегических целей», — отметила Ольга Любимова.

Для Дениса Мацуева это был первый концерт в Грозном.

Сейчас, по словам пианиста, его график становится почти таким же насыщенным, как и до пандемии коронавируса, залы заполняются, открываются европейские страны, но он не отказался от предложения выступить в Чечне вместе с коллегами. Пианист назвал свой дебютный концерт в республике «важным экзаменом». Для него нет разницы – выступать на сцене самого крупного концертного зала в мире или в небольшом культурном центре в регионе. Каждый раз в новом месте Мацуев очень волнуется.

«Я был больше чем в 120 городах России, 93 странах мира, но в Грозном никогда. Для меня это дебют и знакомство с замечательным народом. Для меня неважно, где я играю, будь то Carnegie Hall или маленький Дом культуры в районном центре. Я везде выкладываюсь одинаково», – сказал Денис Мацуев на пресс-конференции перед концертом.

Пианист сравнил город Грозный с «Шехерезадой» Римского-Корсакова, но для выступления в этот вечер были выбраны не восточные мотивы, а синтез разных форматов: джазовых стандартов и знаменитых классических мелодий. То, что происходило на сцене, было импровизацией, в которой детский «Кузнечик» соседствовал с «Временами года». Как рассказал Мацуев, главная интрига выступления в незнании, каким оно будет на этот раз.

«Я никогда не назову себя джазовым музыкантом, но я всегда любил импровизацию, не только в музыке, но и в жизни тоже. У нас есть каркас концерта, программы, но то, что внутри, – это здесь и сейчас», — отметил пианист.

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Программу открыло их знаменитое трио Мацуев-Иванов-Зингер. Начался концерт с «Рапсодии в стиле блюз» Джорджа Гершвина. Ритм задавал ударник Александр Зингер, а на контрабасе играл Андрей Иванов. Музыканты также исполнили импровизацию на тему пьесы «В пещере горного короля» из сюиты норвежского композитора Эдварда Грига «Пер Гюнт», джазовые хиты «I got rhythm» и «Lullaby of beard land». Вместе с трубачом Виталием Головневым трио сыграло блюз «Night Train». В программу вошли и композиции самого Дениса Мацуева: «Баллада» и «Байкальская самба», посвященная родине пианиста. Музыкант родился в Иркутске.

«Рок-звездой» концерта стал российско-американский виолончелист, универсальный мультистилист Борислав Струлев. Он стал одним из первых, кто начал играть джаз на виолончели. В дуэте Струлев и Мацуев представили интерпретацию на марш из советского фильма «Цирк», написанный Исааком Дунаевским. Музыканты часто пересекаются на гастролях, и это их любимое совместное произведение. Новаторской вышла и вариация Струлева и Мацуева на песню «Опавшие листья» Жозефа Космы, которую исполнил Ив Монтан в фильме «Врата ночи».

Важная задача их выступления, по словам Мацуева, — разрушить стереотипы не только о сочетании разных жанров, но и о русских народных музыкальных инструментах. На них можно сыграть совершенно любой репертуар, в том числе классику и джаз. В подтверждение этому Екатерина Мочалова исполнила на домре «Полет шмеля» Римского-Корсакова.

На сцену Дворца торжеств вместе с мэтрами также вышли и совсем юные музыканты.

С трио Дениса Мацуева выступили победители Всероссийского конкурса детских талантов «Синяя птица» и стипендиаты учрежденного Иветтой Вороновой Фонда «Новые имена», который поддерживает талантливых молодых музыкантов в российских регионах.

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«Любое русское имя на афише любого зала мира, — это выходцы из этого Фонда», — заявил Мацуев.

Вместе с пианистом и его коллегами в Грозный прилетела одиннадцатилетняя Анастасия Тюрина, которая сыграла с ними на балалайке «Рапсодию на тему Паганини» Сергея Рахманинова, и вокалистка Ярослава Симонова, ставшая победительницей конкурса «Синяя птица» в 2018 году. Она спела «My man's gone now» и «Chinese».

В будущем Денис Мацуев пообещал приехать с профессорами Московской консерватории имени Петра Чайковского и в Чеченскую Республику, чтобы провести мастер-классы для занимающихся музыкой детей и найти новые таланты. Развитие филармонического искусства в российских регионах он назвал приоритетным направлением в своей работе.

Завершил концерт джем-сейшн на тему одной из самых известных композиций Дюка Эллингтона и Хуана Тизола «Караван»: джаз с классикой, балалайка с виолончелью и новые имена со знаменитыми инструменталистами.