«Кидался промокашками в Линдеманна»: дети-актеры о съемках в клипе лидера Rammstein

В День защиты детей на YouTube вышел клип «Ich hasse kinder» («Я ненавижу детей») солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Ролик российского режиссера Сергея Грея рассказывает о последствиях школьного буллинга. Действие клипа происходит в Москве в 1989 году. В нем показывают жестокое отношение школьников к герою Линдеманна в детстве. В итоге уже взрослого мужчину обвиняют в серии убийств бывших одноклассников. Роль жены главного героя исполнила Аглая Тарасова, следователя — Александр Ревва, а секретаря в суде — Мари Краймбрери. Одного из обидчиков сыграл 12-летний Олег Миляховский. В беседе с «Газетой.Ru» он назвал Линдеманна «добродушным, харизматичным и теплым в отношениях с актерами».

«Съемки были настолько интересными, что они до сих пор в памяти. Мне запомнилось то, как я кидался промокашками в Тилля», — поделился Олег.

Роль героя Линдеманна в детстве исполнил 13-летний Никита Хасанов, известный зрителям по сериалам «Молодежка», «Восьмидесятые» и «Физрук». Он тоже рассказал о позитивных впечатлениях от работы с рок-звездой.

«Сценический образ Тилля и то, какой он на самом деле, — просто небо и земля. Тилль очень открытый, общительный, добрый человек, с ним работать было очень легко. Во время съемочного процесса мы прекрасно понимали друг друга, хотя я говорю на ломаном немецком (учу его только первый год и мало знаю слов), а Тилль отвечал мне короткими фразами на русском», — поделился Никита.

Актер отметил, что съемки проходили на позитиве, и в перерывах все общались, брали автографы у Линдеманна и фотографировались с ним. «Но как только звучало слово «мотор», Тилль становился таким, которого все привыкли видеть на экранах. Меня поразило, с какой страстью он относится к своей работе, во время съемок он выкладывается на полную», — сказал Хасанов.

По мнению юного актера, новый клип Линдеманна — довольно жестокий и предназначен не для детей, а для привлечения внимания взрослых к проблеме школьного буллинга. По его словам, сюжет дает зрителям понять, что «агрессия порождает агрессию, а маньяками не рождаются».

«Отношение общества к людям приводит отдельных людей на путь необузданной агрессии и нечеловеческой жестокости, — считает Хасанов. — Да, Тилль, конечно, в достаточно жесткой форме заставляет нас задуматься о жестокости окружающего мира, а ведь эту жестокость порождаем мы сами, своими действиями или бездействием».

Также мальчик рассказал, что после съемки Линдеманн подарил ему на память школьную сумку Rammstein, написав на ней пожелания маркером и поставив автограф.

Между тем председатель центрального комитета партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин не разделил позитивного мнения актеров о клипе. Он назвал возмутительной такую форму освещения проблемы детского буллинга. Политик заявил, что внимательно изучит клип с экспертами и, возможно, обратится в Генеральную прокуратуру с целью проверки материала на экстремизм, разжигание социальной розни и клевету.

«Я думаю, что там вообще есть состав даже уголовный, надо внимательно посмотреть. Потому что это, во-первых, разжигание розни, во-вторых, клевета на советскую историю. И фактически это китч, который делается обычно, чтобы малозначимый исполнитель привлек к себе внимание, — сказал коммунист. — Таких вещей нельзя допускать, потому что мы не можем позволить в обществе пропаганду ненависти любой, а к детям тем более».

По мнению Сурайкина, привлекать внимание к детскому буллингу нужно более цивилизованными методами. Он посоветовал создавать для защиты детей общественные организации и обращаться в различные государственные органы с требованием решения проблем.

«Вспомните, как в 90-х разрушили нашу родину — Советский Союз, из телевидения полилась всякая чернуха, показывали расчлененку. Это все приводит к травмированию психики общества, способствует появлению маньяков. Что если неадекватный посмотрит этот клип, а потом что-то с ребенком сделает в ближайшем дворе? Поэтому это антисоциальные поступки, которые должны жестко пресекаться государством», — сказал Сурайкин.

Для съемок клипа продюсеры арендовали помещения Института горного дела имени А. А. Скочинского в подмосковных Люберцах. Сотрудники учреждения отказались комментировать сотрудничество с Линдеманном.