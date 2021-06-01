«Чужой» на сцене»: док про работников автобусного парка, которые стали звездами театра

«Каждая придуманная мной альтернатива — это, я надеюсь, то, что хотел бы сделать Ридли Скотт, но в более простом формате», — говорит Пит, сотрудник автобусного парка в британском городке Уимборн (графство Дорсет) в трех часах езды от Лондона. Вместе с коллегами они делают любительскую постановку по мотивам «Чужого» 1979 года. Пит отвечает за спецэффекты и реквизит. Он сам собирает костюм безжалостного ксеноморфа, подсматривая в гайды косплееров на YouTube. Он же придумывает, как воссоздать сцену с появлением грудолома. Будет задействовано много лесок. Понадобится много удачи.

Вообще дорсетские автобусники каждое Рождество устраивают веселые капустники. Как правило, это безобидные пантомимы (в Англии так называют представления по известным сказкам — с песнями, плясками и активной вовлеченностью аудитории). Классика научно-фантастического хоррора в их репертуаре впервые. Дело серьезное, на подготовку уходит целый год. Но — громкой премьеры с восторгами не получается. Зрителей набирается всего человек 20.

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Однако в зале оказываются Даниэль Каммер и Люси Харви, две деятельные подруги из Лондона. Они случайно узнали про это шоу, в последний момент решили пойти, проехали несколько часов на машине, успели к открытию занавеса — и чуть не умерли от восторга. После чего организовали показы «Чужого» на сцене» в столичном театре на Лестер-сквер — то есть, в самом Вест-Энде. И решили снять про это кино.

Режиссерок Каммер и Харви, конечно, сложно назвать документалистками — хотя бы потому, что они были непосредственными участницами процесса и игнорировали принцип невмешательства. Но, давайте уж честно, кого это вообще волнует: по правилам все сделано или нет, в конце концов «Чужой» на сцене» — невероятно трогательное и увлекательное кино, в которое сложно не влюбиться.

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К тому же дорсетские театралы на собственном примере показывают, как хорошо бывает при стертых границах. Ты будешь переживать, нервно курить за 15 минут до третьего звонка, а потом выйдешь на сцену, настоящую, впервые в жизни, а люди в зрительном зале тебя поддержат. Потом вы вместе переместитесь в бар — и будете праздновать.

Не обязательно любить «Чужого», чтобы полюбить этот фильм (он даже не всем актерам спектакля нравится). Его, по большому счету, и смотреть не обязательно (хотя так, конечно, будет чуть сложнее понимать дурашливые отсылки Каммер и Харви). Потому что в результате не столь важно, что именно ставят британские пролетарии. Это мог быть не «Чужой», а «Убить Билла» или «Криминальное чтиво» — в общем, были варианты. Важно, какую колоссальную сплоченность и немыслимый уровень креативной изобретательности они проявляют в процессе. И как смиряются с тем, что они думали, что занимаются трагедией — а она оказывается комедией.