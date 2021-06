«Netflix прогнули»: звезда «Брата 2» о возвращении «бандеровцев»

Культовые фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2» появились на платформе Netflix 1 июня. В англоязычной версии они получили названия Brother («Брат») и «Brother 2. On The Way Home» («Брат 2. По пути домой»). В субтитрах второй части дилогии слово «бандеровец», произнесенное персонажем Виктора Сухорукова, было переведено как «Ukrainian Nazi collaborator» («украинский нацистский коллаборационист»), что не понравилось активистам из Украины. Депутат из Киева Александра Устинова назвала этот перевод «предательством». Она написала на своей странице в Facebook, что после коллективной просьбы народных депутатов субтитры исправили в нескольких местах. Теперь «бандеровец» в фильме переводится как «banderite». По словам женщины, изменения произошли оперативно благодаря украинцу Арсену Костенко, который работает в Netflix.

«Наша диаспора там [в кремниевой долине] невероятна! — написала Устинова. — Теперь там не «nazi», а «banderite». Украинцы вместе — это сила».

Российский актер Александр Дьяченко, который сыграл в «Брате 2» близнецов Громовых, назвал изначальный перевод абсолютно корректным в соответствии с заключениями и приговором Нюрнбергского процесса. Он обвинил украинских депутатов в попытке раздуть политический конфликт и заставить Netflix что-то менять в угоду определенных политических взглядов определенной страны.

«Я считаю это в принципе неправильным. Опять же, речь идет о проекте Балабанова Алексея Октябриновича, и этот вопрос было бы корректнее задавать именно ему. Я был одним из тех, кто исполнял волю режиссера, который был провидцем в вопросах не только творческих, но в том числе и политических процессов. И, уверен, Балабанов смог бы дать очень лаконичный ответ, — сказал Дьяченко «Газете.Ru».

— Мое личное мнение — Netflix прогнули. Украинцы считают, что их оскорбили, — и в этом есть суть их собственных неразрешенных внутренних проблем последних десятилетий. Поэтому здесь все, как обычно, ничего нового».

Также он отметил, что у западного зрителя нет большого интереса к российской внутренней культуре. По словам актера, в последнее время платформа Netflix стала активно приобретать качественные этнические картины, которые были сделаны для внутреннего пользования в разных странах.

«Если есть хорошо сделанное динамичное киноприключение, и продукт является достойным для продаж, то он продается. Так и «Брат­», и «Брат­-2» вполне способны заинтересовать подписчиков Netflix, что принесет платформе дополнительную прибыль, — сказал Дьяченко. — Кстати, продажа кино в Netflix — это ход скорее имиджевый. Больших денег они не платят».

Наибольший интерес фанатов «Брата» и «Брата 2» вызвал перевод не самых политкорректных фраз из фильмов. До появления дилогии в библиотеке Netflix в сети появились фейковые скриншоты, в которых знаменитое выражение Данилы Багрова из первой части «гнида ***» якобы перевели как «armenian twat» («армянская ***»). Как оказалось, на самом деле эти слова были переведены как «black ass worm» («глист ***»). Стриминговый сервис не стал менять перевод высказывания Багрова о том, что «негры живут в Африке», и слова Фашиста «Heil Hitler» («Хайль Гитлер»). Фраза «Скоро всей вашей Америке кирдык» переведена как «Soon your America is going to bite it» («Скоро ваша Америка выкусит»).

Высказывание об отношении Багрова к евреям «А то я евреев как-то не очень» в англоязычной версии выглядит как «I'm not a big fan of the Jews» («Я не большой фанат евреев»). Слова о том, что все режиссеры — «п*****», получили дословный перевод «They're all fags».