Серебренников, драма с Юрой Борисовым и «Дело» Германа-младшего: кто представит Россию в Каннах

«Петровы в гриппе»; Кирилл Серебренников

Новая работа Кирилла Серебренникова вошла в основной конкурс Каннского кинофестиваля — то есть будет претендовать на самый главный приз, «Золотую пальмовую ветвь». Для режиссера это уже не первая номинация в Каннах: в 2016-м его «Ученик» был включен в программу «Особый взгляд» и получил приз Приз Франсуа Шале (присуждается картинам, наилучшим образом передающим реалии современного мира), а спустя два года, уже после старта дела «Седьмой студии», в основной конкурс попал музыкальный байопик о Викторе Цое «Лето».

«Петровы в гриппе» основаны на бестселлере Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» — произведение было впервые опубликовано в 2016 году и завоевало несколько литературных премий. Роли в драме исполнили Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Юрий Борисов, Юлия Пересильд, а также Иван Дорн — в общем, афиша фильма, учитывая самого Серебренникова, выглядит крайне интригующе.

В центре сюжета здесь — с виду обычная семья Петровых. Муж и жена, автослесарь и библиотекарь соответственно, несмотря на общего сына, вместе не живут и в целом по уши погрязли в рутине. Но однажды они все заболевают гриппом — и их жизнь превращается в чистый сюрреализм.

Как рассказывал режиссер проекта, изначально он не собирался снимать «Петровых в гриппе», но в результате фильм стал его «главной отдушиной и радостью» на фоне тяжелой жизненной ситуации.

«Это попытка выразить нашу родину через эмпатию и рассказать про свое детство, про страхи, про радости, про любовь и ненависть, про ярость и обожание, про одиночество, про мечту. Мне хотелось, чтобы в этом фильме было много чувственности, много любви. <...> Это кино — абсолютно искреннее и честное», — пояснял Серебренников.

В российский прокат лента выйдет 9 сентября.

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«Купе номер шесть», Юхо Куосманен

Еще один представитель России в основном конкурсе этого года. Правда, с оговоркой — это проект совместного финско-эстонско-немецко-русского производства, и снял его режиссер из Финляндии Юхо Куосманен. Россияне здесь среди продюсеров, сценаристов и в актерском составе: от Сергея Сельянова до того же Борисова, исполнившего главную роль.

По сюжету финская студентка, сбегая от московской любви, оказывается в поезде, который едет в Мурманск. Там она знакомится с простым русским шахтером — и это приводит к их общему осознанию собственного одиночества со всеми вытекающими. Действие ленты разворачивается в конце 1990-х годов.

Куосманен, кстати, ранее уже брал приз в Каннах — в 2016 году его драма «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки» стала призером «Особого взгляда».

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«Дело», Алексей Герман-младший

Не обошлось в этом году без российских проектов и в «Особом взгляде» — второй по значимости программе Каннского кинофестиваля. Туда, в частности, попало «Дело» Алексея Германа-младшего — в России картину изначально анонсировали под названием «30 дней 30 ночей». Согласно автору, фильм рассказывает об университетском преподавателе из обычного провинциального города, который «вступает в борьбу за свои идеалы и свое имя, а порой и за саму жизнь».

«Для меня это эксперимент, потому что картина снималась в одной декорации, и ее попадание на Каннский фестиваль — это повод для гордости, — признался кинематографист. — По большому счету, этот фильм в определенной степени — наше объяснение в любви великой русской литературе, любимым мной Гоголю, Грибоедову, Достоевскому. Для меня очень важна тема уважения и ответственности гражданина перед своей страной, наш герой борется за, как ему кажется, лучшее будущее, за справедливость».

Роли в «Деле» исполнили сплошь отечественные звезды первой (или околопервой) величины — Мераб Нинидзе, Анна Михалкова, Роза Хайруллина, Светлана Ходченкова, Александр Паль, Анастасия Мельникова, Александра Бортич.

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«Разжимая кулаки», Кира Коваленко

Во «Взгляд» также попала картина Киры Коваленко «Разжимая кулаки» — это лишь вторая ее полнометражная работа после драмы «Софичка», вышедшей в 2016 году. Продюсером проекта выступил Александр Роднянский.

События фильма разворачиваются в небольшом шахтерском городке в Северной Осетии, куда переезжает семья во главе с жестким отцом. По словам создательницы, главной темой ленты являются размышления о свободе: дети главы семейства изо всех сил стремятся покинуть родительский дом и окунуться в самостоятельную жизнь, где не будет излишне строгой отцовской опеки.

«Разжимая кулаки» — очень смелая и неожиданно зрелая работа, которая сочетает в себе глубокое понимание человеческой психологии и очевидное художественное дарование автора», — цитирует Роднянского «Аргументы и Факты».

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Каннский кинофестиваль в этом году пройдет с 6 по 17 июля. Вне двух основных программ Россия будет представлена еще несколькими проектами: это, в частности, VR-анимация «Под подушкой», основанная на сказ­ке Сер­ге­я Мо­лод­цо­ва о сшитом из подручных средств игрушечном котике, и драма «Белой дороги!» — история героя, пытающегося найти пропавшую мать в калмыцкой степи.