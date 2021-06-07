«Работы очень много»: как будут восстанавливать памятник Минину и Пожарскому

Сейчас у скульптурной группы работают специалисты Института археологии Российской академии наук. Мария Лемигова рассказала «Газете.Ru», что через несколько недель они закончат исследования и дадут необходимое заключение. Затем начнутся работы по установке специального павильона возле Покровского собора.

«Исходя из состояния памятника было принято решение проводить реставрационные работы непосредственно на Красной площади с установкой отапливаемого павильона, который будет выстроен над скульптурной группой. Это позволит специалистам не увозить памятник в мастерскую, потому что его состояние вызывает серьезные опасения специалистов», — сообщила Лемигова.

Она объяснила, что отливка скульптурной группы была осуществлена больше 200 лет назад в один прием — эта технология была совершенно уникальной для 1818 года. Из-за нехватки времени к открытию памятника внутри скульптурной группы был оставлен технологический каркас из металла. В результате коррозии металлических элементов внутри конструкции образовались существенные трещины и сколы самого памятника.

«Эти повреждения бронзовых Минина и Пожарского видны невооруженным глазом. Когда наши специалисты поднимали памятник, они провели фотофиксацию, — все снимки опубликованы на сайте музея, — рассказала Лемигова. — Нуждается в реставрации и постамент, на котором находятся скульптуры. Серьезные опасения вызывает состояние барельефов, один из которых несколько лет назад упал, открепившись от постамента. Работы очень много и, к счастью, нам удалось собрать необходимую сумму (около 55 млн рублей — «Газета.Ru») и специалистов необходимого уровня для реставрации памятника такого значения».

Павильон будет представлять собой полноценную реставрационную мастерскую с отоплением, которое позволит реставраторам работать и в холодное время года. Поэтому реконструкция не будут останавливаться даже в морозы.

«Мы надеемся, что в конце 2022 года отреставрированный памятник вновь предстанет взору москвичей и гостей столицы», — сказала Лемигова.

Собеседница издания подчеркнула, что руководство музея принципиально не рассматривало вопрос установки копии скульптурной группы на время реставрации, потому что «для москвичей важно видеть в центре города первый памятник».

О том, что памятник Минину и Пожарскому необходимо реставрировать, Государственный исторический музей сообщил в августе 2018 года. Тогда же была объявлена всероссийская акция по сбору средств на реставрацию памятника, в которой могли принять участие как рядовые граждане, так и социально-ответственный бизнес. Позднее к этому проекту подключилось Министерство культуры РФ. В течение двух лет шли необходимые исследования, экспертизы, был подготовлен проект реставрации. Работы выполнит Межобластное научно-реставрационное художественное управление (МНРХУ), победившее в специальном конкурсе музея.