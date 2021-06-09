«Творятся страшные дела»: что известно о задержании Хованского

Юрий Хованский не имеет никакого отношения к ЛДПР – больше полугода назад у него отозвали удостоверение из-за «вопросов к его репутации», рассказал пресс-секретарь Владимира Жириновского Александр Дюпин.

«С ним никто не ругался, его никто не выгонял, не увольнял. Но из-за того, что человек действительно со спорной репутацией, решили эти отношения прервать. Юрий Хованский к ЛДПР никакого отношения не имеет», — заявил он.

При этом Дюпин не стал комментировать возбуждение уголовного дела против блогера: «Мы не осуждаем, не критикуем. Следствие разберется».

Говоря о задержании Хованского, рэпер и создатель Versus Battle Ресторатор (Александр Тимарцев) выразил мнение, что «творятся страшные дела». Однако он усомнился в том, что песня о «Норд-Осте» могла стать поводом для преследования.

«Закон не должен иметь обратного действия, насколько я знаю. По здравому смыслу точно. А так — ролик беспонтовый, конечно. Мне не нравится», — добавил Ресторатор.

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По статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) Хованскому грозит от пяти до семи лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей.

Блогер полностью раскаялся и признал вину. В официальном релизе СКР не указано, о какой именно песне идет речь — однако СМИ утверждают, что задержание произошло из-за «Норд-Оста». Эксперты нашли в ее тексте признаки угроз, унижения и применения насилия к группе лиц по признаку национальности, а также оправдание агрессивных действий террористов.

По словам Хованского, он никогда не выступал с этой песней публично. Блогер исполнил ее на стриме у своего друга, блогера Андрея Нифедова. Он также не выкладывал ролик на своем официальном YouTube-канале, но 3 июля 2020 года запись опубликовал неизвестный аккаунт.

Еще в феврале 2021 года блогер публично принес извинения подписчикам за эту песню. Согласно ютуберу, «Норд-Ост» он исполнил один раз перед «радостным» Нифедовым и «группой нацистов».

«Стыдно мне за эти песни. За всю грязь, что я говорил. Не знаю, простят меня люди, прошедшие через «Норд-Ост». И самое главное – я никогда такие материалы нигде не распространял», — комментировал Хованский.

Почему старый ролик стал поводом для возбуждения уголовного дела сейчас – неизвестно. Видеоблогер Майкл Наки в своем Telegram-канале напомнил, что недавно у Хованского был конфликт с коллегой Стасом Ай Как Просто (Стас Васильев). По его версии, он помог распространить ролик с песней в интернете. Сам Стас Ай Как Просто намекнул в соцсетях, что «мусорнулся» не он.

Сотрудники СОБР вместе со следователями пришли домой к блогеру в ночь с 8 на 9 июня. Хованского сразу положили лицом в пол, заставив убрать руки за голову. Он не сопротивлялся и заявил на камеру, что о приходе силовиков его предупреждал некий Андрей. По данным «Фонтанки», речь идет о блогере Андрее Нифедове, который проходит по делу свидетелем. «Газете.Ru» не удалось с ним связаться, чтобы подтвердить информацию.