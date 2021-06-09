Что смотреть в кино: новое «Заклятие», убивающий немцев «Призрак», суровый Николас Кейдж

«Заклятие 3: По воле дьявола» («The Conjuring: The Devil Made Me Do It»); Майкл Чавес

Очередной представитель, возможно, самой популярной хоррор-франшизы наших дней. В новой части исследователи паранормальных явлений в исполнении Патрика Уилсона и Веры Фармиги окунутся в знаменитое дело Арни Шайенна Джонсона. Этот судебный процесс стал одним из самых громких в 20 веке: впервые в истории американской судебной практики защита убийцы строилась на том, что преступление было совершено по требованию дьявола. Подробнее о самом деле читайте здесь.

«Хозяин» («Grand Isle»); Стивен С. Кампанелли

По сюжету триллера молодой парень Бадди оказывается в доме экс-морпеха Уолтера — там он должен починить ограду. Изначально плевое дельце затягивается из-за внезапного урагана, так что Бадди вынужден остаться у Уолтера и его супруги на ночевку. Все это оборачивается для парня опаснейшей игрой, которая может очень дорого ему обойтись. И самое важное: Уолтера в «Хозяине» сыграл Николас Кейдж, обладающим уникальным талантом превращать стыдное кино в умилительно-странное. Вероятно, это именно тот случай.

'Красный призрак» несколько раз переносился, его премьера в итоге задержалась аж на несколько лет. Изначально он должен был выйти в прокат к 9 мая 2019-го — и в целом этого факта вполне достаточно для понимания, о чем сам фильм. Если конкретизировать, то события здесь разворачиваются зимой 41-го в районе поселка Вязьма. Cкромный по численности отряд советских солдат, скрываясь от врагов, оказывается в заброшенной деревне, где пытается отыскать таинственного убийцу захватчиков-немцев по прозвищу «Красный призрак» — вместе с неуловимым героем им предстоит вступить в ожесточенный бой с врагом. В главных ролях — Юра Борисов, Владимир Гостюхин и Алексей Шевченков.

«Ночная прогулка» («Night Walk»); Азиз Тази

Криминальный боевик с Микки Рурком и Эриком Робертсом был впервые показан еще в рамках Московского кинофестиваля — 2019, но до российского проката добрался только спустя два года. Фильм рассказывает о борьбе человека с тотальной несправедливостью и масштабным заговором, погубившими его жизнь.

У российских прокатчиков есть такая традиция — примерно раз в год озаглавливать тот или иной иностранный фильм как «Ограбление по-...» (даже если в оригинале название звучит совершенно иначе). На этой неделе богатейшая линейка пополнится еще одним представителем: теперь на дело пойдут «джентльмены» во главе с самим Пирсом Броснаном. Помимо экс-«007», в каст проекта вошли Джейми Чон, Тим Рот и Ник Кэннон. По сюжету самый известный вор мира бежит из тюрьмы и присоединяется к банде современных робингудов. Планы у них грандиозные — обчистить крупнейшее хранилище золотых слитков, владелец которого отмывает деньги преступников.