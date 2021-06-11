Крым, Южная Осетия и нефть: как политика влияла на результаты России на «Евровидении»

Украина

Вплоть до присоединения Крыма и предшествовавших этому событий Украина оценивала российских конкурсантов стабильно высоко (от 8 до 12 баллов) — за исключением одного случая. Он произошел в 2005 году. Незадолго до того «Евровидения» президентом Украины стал Виктор Ющенко. Кандидат обошел на выборах Виктора Януковича, на которого ставила Россия (Владимир Путин даже поздравлял Януковича с победой еще до объявления официальных результатов). Тогда конкурсантка от России Наталья Подольская получила от Украины всего четыре балла. Оценку украинского жюри и зрителей можно было бы объяснить в целом провальным выступлением артистки (она заняла 15-е место с 57 баллами), если бы не тот факт, что и Россия ответила украинцам GreenJolly только двумя баллами.

Справка: С 2016 года на «Евровидении» изменилась система голосования. До смены регламента каждая страна могла дать понравившейся песне максимум 12 баллов (оценки профессионального жюри и телезрителей объединялись в одну), после — 24 балла (оценки стали отдельными). По этой причине для корректного сравнения с предыдущими годами все оценки конкурсов после 2016 года включительно при написании материала делились пополам

С того момента, как Украина запланировала подписать соглашение об ассоциации с ЕС, а в Крыму прошел референдум, страны обмениваются преимущественно низкими баллами, а порой и вовсе игнорируют друг друга на «Евровидении». В 2016 году жюри от России и Украины не дали представителям обеих стран ни одного балла (зрители же оценили Сергея Лазарева и победительницу Джамалу — на 12 и 10 баллов соответственно). В 2021 году ситуация с оценками жюри повторилась.

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Грузия

В августе 2008 года произошел вооруженный конфликт между Грузией с одной стороны и Южной Осетией и Абхазией, а также Россией с другой. В 2009 году группа «Стефане и 3G» должна была представлять Грузию на «Евровидении» с песней «We don't wanna Put In» («Мы не хотим вмешиваться»). Артистов дисквалифицировали из-за того, что на слух название композиции воспринималось как «We don't wanna Putin» («Мы не хотим Путина»), а изменить песню они не хотели — и страна пропустила конкурс. Через год Россию на «Евровидении» представлял Петр Налич с песней «Guitar». Он не получил от грузинских судей и телезрителей ни одного балла. Во все другие годы Россия удостаивалась от Грузии от 4 до 8 баллов.

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Литва

После начала войны на Донбассе и споров вокруг принадлежности Крыма Литва активно выступала за введение санкций Евросоюза против России. В ответ Россия ввела эмбарго на поставку ряда товаров из Литвы. В 2015 году товарооборот между странами упал на 40%, и Литва закрыла пассажирские железнодорожные маршруты Вильнюс-Санкт-Петербург и Вильнюс-Москва. На «Евровидении-2015» Полина Гагарина не получила баллов от Литвы, но это не помешало ей занять второе место в конкурсе. Это был единственный раз с 1994 по 2021 год, когда Литва не дала России ни одного балла.

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Азербайджан

В 2013 году выступление Дины Гариповой с песней «What if» («Что, если») азербайджанские зрители и жюри оценили в ноль баллов. Руководитель Общественного телевидения Азербайджана Джамиль Гулиев заявил, что на самом деле страна направила россиянке максимальные 12 баллов, которые по непонятной причине затерялись. Чтобы разъяснить этот вопрос, министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к главе МИД Азербайджана Эльмару Мамедъярову — тот назвал потерю голосов «детективной историей». Изучив информацию трех мобильных операторов, политики пришли к выводу, что с учетом азербайджанских баллов Гарипова могла бы занять более высокое место. Глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан тогда неожиданно предположил, что роль в итогах песенного конкурса могло сыграть соперничество между двумя проектами нефтепроводов: западной веткой «Набукко» и Трансадриатическим трубопроводом (ТАР).

Первое место на «Евровидении-2013» заняла датчанка Эммили де Форест, второе — азербайджанец Фарид Мамедов. Из участвующих в ТАР стран только Греция дала Азербайджану 12 баллов (а России ни одного). С целью привлечь Азербайджан к «Набукко» участвовавшие в проекте Болгария, Австрия и Венгрия дали стране по 12 голосов, Румыния — 10. Эксперт отметил, что в день финала «Евровидения» греческий премьер Антонис Самарас приехал в Азербайджан для обсуждения вопроса о трубопроводе. В июне 2013 года консорциум по разработке азербайджанского месторождения газа Шах-Дениз отказался от «Набукко» в пользу альтернативного маршрута через Грецию и Албанию до Италии по газопроводу TAP.

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Великобритания

Одна из главных стран, которая стабильно обделяет Россию баллами на «Евровидении» — Великобритания. В 2003 году она не дала российской группе t.A.T.u ни одного голоса, тем самым лишив дуэт победы. С песней «Не верь, не бойся, не проси» девушки заняли третье место, отстав от Бельгии на одно очко, а от Турции — на три. Также британцы решили оставить без баллов Манижу, сестер Толмачевых, Юлию Савичеву, Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву и многих других. Победное выступление Димы Билана с песней «Believe» в 2008 году тоже остались без оценок от английских судей и зрителей, а за «Never Let You Go» в 2006-м они дали россиянину всего один балл. После неожиданных 10 баллов Дине Гариповой в 2013 году Великобритания поддержала введение санкций против России из-за событий на Украине — и с тех пор не давала нам более шести баллов (и это с учетом попадания в призы Гагариной и Лазарева).

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Белоруссия

А вот главный союзник России на «Евровидении» — Белоруссия, которая ежегодно поддерживает восточного брата высокими баллами. Исключением стал 2011 год, когда белорусы отдали Алексею Воробьеву всего пять баллов. Но тут, скорее всего, дело в слабом выступлении артиста. Он занял 16 место и показал один из худших результатов России на «Евровидении». Ниже него был только Филипп Киркоров (17 место) и Юлия Самойлова, которая вообще не прошла в финал.

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По данным порталов Eschome.net и Eurovisionworld.com.