Главное в шоу-бизнесе: арест Хованского, «Брат 3», иск Волочковой

Хованский и дело об оправдании терроризма

Суд в Санкт-Петербурге арестовал до 8 августа блогера Юрия Хованского по делу об оправдании терроризма. Несколько лет назад он исполнил песню, которая, по мнению экспертов СК, содержит признаки публичных призывов к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду. Также в словах Хованского замечены признаки угроз и унижения по национальному признаку. Наказание по статье 205.2 предусматривает штраф от 300 тыс. до 2 млн руб. либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Адвокаты Хованского рассказали ТАСС, что он признает свою вину, но частично. Юристы отметили, что блогер не распространял эти песни публично — за него это сделал аноним в июле прошлого года.

«Нашествие» перенесли на 2022 год

Из-за роста заболеваемости коронавирусом рок-фестиваль «Нашествие» снова перенесли на год вперед. Требование о переносе выдвинул Роспотребнадзор по Московской области. Отмену подтвердила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова. Сервис по возврату билетов или их переоформлению на следующий год будет запущен на официальном сайте фестиваля. Мероприятие пройдет в подмосковном Серпухове с 29 по 31 июля 2022 года.

Из-за COVID-19 у Noize MC изменили даты и место проведения московского фестиваля

Музыкальный фестиваль Locals Only, хедлайнером которого заявлен Noize MC (Иван Алексеев), перенесли из-за коронавирусной инфекции у музыканта. Фестиваль должен был пройти 19 июня на Гребном канале в Москве. 9 июня Noize MC написал в соцсетях, что повторно заразился коронавирусом, и объявил о переносе сразу нескольких сольных концертов и фестивалей. Теперь, согласно информации организаторов, мероприятие пройдет 3 июля на другой столичной площадке.

Бузова дебютировала в спектакле МХАТа

11 июня на сцене МХАТ им. Горького прошла премьера спектакля «Чудесный грузин», посвященного Иосифу Сталину. Певица и актриса Ольга Бузова играет в постановке роль певицы кабаре Беллы Шанталь, которая становится шпионкой и спасает Сталина. Комментируя премьеру в Instagram, артистка пообещала «расти во всех смыслах», чтоб поклонники получали удовольствие. Худрук МХАТа Эдуард Бояков объяснил приглашение Бузовой хайпом и способностью артистки стать «послом высокого искусства в мире шоу-бизнеса».

Фильм-победитель Берлинале не получил прокатное удостоверение в России

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму-победителю Берлинале-2021 «Неудачный трах, или Безумное порно» Раду Жуде. В пресс-службе ведомства сообщили, что содержание ленты не соответствует российскому законодательству. Сатирический фильм румынского режиссера Жуде рассказывает об учительнице истории, которая работает в престижной школе. Ее карьера оказывается под угрозой после того, как в интернет попадает ролик интимного характера, в котором она снялась. Картину создавали в период пандемии, поэтому все артисты играли в масках. В 2021 году фильм получил «Золотого медведя» Берлинале.

Опубликован трейлер фильма «Брат­-3»

На YouTube опубликован тизер криминальной драмы «Брат­-3» режиссера Валерия Переверзева. Главными героями фильма стали братья-близнецы: генерал и главарь одной из преступных группировок. Их сыграли братья Владимир и Юрий Торсуевы, которые снимались в «Приключениях Электроника» и «Незнайке с нашего двора». Также в фильме появятся рэперы Птаха и Гио Пика. На днях режиссер проекта рассказал «Газете.Ru», что сюжет сюжет основан на шекспировской истории Ромео и Джульетты и никак не связан с культовой дилогией Балабанова. Фильм находится на стадии производства, дата его релиза неизвестна.

Волочкова подала в суд на Большой театр

Танцовщица Анастасия Волочкова подала иск против руководства Большого театра. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. По словам Волочковой, в 2003 году ее незаконно уволили из театра и отказали в выплате положенной пенсии. Она подчеркнула, что судиться с театром хочет не из-за денег, а ради защиты чести и достоинства. Ранее Волочкова рассказала «Газете.Ru» о домогательствах в Большом театре и организации проституции среди балерин.